Rumores de transferencia, noticias: Real Madrid busca a Man Cit…

El defensor del Manchester City, Rúben Dias, es objeto de interés por parte del Real Madrid, mientras que el Liverpool está acelerando su búsqueda del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, para superar la firma del Paris Saint-Germain. Acompáñenos para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– Real Madrid está considerando un movimiento de 90 millones de euros por el defensa del Manchester City, Rúben Dias, según reveló The Daily Mirror. El internacional portugués ha surgido como un objetivo principal para el Madrid, que desea añadir más experiencia y liderazgo a su defensa. Dias, de 29 años, sigue siendo un miembro clave del equipo del City y tiene contrato hasta junio de 2029, pero el Madrid está monitorizando de cerca su situación mientras evalúa opciones para la nueva temporada.

– Liverpool está acelerando su búsqueda del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, para superar al Paris Saint-Germain en su firma, según TEAMtalk. Se informa que el nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, admira al joven de 19 años y ha dado su aprobación al movimiento, considerándolo como un ajuste ideal para su sistema ofensivo. El Liverpool ya ha mantenido conversaciones sobre un acuerdo, aunque el Leipzig está exigiendo una tarifa de alrededor de 130 millones de euros por uno de los delanteros jóvenes más valorados de Europa.