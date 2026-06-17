El Rally IA Future Lab apoya los talentos marroquíes en inteligencia artificial

La primera edición del Laboratorio del futuro del Rally IA Inaugurado el martes por la tarde en Merzougacon el objetivo de fortalecer el liderazgo de Marruecos en inteligencia artificial y en innovación numérica. El acto inaugural estuvo presidido por el Ministro de Transición Digital y Reforma de la Administración, Amal El Fallah Seghrouchnien presencia del Ministro Delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de la Inversión, la Convergencia y la evaluación de las políticas públicas, Karim Zidane.

En su discurso durante este acto inaugural, marcado también por la presencia del presidente del Consejo de la región de Dra-Tafilalet, Hro Abrouy el director general de Tamwilcom, SaÃ¯d Jabraniel ministro subrayó que la celebración de este importante encuentro nacional en Merzouga refleja la voluntad de hacer de todas las regiones del Reino actores esenciales en la construcción del futuro digital.

La organización del IA Future Lab Rally es una continuación de las conclusiones de la primera Congresos nacionales sobre inteligencia artificial así como la dinámica impulsada por la iniciativa “IA hecha en Marruecos”explicó, precisando que este laboratorio del futuro constituye un nuevo paso en la construcción de un ecosistema nacional integrado de inteligencia artificial, capaz de transformar el conocimiento en valor económico, social y de desarrollo.

Según el ministro, esta iniciativa se dirige principalmente a jóvenes talentos marroquíes, en particular estudiantes, investigadores, ingenieros, empresarios y desarrolladores que comparten la ambición de poner la tecnología al servicio del desarrollo, mejorando la calidad de vida, modernizando los servicios públicos y creando nuevas oportunidades económicas.

Recordando que el Reino ha realizado avances significativos en los últimos años en el ámbito de la transformación digital gracias a la visión ilustrada de Su Majestad el Rey Mohammed VI, que ha hecho del capital humano, la innovación y la tecnología pilares fundamentales del desarrollo, subrayó que Marruecos está trabajando hoy para construir un modelo nacional de inteligencia artificial basado en la soberanía digital, la promoción de las capacidades nacionales, el fortalecimiento de la investigación científica y la mejora de la competitividad de la economía nacional.

Esta dinámica institucional se ve reforzada por un ambicioso proyecto legislativo y reglamentario que incluye la elaboración de un proyecto de ley sobre administración digital, integrando cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, la protección de datos y la ciberseguridad, afirmó El Fallah Seghrouchni, anunciando, al mismo tiempo, los trabajos destinados a establecer una dirección general dedicada a la inteligencia artificial y a las tecnologías emergentes con el fin de apoyar la rápida evolución que experimenta este sector a escala internacional.

Por su parte, Zidane subrayó que la inteligencia artificial es ahora uno de los principales motores del crecimiento económico mundial y señaló que los países que invierten hoy en conocimiento, investigación científica e infraestructura digital estarán en mejor posición para fortalecer su competitividad mañana.

A través de la estrategia Maroc Digital 2030 y de la iniciativa AI Made in Marruecos, Marruecos sigue reforzando su posicionamiento como centro regional de la economía digital y de las tecnologías avanzadas, destacó.

El desarrollo económico moderno ya no depende únicamente de los recursos naturales, sino sobre todo de las capacidades humanas, la innovación y la creatividad, afirmó el Ministro Delegado, afirmando que el Rally IA Future Lab constituye un espacio real para detectar talentos y transformar ideas innovadoras en proyectos y soluciones concretas que respondan a las necesidades de la sociedad y la economía.

Por su parte, Abrou señaló que la acogida de este evento nacional por parte de la región de Dra-Tafilalet refleja la confianza de la que goza, así como la riqueza de su potencial, destacando la importancia de ofrecer a los jóvenes espacios que promuevan la innovación, la formación y la creatividad, fortaleciendo al mismo tiempo la contribución de las regiones a la construcción de la economía digital nacional.

Jabrani, por su parte, destacó el papel central de la financiación en el apoyo a las empresas emergentes y a los proyectos innovadores, reafirmando el compromiso de su institución de apoyar a los líderes de proyectos y proporcionarles los mecanismos financieros necesarios para transformar sus ideas en negocios exitosos, creando riqueza y empleo.

El programa Rally IA Future Lab se desarrolla del 16 al 20 de junio con la participación de 1.000 jóvenes durante su primera fase, antes de una ampliación gradual con el objetivo de llegar a 5.000 participantes durante las próximas ediciones.

Los participantes se benefician de la supervisión de expertos y mentores nacionales e internacionales a través de talleres especializados sobre prospectiva, construcción de escenarios, diseño centrado en el impacto, experimentación rápida y narración estratégica, con el objetivo de desarrollar soluciones de inversión innovadoras, aplicables y atractivas.

El Rally IA Future Lab pretende así convertirse en una plataforma nacional permanente dedicada a anticipar el futuro y desarrollar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial. Contribuirá a reforzar la posición de Marruecos como actor de referencia regional y continental en los ámbitos de la tecnología y la economía digital, al tiempo que hace realidad la visión nacional de un futuro basado en el conocimiento, la innovación y las capacidades marroquíes.