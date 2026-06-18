Nos llevamos muy bien: Stewart Copeland de The Police habla sobre su relación con Sting, la dinámica de la banda y estar completamente retirado de la música.

Como era de esperar, Stewart Copeland está pasando mucho tiempo hablando y respondiendo preguntas sobre The Police durante su actual gira de palabrería por América del Norte. Y se complace en informar que él, Sting y Andy Summers “se llevan muy bien” en estos días, incluso en medio de una demanda por regalías.

Copeland y Summers demandaron a Sting en Inglaterra el año pasado, alegando que bajo los acuerdos de composición de canciones de la banda que datan de la formación de The Police en 1977, se les deben $2 millones en regalías impagas. Summers, de hecho, ha sido especialmente directo al sentir que debería haber recibido un crédito de composición por el exitoso “Every Breath You Take” de 1983, ganador de un premio Grammy. El caso ha llegado a la Corte Suprema del Reino Unido; los registros indican que Sting ha pagado a sus antiguos compañeros de banda $870,000, pero Copeland y Summers siguen buscando el resto de la reclamación.

Sin embargo, Copeland dice que sigue hablando con Sting, sobre “niños, memes de Instagram, tonterías… Estoy contento de que nos llevemos muy bien, y sabemos por qué. No es por impulsos satánicos ni ninguna de las flaquezas humanas de celos, avaricia, orgullo, lo que sea. Es porque tuvimos un momento en el que nuestros universos musicales se superpusieron y creamos cosas increíbles. Realmente logramos todo lo que necesitábamos lograr. Realmente, como he estado diciendo mucho recientemente, Sting-Ol’ y yo, hacemos música por diferentes razones y tiene un lugar diferente en nuestras vidas. Así que nos llevamos genial mientras no intentamos hacer música juntos.”

The Police estuvo junto entre 1977 y 1984, lanzando cinco álbumes de estudio coronados por “Synchronicity” de 1983, ocho veces platino, que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Grammy y en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. El trío se reunió para tres conciertos en la gira “A Conspiracy of Hope” de Amnistía Internacional en 1986 y para una inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003, luego para una gira de reunión global durante 2007-2008, asistida por terapia de banda según Copeland. “Profesionales vinieron y nos enderezaron; supongo que su trabajo diario probablemente era como terapia de matrimonio,” recuerda. “Funcionó tan bien después de nuestra sesión que los trajes dijeron, ‘¡Oye chicos, pongamos otros seis meses en la gira! ¡Claro!'”

“Fue realmente muy divertido; mucha miseria y mucha diversión al mismo tiempo. Pero después de dos años, todos estábamos listos para volver a nuestra misión central.”

Eso ha sido carreras multimedia ocupadas para los tres hombres de The Police; en el caso de Copeland incursiones en ópera y composición clásica, música para cine y videojuegos, cine y escritura. Es el tema de un nuevo documental, “Copeland,” que se estrena el 19 de junio en el Festival de Cine Raindance en Londres, y está escribiendo otra ópera que es “algo secreto hasta que se revele al mundo.” También está expandiendo su repertorio de la gira “Police Deranged for Orchestra” para incluir otras canciones de su carrera. “En lugar de solo The Police, será todo el mundo jodido,” dice Copeland.

A pesar de lo que parece ser una agenda llena, sin embargo, Copeland se considera “totalmente retirado” de la música, al menos en un sentido comercial. “Tuve una carrera en la música; funcionó bien. Ahora solo lo hago por diversión y lo subo a YouTube para que la gente lo disfrute, sin ninguna agenda. No estoy siguiendo las listas; si hago un disco, probablemente me va a costar dinero. No se puede vivir escribiendo ópera, pero es muy divertido.”