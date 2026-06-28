El jefe de las FDI Eyal Zamir habla sobre Irán, Líbano con el comandante del CENTCOM Brad Cooper

El jefe de las FDI Eyal Zamir habla sobre Irán, Líbano con...

El jefe de Estado Mayor del IDF, el teniente general Eyal Zamir, y el jefe del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, se reunieron recientemente el pasado jueves, en una reunión que no se hizo pública hasta ahora, según ha sabido The Jerusalem Post.

Cooper también tenía previsto visitar la región norte, pero tuvo que cancelar la visita debido a los enfrentamientos en aumento entre EE. UU. e Irán por el Estrecho de Ormuz.

Funcionarios con conocimiento de la visita informaron al Post que en lo que respecta a Irán, la reunión se centró en aumentar la coordinación táctica entre las fuerzas aéreas, marítimas y de defensa israelíes y estadounidenses, así como en continuar la planificación estratégica conjunta sobre cómo las acciones militares mutuas podrían afectar la región y los intereses bilaterales de ambos países.

La cuestión estratégica actual es más complicada para los funcionarios militares, dado que las estrategias políticas y diplomáticas de EE. UU. e Israel sobre Irán chocan directamente en varios puntos críticos.

Sin embargo, los altos funcionarios militares buscan minimizar la fricción y evitar problemas a nivel militar.

En cuanto a Líbano, Zamir y Cooper fueron los principales funcionarios militares que determinaron los detalles relacionados con las reglas de enfrentamiento de Israel con los violadores del alto el fuego de Hezbolá y las condiciones para que el ejército libanés se haga cargo de áreas del IDF, de manera que el IDF pueda retirarse de ciertas partes de Líbano.

[Contexto: Reunión entre el IDF y el CENTCOM de EE. UU. para abordar temas sobre Irán y Líbano.]

[Verificación de los hechos: La reunión tuvo lugar en un contexto de tensiones entre EE. UU. e Irán y negociaciones sobre el retiro de IDF de ciertas áreas en Líbano.]