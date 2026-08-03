Guam deja fuera a Samoa Americana en el primer partido del Campeonato de Oceanía de voleibol masculino

Con tremendos juegos de Ethan Alvarez, Antonio Egurrola, Leiland Gumabon, Joseph Mafnas, Ezekiel Sablan y Noah Taitano, el equipo nacional de voleibol masculino de Guam venció a Samoa Americana 25-21, 25-19, 25-20 en el Campeonato de Voleibol de Oceanía el lunes por la mañana en el Calvo Field House de la Universidad de Guam en Mangilao.

Desde el primer servicio hasta el último remate de Álvarez para ganar el partido, Guam mantuvo el pie en el acelerador. Incluso cuando el gran hombre de Samoa Americana, John Muliaga, acumuló 15 remates, el máximo del juego, el joven y hambriento equipo de Guam nunca flaqueó, se mantuvo concentrado y logró una victoria que marcó la pauta.

“Siempre es bueno poner el pie firme, decirle a los otros equipos dónde estás y luego darles confianza a los otros muchachos y buena moral para todos”, dijo Sablan.

En el primer set, el juego por encima de la red de Sablan condujo a cinco remates inigualables. Ya en el primer punto, un potente remate del joven de 19 años bautizó el marcador con el primer punto del torneo. A medida que avanzaba el set, Guam consolidó aún más su dominio: Taitano registró dos remates y un ace y Mafnas agregó dos remates y un toque en el campo abierto para llevar al equipo nacional de Guam a su primer punto de set.

Se necesitaron dos puntos de set, pero Sablan lanzó un remate cruzado que pasó la red por centímetros y tatuó a un jugador de Samoa Americana en la espalda.

Con el primer set grabado en el libro de récords, uno en el que Muliaga comenzó caliente pero se enfrió considerablemente, el larguirucho zurdo comenzó el segundo set con tenaz determinación.

Con poca producción ofensiva de la mayoría de los otros jugadores de Samoa Americana, Muliaga logró cinco remates adicionales. Sin muchas sorpresas por parte de Samoa Americana en su ataque ofensivo, Álvarez, Egurrola, Sablan y Taitano se pusieron manos a la obra, combinándose para 11 remates, tres bloqueos y tres aces. Con Álvarez, Sablan y Taitano brindando poder ofensivo desde arriba y detrás de la línea de servicio, la capacidad de bloqueo de tiros de Egurrola y Mafnas conectó el medio.

En el punto de set, Samoa Americana lanzó un servicio más allá de la línea de fondo.

Con una ventaja de 2-0, Guam tenía más trabajo por delante, pero se acercaba cada vez más a la victoria.

Para que Samoa Americana permaneciera en el juego, necesitaba más creatividad y más opciones ofensivas.

Muliaga, con su set más productivo, logró seis remates y su compañero Leviticus Mavaega añadió tres, pero el ataque equilibrado de Guam y su actividad en toda la cancha aseguraron la victoria.

â€”Él va a conseguir sus muertes. Pero si podemos minimizar eso y luego obligar a los otros jugadores a jugar, entonces eso significa que podemos tener la oportunidad de jugar el balón”, dijo Álvarez.

Si el balón no llega a Muliaga, “no será una muerte garantizada”, añadió Álvarez. “Así que lo que hicimos fue intentar minimizar sus puntos y luego maximizar los nuestros”.

En el último set, Egurrola acertó tres tiros mortales, Sablan añadió dos y Álvarez selló el juego con un remate cruzado.

“Esto va a ser un punto”, pensó Álvarez mientras una pelota fuera del sistema se acercaba hacia él mientras esperaba que cayera perfectamente donde estaba parado. “Es sólo un día más. Es sólo otro dólar. Voy a poner eso donde quiero ponerlo y simplemente lo haré”.

Luego, en su segundo partido en el Grupo A a las 6 pm del martes, en UOG, Guam se enfrentará a Nueva Caledonia. Samoa Americana jugará contra Palau, el otro equipo del grupo, a las 13:30 horas del martes, en el Field House.

En el próximo partido contra Nueva Caledonia, Guam será descomunal. Para que Guam tenga éxito, debe controlar la red.

“Simplemente avanzamos, tenemos que ser mejores en defensa, obviamente también en el servicio, comenzando más fuertes y manteniéndonos mucho más grandes en la red, ya que Nueva Caledonia tiene muchachos mucho más grandes que Samoa Americana”, dijo Sablan. “Siempre lo veo como un buen desafío. Me encanta interpretar a gente más grande. Siempre es divertido y emocionante para mí, me llena de energía”.

Con su primera victoria, Guam está recibiendo un curso intensivo de capacitación en el trabajo. Como unidad completa, sólo han estado juntos durante unas tres semanas.

“Como equipo completo, no hemos estado jugando juntos por mucho tiempo”, dijo Álvarez, “en general, tenemos personalidades muy similares”. Tenemos un impulso similar para ganar, y creo que esa es la razón por la que nos unimos”, dijo.