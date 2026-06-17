Las multinacionales de equipos de construcción podrían estar ayudando a los crímenes...

Expertos en derechos humanos han alegado que seis conglomerados multinacionales de equipos de construcción podrían estar ayudando y siendo cómplices de crímenes de guerra al suministrar excavadoras y topadoras a Israel, después de que fotos y videos mostraran al ejército israelí utilizando su equipo para demoler pueblos en el sur del Líbano.

The Guardian geolocalizó y verificó imágenes que mostraban al ejército israelí utilizando excavadoras de seis compañías – Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi y Komatsu – para destruir casas, servicios públicos, tiendas y otras estructuras en todo el sur del Líbano.

Israel ha nivelado pueblos enteros dentro de la “línea amarilla”, un área de 608 km cuadrados ocupada por Israel a lo largo de la frontera Líbano-Israel. Al menos 46 pueblos en el sur del Líbano han sufrido graves daños, la mayoría causados por demoliciones realizadas después del alto el fuego del 17 de abril entre Líbano e Israel, según un análisis satelital de Bellingcat.

El ejército israelí dijo que estaba destruyendo la infraestructura de Hezbolá, con el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, pidiendo que “todas las casas en pueblos libaneses cerca de la frontera” fueran destruidas para “eliminar amenazas”.

Sin embargo, Human Rights Watch ha dicho que la amplia destrucción de pueblos por parte de Israel podría constituir una destrucción indiscriminada – un crimen de guerra. Los residentes desplazados han observado desde lejos cómo los videos muestran cráteres y vastos campos de escombros donde antes se encontraban sus hogares familiares.

(Clarificación: El contenido original ha sido resumido y traducido al español manteniendo su esencia neutral y fiel a los hechos presentados).