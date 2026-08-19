¿Es su hijo quizás un prodigio del béisbol? Eso costará miles de dólares | KQED

Esta historia es parte de How We Get By, una serie de KQED que explora cómo las personas enfrentan el aumento de los costos en el Área de la Bahía y California. Encuentra elserie completa aquí.A

Theo Steele, de 13 años, ha jugado béisbol durante casi la mitad de su vida. Como muchos niños, comenzó con un equipo de Oakland en el nivel de ligas menores, que está destinado a ser recreativo. Diversión sobre bolas de foul.

Pero hace un año, quería mejorar su juego después de batear dos jonrones durante un derbi de jonrones.

“Eso es como cuando pensaba que en realidad era bastante bueno en el béisbol”, dijo Theo.

La madre de Theo, Jonna Prinzing, disfrutó de la experiencia de bajo riesgo. Las Pequeñas Ligas no requieren mucho tiempo y los costos pueden ser manejables. Pero cuando Theo pidió unirse a un equipo de béisbol itinerante (el siguiente peldaño en la escala de aspirantes a atletas juveniles), Prinzing dudó.

“Pagas por torneo, además de una tarifa para ser parte del equipo”, dijo, mientras animaba a su hijo durante una reciente competencia de habilidades patrocinada por la Liga Mayor de Béisbol en Oakland. Los equipos tienen múltiples prácticas por semana y torneos la mayoría de los fines de semana. “Todo eso fue lo que nos impidió unirnos antes”.

Theodore Steele sigue adelante con su lanzamiento en el evento de lanzamiento durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026.

Un voluntario anota una pelota que voló hasta la zona 3 de los jardines durante la competencia Pitch Hit and Run de la MLB de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026. Las pelotas esperaban al próximo competidor en la estación de lanzamiento durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026.

Un número cada vez mayor de niños practican deportes competitivos desde la escuela primaria. Desde la década de 1980, los clubes competitivos y los equipos de viaje se han convertido en una industria de 40 mil millones de dólares, y muchos padres sienten una enorme presión para pagar para que sus hijos puedan jugar.

Según un informe de 2025 de la Asociación de Investigación para Estudios Interdisciplinarios, desde 2010, el gasto en deportes juveniles ha aumentado más del 55%, y casi el 60% de las familias se encuentran en dificultades financieras por los deportes de sus hijos, mientras que el 11% informó que planeaba endeudarse.

De acuerdo a Datos para una diferencia, En promedio, las familias del Área de la Bahía gastan casi $2,000 al año para que un niño practique un deporte de club.

Prinzing finalmente inscribió a su hijo en Future Stars Baseball, que cobra una tarifa de equipo de $600 para la próxima temporada de otoño. Cada torneo al que asisten los jugadores cuesta otros $125, y los juegos intramuros adicionales cuestan $35 cada uno. Además, se espera que las familias compren uniformes, a un precio de 125 dólares al año, junto con equipo, como botines, guantes y bates.

“La gente quiere hacer lo mejor que pueda por los niños, así que cuando surge la oportunidad de jugar béisbol, los padres están dispuestos a pagar”, dijo Joe Oh, cofundador de la Oakland Baseball Foundation, una organización sin fines de lucro que dirige equipos de viaje y campamentos de béisbol. La organización es parte de un movimiento creciente que intenta mantener los costos más bajos que los de equipos similares.

Un panorama cambiante del deporte juvenil

Estos esfuerzos apuntan a contrarrestar el aumento de firmas de capital privado que invierten en complejos y equipos deportivos, elevando los costos para las familias a lo largo del camino.

En 2024, Josh Harris, cofundador de Apollo Global Management, y David Blitzer, presidente de Blackstone y propietario de varios equipos deportivos profesionales, lanzaron un holding de atletismo juvenil llamado Unrivaled Sports que posee campamentos, ligas y sedes deportivas. Comenzaron con una cartera de 12 instalaciones y ahora cuentan con 15.

Orion Mitchell se balancea hacia las vallas en la estación de bateo durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation el 23 de julio de 2026, en Bushrod Park en Oakland.

En 2025, adquirieron el Twin Creeks Sports Complex en Sunnyvale y Big League Dreams en Manteca.

Oh dijo que las tarifas de los torneos han aumentado significativamente en las propiedades propiedad de Unrivaled Sports. La tarifa de inscripción de los equipos para un próximo torneo de dos días en Twin Creeks es de $930, más una tarifa de entrada de $399 que los equipos pagan por adelantado para ayudar a cubrir la entrada de los espectadores. La tarifa del torneo para un evento de TPR Baseball en Mistlin Fields a finales de este mes es de $855.

“Lo que las firmas de capital privado se dieron cuenta fue: ‘Existe una oportunidad de capitalizar los campos, los uniformes, el equipo, el entrenamiento… todas las oportunidades que esto conlleva'”, dijo Oh.

“No nos sobran miles”

El porcentaje de niños que participan en deportes juveniles organizados está significativamente correlacionado con los ingresos del hogar, según la encuesta State of Play más reciente del Instituto Aspen.

En 2023, alrededor del 37% de los niños de hogares con ingresos inferiores al nivel nacional de pobreza participaron en deportes juveniles organizados, en comparación con aproximadamente el 73% de los niños de hogares cuyos ingresos eran cuatro veces el nivel nacional de pobreza. Los datos encontraron que los niños de hogares que ganan $100,000 o más tienen el doble de probabilidades de practicar deportes de viaje que aquellos de hogares que ganan menos de $50,000.

Los niños de la división de 7 a 8 años esperan su turno en la estación de lanzamiento durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026.

Matteo Mendoza regresa con una pelota mientras Kenny Lofton III observa los calentamientos durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026. Los niños de la división de 7 a 8 años escuchan a Ryland Henke mientras establece las reglas del evento durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026.

Homero Espinosa, miembro de la junta directiva de la Oakland Baseball Foundation, dijo que si bien no unirse a un equipo de club no significa necesariamente que un niño no jugará su deporte a un alto nivel, sí los pone en desventaja.

“Los niños que tienen acceso a los equipos de pelota móvil, que juegan mucho más béisbol y de manera mucho más competitiva, obviamente tendrán una ventaja”, dijo. “Es caro, limita el acceso, pero así es como puedes empezar a jugar de forma cada vez más competitiva”.

Hay opciones de bajo costo y bajo compromiso. Muchas escuelas primarias y secundarias tienen varios deportes de equipo, y las ligas menores de temporada, el fútbol Pop Warner y el fútbol AYSO siguen siendo populares.

â€”Eso es accesible. Es un buen punto de partida para los niños principiantes”, dijo Espinosa. â€œPero para los niÃ±os que quieren competir y aprovechar sus oportunidades, [that] Es donde entran en juego los equipos de travel ball”. El hijo de Emmalene Maile ha jugado en la Liga Pequeña de San Lorenzo, que cuesta alrededor de 250 dólares por temporada, durante algunos años. Le encanta el béisbol, pero Maile dijo que su familia aún no ha considerado viajar al béisbol. “Escuché que otro padre me dio mucho dinero”, dijo. “Ella dijo que había un plan de pago, pero como miles de dólares. No tenemos miles de dólares de sobra”. Ella dijo que su hijo le preguntó acerca de jugar a la pelota de viaje, pero aún no lo ha presionado. “Estoy seguro de que a medida que crezca definitivamente querrá jugar”, dijo Maile. “Haremos todo lo posible para ahorrar para ello”, dijo. â€œOjalá podamos permitírnoslo. Es un gran gasto”. Ampliando el acceso Oh dijo que el balón de viaje se promociona entre los padres como algo esencial si quieren que sus hijos jueguen a nivel universitario. Dijo que no siempre es así, pero “lo que nos resultó evidente es que estamos disminuyendo el número de niños que tienen la oportunidad de al menos intentarlo”. “El objetivo de esta organización es crear tantas oportunidades como sea posible y luego dejar que los niños decidan si quieren jugar”, dijo Oh. â€œCreemos una infraestructura donde cualquiera que quiera jugar y muestre la voluntad de querer aprender [can] Ser entrenado con entrenadores de alto nivel”. En el caso de la Oakland Baseball Foundation, sus costos estimados son de unos 5.000 dólares al año, en comparación con entre 10.000 y 15.000 dólares para algunos equipos. Una cuarta parte de los jugadores de la Fundación reciben becas y destinan las ganancias a restaurar campos de la ciudad, como el de Bushrod Park, donde albergaron el reciente evento de la MLB.

Matthias Hicks prepara su lanzamiento en la estación de lanzamiento durante la competencia MLB Pitch Hit and Run de la Oakland Baseball Foundation en Bushrod Park en Oakland el 23 de julio de 2026.

Otras organizaciones, como la Fundación Volo Kids, pretenden llenar vacíos similares fuera del ámbito competitivo.

Becca Beltramo ha registrado a su hija adoptiva en los programas deportivos gratuitos de seis semanas de la organización de manera constante durante el último año.

“Soy madre soltera, así que cuando buscamos en línea las diferentes ligas o las diferentes oportunidades para ella, es un gran costo para nosotros y nuestra familia”, dijo. “Tengo un solo ingreso y es difícil hacer que todas esas cosas sucedan para ella, pero no quiero limitar sus posibilidades debido a nuestras finanzas”.

La hija adoptiva de Beltramo ha jugado fútbol Volo durante el último año. La programación de una vez a la semana incluye un calentamiento, trabajo de habilidades enfocado y una práctica o una actividad estructurada. También proporcionan camisetas y el equipamiento necesario para el deporte específico.

“Volo es un gran punto medio para nosotros”, dijo Beltramo. Dijo que, por ahora, los deportes de club “descubrí que conllevan muchos costos ocultos que no estoy segura de que nuestra familia esté lista para asumir”.