Primer trabajo logrado – Bellingham reacciona a la victoria de Inglaterra 2

Jude Bellingham marcó un gol y dio una asistencia mientras que Inglaterra superó a un obstinado equipo de Panamá para ganar 2-0 en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey y liderar el Grupo L.

Después de que Marcus Rashford fallara un par de buenas oportunidades en la primera mitad, el equipo de Thomas Tuchel comenzó a frustrarse frente al arco.

Sin embargo, la estrella del Real Madrid Bellingham logró el avance crucial en el minuto 62 al encontrar la esquina inferior izquierda desde el córner enviado por Bukayo Saka.

Bellingham se convirtió en el asistente del segundo gol de Inglaterra cinco minutos después, ya que su centro fue desviado hacia la red por Harry Kane, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en la Copa del Mundo con 11 goles, superando a Gary Lineker (10).

El resultado ve a Inglaterra liderar el Grupo L y avanzar a la ronda de 32 donde enfrentarán a la República Democrática del Congo o a Senegal.

Hablando con los periodistas después del juego, Bellingham dijo: “El primer objetivo logrado. Vinimos aquí para hacerlo por etapas y ahora hemos logrado ese primer objetivo de superar el grupo y liderarlo también.

“Sabíamos el nivel que queríamos alcanzar y lo logramos en el segundo tiempo. En cada partido debemos mejorar y depende de nosotros lograrlo.

“La asistencia fue una buena combinación de juego y el récord [de goles en la Copa del Mundo de Inglaterra] es todo lo que Harry Kane se merece.”

Mientras tanto, Panamá abandonará la Copa del Mundo sabiendo que dieron lo mejor de sí contra los Tres Leones.

El equipo centroamericano llegó a este enfrentamiento después de perder 1-0 contra Ghana y Croacia en sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo.

El equipo de Thomas Christiansen se defendió brillantemente la mayor parte del partido, tratando de contraatacar a Inglaterra siempre que podían, pero finalmente concedieron en la mitad del segundo tiempo.

Hablando con RPC Radio después del juego, el extremo de Panamá José Luis Rodríguez dijo: “Muy feliz con el rendimiento del equipo. Al final, no obtuvimos los resultados que esperábamos, pero competimos hasta el final.

“No nos dimos por vencidos. Quizás en los primeros partidos necesitamos ser más certeros frente al arco, como lo fuimos en este juego. Pero estoy muy contento con cómo jugamos en los partidos porque, al final, luchamos, no nos dimos por vencidos y nos quedamos con eso.

“Intentamos cerrar bien los espacios, jugar al contraataque, obviamente en el segundo tiempo decidimos arriesgar un poco más, pero al final es fútbol y quiero agradecer a mis compañeros por luchar hasta el final.”