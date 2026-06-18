EE. UU. e Irán firman un acuerdo histórico para poner fin al conflicto y reabrir el Hormuz

Los Estados Unidos e Irán han firmado un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y reabrir el Estrecho de Hormuz, señalando un cambio hacia la paz.

En un importante avance diplomático, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, han firmado un memorando de entendimiento (MoU), comprometiendo a ambas naciones a poner fin a su conflicto armado y restaurar rutas marítimas vitales en el Golfo Pérsico. El acuerdo, alcanzado en una cena en Versalles, Francia, se espera que reforme las relaciones en el Medio Oriente.

Efectos inmediatos del acuerdo

El MoU, que ahora está en vigor, implica varios elementos críticos destinados a estabilizar la región. Según un anuncio del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que actuó como mediador, el acuerdo incluye la reapertura inmediata del Estrecho de Hormuz, una vía acuática crucial para los envíos de petróleo globales. Además, implica el cese de operaciones militares en Líbano, un área de conflicto de larga data en la región.

En su declaración, Shehbaz Sharif señaló que la firma del MoU refleja un compromiso de lograr la paz y una resolución a los conflictos en curso. “Que este Memorando de Entendimiento sirva como una base duradera para una mayor comprensión, respeto mutuo y prosperidad compartida para toda la región”, comentó.

Detalles del Memorando

El memorando detalla 14 párrafos, estipulando que Irán no debe desarrollar armas nucleares y facilitará un fondo de $300 mil millones para la reconstrucción de la nación, sin que los Estados Unidos estén obligados a contribuir financieramente. Importante, el MoU también establece un plazo de 60 días dentro del cual ambos gobiernos acordaron negociar un acuerdo finalizado, que podría ser prorrogado con consentimiento mutuo.

A pesar del optimismo en torno al acuerdo, el presidente Trump ha advertido que el arreglo no es definitivo y que los Estados Unidos se reservan el derecho de reanudar acciones militares si Irán no cumple con los términos. “Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en el medio de sus cabezas, ¿vale?” declaró Trump, destacando la fragilidad del nuevo acuerdo.

Implicaciones a largo plazo

Los funcionarios iraníes han indicado que el acuerdo no revertirá la situación en el Estrecho de Hormuz a las normas previas a la guerra. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Irán tiene derechos soberanos sobre el estrecho y comenzará a imponer tarifas de paso después del período inicial de 60 días. Los Estados Unidos anticipan que Irán hará valer sus derechos sobre este cuerpo de agua vital, aunque los estados del Golfo pueden no aceptar un sistema de peaje para el tráfico marítimo.

Mientras ambas naciones atraviesan las negociaciones complejas establecidas en el MoU, las implicaciones geopolíticas más amplias siguen siendo inciertas. Las tensiones persisten, especialmente en lo que respecta a las acciones militares continuas de Israel en Líbano, que los funcionarios iraníes han advertido podrían violar el acuerdo.

Formalidades futuras

En los próximos días, está programada una ceremonia de firma formal en Suiza, que proporcionará una plataforma para anuncios oficiales sobre los acuerdos alcanzados. Los desarrollos plantean interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán y las posibilidades de una paz duradera en la región.

Este memorando puede representar un punto de inflexión sustancial, ya que ambas naciones buscan navegar el camino hacia la estabilidad y la cooperación en una región históricamente volátil.