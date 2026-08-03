Tribunal indio absuelve de acoso a exjefe de lucha libre

Un tribunal indio absolvió el lunes al ex jefe de la federación de lucha del país de los cargos de acoso sexual y acecho presentados por atletas femeninas.

Brij Bhushan Sharan Singh, ex legislador del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, había negado las acusaciones de que manoseó a luchadores y exigió favores sexuales.

¿Cuál fue la reacción ante la absolución de Singh?

El abogado de Singh, Rajiv Mohan, dijo que el tribunal de Nueva Delhi encontró “inconsistencias” en las declaraciones de los testigos y “contradicciones en cuestiones importantes”.

“Tenía plena fe en que se haría justicia”, dijo Singh a los periodistas después del veredicto. “Nunca me consideré un criminal en absoluto”.

Los seguidores celebraron fuera de la cancha lanzando petardos, bañando a Singh con pétalos de flores y ofreciéndole dulces.

La destacada luchadora Vinesh Phogat dijo que las mujeres impugnarían el fallo en un tribunal superior y continuarían su lucha legal.

India: La lucha de Khomlainai une a comunidades hostiles Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

“Nos hizo falta mucho coraje para salir a la calle y conseguir que se registrara una denuncia contra un líder poderoso del partido gobernante”, escribió en X.

¿Cuál es la importancia del caso?

Las acusaciones desencadenaron meses de protestas en Nueva Delhi en 2023, encabezadas por atletas destacados como Phogat, el medallista de bronce olímpico Sakshi Malik y el medallista olímpico Bajrang Punia.

Cientos de personas se unieron a las sentadas acusando a las autoridades de no actuar contra Singh.

Más tarde, Malik se retiró de la lucha libre en protesta, mientras que Punia devolvió uno de los más altos honores civiles de la India.

La policía de Delhi acusó a Singh en 2023 después de la presión sostenida de los luchadores que protestaban.

Un tribunal presentó formalmente cargos contra él en 2024 por acusaciones que involucraban a cinco mujeres.

Singh completó su mandato parlamentario ese año y no fue seleccionado para postularse nuevamente. En cambio, el BJP presentó a su hijo del mismo distrito electoral, que ganó.

Editado por: Saim DuÅ¡an Inayatullah

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