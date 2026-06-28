Copa del Mundo 2026: Eliminatorias de Inglaterra explicadas tras liderar el Grupo L.

El sábado 11 de julio a las 22:00 BST, ahora es cuando las cosas comienzan a verse más difíciles. Los ganadores cinco veces Brasil están en la sección de Inglaterra en el sorteo y podrían ser oponentes en los cuartos de final, pero los hombres de Carlo Ancelotti primero tendrían que superar a Japón en los octavos de final. Vinicius Jr. y compañía lideraron el Grupo C – eliminando a Escocia en el proceso – pero no convinieron en la única ocasión en la que fueron realmente probados, empatando 1-1 con Marruecos en su primer partido. Japón, por otro lado, lució fuerte técnicamente y tácticamente al terminar en segundo lugar detrás de Países Bajos en el Grupo F, y no han perdido en ninguno de sus últimos 16 partidos, venciendo a Inglaterra 1-0 en un amistoso en Wembley en marzo. Los otros dos posibles oponentes en los cuartos de final para Inglaterra son Costa de Marfil y Noruega, quienes se enfrentarán en los octavos de final. Costa de Marfil tiene atacantes impresionantes como la joven superestrella del RB Leipzig, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny del Inter y el extremo del Manchester United, Amad Diallo. Terminaron en segundo lugar detrás de Alemania en la fase de grupos. Y Noruega, que terminó en segundo lugar detrás de Francia en el Grupo I, ha impresionado en su primera aparición en la Copa del Mundo desde 1998. Con Erling Haaland del Manchester City en el frente, representarían una amenaza significativa. Si Inglaterra llega a esta etapa, estarán jugando en Miami.