El jefe de gabinete del presidente argentino Javier Milei renuncia por escándalo de corrupción

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El jefe de gabinete y aliado cercano del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, renunció el sábado luego de un escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno libertario, socavando su principal promesa de campaña de erradicar injerto endémico en la élite política.

La salida de Adorni, quien, como ex portavoz de Milei, emergió en 2023 como el rostro de su duro programa de austeridad y campaña anticorrupción – le cuesta al presidente uno de sus asistentes más confiables y de toda la vida.

Adorni, un outsider político como el presidente, se convirtió en un pararrayos de críticas en los últimos meses cuando las revelaciones sobre sus gastos extravagantes y sus compras de bienes raíces dominaron los titulares. Milei llamada Adorni Jefe de gabinete el año pasadodándole una enorme influencia sobre las negociaciones con los gobernadores y otras partes interesadas en el Congreso.

Los fiscales federales están investigando a Adorni por enriquecimiento ilícito derivados de supuestos excesos como los que Milei, y el propio Adorni, criticaban habitualmente La oposición populista de izquierda de Argentina. Adorni niega haber actuado mal.

“Por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023, voy en contra de tus deseos”, escribió Adorni en su carta de renuncia a Milei que publicó en las redes sociales, refiriéndose a la fecha en que Milei asumió el cargo. “Gracias por confiar siempre en mí y gracias por apoyarme en este proceso injusto, doloroso y agotador para mí y mi familia”.

Hasta ahora, Milei ha defendido a su jefe de gabinete, incluso cuando el escándalo dañó la imagen pública de su gobierno, limitó su influencia política en las negociaciones con aliados y socavó su comunicación sobre recortes de gastos a los argentinos que se las arreglan con salarios que cada vez están más por detrás de la inflación.

“Manuel es inocente”, dijo Milei a los medios locales en España durante su visita allí la semana pasada. “Apoyo a mis ministros hasta el amargo final”.

El portavoz de Milei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta de Adorni.

Su hermana y principal asesora, Karina Milei, agradeció a Adori por su “trabajo incansable” y lo describió como un miembro “recto, valioso y muy querido” de su partido libertario.

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La vida privada de Adorni fue objeto de escrutinio por primera vez en marzo, cuando su esposa, que no trabaja en el gobierno, lo acompañó en el avión presidencial para una conferencia en Nueva York.

Días después, aparecieron imágenes que lo mostraban a él y a su familia volando en un jet privado hacia el exclusivo balneario de Punta del Este en Uruguay. Los medios locales informaron que compró dos propiedades desde que Milei asumió el cargo: un apartamento en Buenos Aires y una casa de fin de semana en las afueras de la ciudad. Surgieron imágenes de él en otras vacaciones de lujo, incluido un viaje en efectivo a Aruba. Según sus declaraciones financieras públicas, Adorni ganaba un salario mensual de alrededor de 2.600 dólares hasta finales del año pasado.

Ante legisladores y periodistas, Adorni ha tenido dificultades para explicar la inconsistencia entre sus generosos gastos y su modesto salario.

Durante semanas sostuvo que no había cometido ningún delito. Pero a medida que la presión aumentaba a principios de este mes, el admitio comprar dólares en el mercado negro de Argentina y esconder 500.000 dólares en ahorros de las autoridades fiscales, una técnicamente ilegalUn delito, aunque muy extendido, en la Argentina, propensa a las crisis, que en gran medida no se procesa. Adorni insistió en que el dinero se ganó legítimamente, incluso mediante inversiones en criptomonedas.

Aún no está claro quién lo reemplazará como jefe de gabinete.