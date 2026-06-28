Las acciones del Golfo comparten preocupaciones con EE.UU. a medida que la influencia y el poder de Irán continúan por proxy

Las acciones del Golfo comparten preocupaciones con EE.UU. a medida que la...

Al finalizar su breve visita a Medio Oriente el viernes, Marco Rubio buscó presentar de la mejor manera posible sus conversaciones con líderes de los estados del Golfo. Esos líderes están profundamente preocupados de que el acuerdo alcanzado a principios de este mes entre Irán y Estados Unidos no aborde sus inquietudes sobre los continuos esfuerzos iraníes para proyectar poder e influencia en la región.

“Nos han compartido algunas preocupaciones muy concretas,” admitió el secretario de Estado de EE. UU. e insistió en que cualquier acuerdo definitivo requerirá que Teherán no solo restrinja su programa nuclear, sino también detenga su apoyo a Hamás en Gaza, a Hezbolá en Líbano, a las milicias en Irak y a los hutíes en Yemen.

Pero los analistas y funcionarios de seguridad occidentales creen que es probable que Irán aumente su apoyo a dichos grupos después del conflicto, lo que confirmó gran parte del pensamiento estratégico existente de Teherán.

Las actividades de combatientes irregulares financiados y armados por Israel y, en menor medida, por EE. UU. también es probable que se intensifiquen, según indican.

[Contexto: El artículo habla sobre las preocupaciones de los líderes del Golfo sobre el acuerdo entre Irán y EE. UU. y las implicaciones a futuro en la región.]

[Hecho: El artículo menciona cómo Irán apoya a grupos como Hezbolá y los hutíes en Yemen, y describe la compleja dinámica en Medio Oriente tras el conflicto.]

[Hecho: Se detalla la existencia de milicias en Iraq apoyadas por Irán y su actuación durante el conflicto, así como el papel de las fuerzas kurdas y la oposición de Turquía.]

[Contexto: Se menciona el intento de desestabilización en Irán por parte de fuerzas kurdas con respaldo de EE. UU. e Israel, y la interferencia posterior de Turquía en la operación.]

[Hecho: Se describe cómo Israel ha creado milicias en Gaza para enfrentar a Hamás, y se discute la situación más amplia de la región en relación con el uso de grupos armados por diferentes actores.]