Mundial 2026: Jordania 1-3 Argentina – Lionel Messi rompe récord del Mundial al anotar en séptimo partido consecutivo

Lionel Messi salió del banco para convertirse en el primer hombre en anotar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial en la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordan.

Lionel Scaloni hizo nueve cambios en el equipo que ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo J, pero eso no impidió que Argentina tomara el control en la primera mitad. Giovani Lo Celso anotó un tiro libre antes de que Lautaro Martínez transformara desde el punto.

Jordan tuvo un momento para recordar en la segunda mitad cuando el suplente Mousa Al-Tamari remató un hermoso gol del equipo para recortar distancias. Pero Scaloni presentó a Messi poco después y el maestro entregó el momento que muchos seguidores estaban allí para ver.

Su tiro libre raso encontró la red y el portero volvió a desviarse. Messi, que ahora tiene 39 años, ha marcado seis goles en esta Copa del Mundo, un récord de 19 en total, y también ha hecho algo que nadie había hecho antes: anotar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

Pero él y Argentina tienen ambiciones mucho mayores en este torneo. Jugarán contra Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Imagen:

Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi celebran el primer partido de Argentina





Los momentos clave de Dallas…

19: ¡META! Lo Celso marcó el primer gol con un tiro libre

31: ¡META! Martínez marcó de penalti tras una falta sobre Senesi

55: ¡META! Al-Tamari salió del banquillo y anotó un gol

60: ¡SUB! Messi fue presentado sobre la hora para deleite de la afición

80: ¡META! Messi marcó su gol con un tiro libre raso

Análisis: Otro momento de Messi

Administrar los minutos será particularmente importante para Argentina en esta defensa del trofeo por varias razones. Tienen uno de los equipos más veteranos del torneo y están en la mitad del sorteo que hace que el camino hacia la final sea más complicado.

Mientras que, digamos, Alemania tiene cinco días entre cada partido eliminatorio en su camino hacia una posible final, Argentina tendrá sólo cuatro si quiere llegar hasta el final. Significa que Scaloni debe gestionar la carga de trabajo y este partido era una oportunidad para darle descanso a Messi.

Lo retuvo durante una hora, pero el técnico argentino habría sido el hombre más impopular en Dallas si le hubiera negado a la multitud un vistazo del gran hombre. Fueron recompensados ​​con otro momento Messi. Scaloni espera que haya más por venir.

Scaloni: “Messi prefirió dar protagonismo a sus compañeros”

Argentina gerente Lionel Scaloni en Lionel Messi…

“Es una situación un poco incómoda para mí porque no sé qué más decir. Lo único que puedo añadir es que podría haber jugado 90 minutos hoy y, sin quitarle nada al rival, podría haber contribuido a esa leyenda.

“Pero él prefirió darles tiempo de juego a sus compañeros y concentrarse en lo que viene. Eso dice mucho de él, porque no se preocupa por esas estadísticas de las que tanto habla la gente.

“Sí, todavía me sorprende, pero no hay más palabras para describirlo.”

El jefe de Jordan está orgulloso a pesar de su salida

Jordán gerente Jamal Sellami…

“Estamos fuera de competición y nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos presentado como debutantes, intentando aprender la mayor cantidad de lecciones posibles.

“Cuando te enfrentas a los campeones del mundo a este nivel, los pequeños errores costarán mucho. Necesitamos entender la magnitud de todos los errores, incluso los más pequeños.

“Pero en general es una gran experiencia para todos nosotros. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de lo que han presentado en el campo. Estoy muy contento con los resultados que hemos logrado y espero que en el futuro el fútbol jordano alcance mayores alturas y esté presente en futuras ediciones de la Copa del Mundo”.

¿Qué significa el resultado…?

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