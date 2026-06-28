Conflicto armado detiene exámenes definitorios del futuro en RDC

La continua violencia armada en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha detenido los exámenes nacionales, poniendo en peligro el futuro de los estudiantes. Muchos estudiantes en la región se han quejado de no poder llegar a los lugares de sus exámenes debido a los bloqueos de carreteras realizados por rebeldes y militantes locales.

Michel Buingo, jefe de la subdirección provincial de educación primaria, secundaria y nueva ciudadanía en Walikale 4, Kivu del Norte, afirmó que se esperaba que 540 estudiantes de último año se presentaran a dos exámenes en diferentes centros dentro de la subdirección. Sin embargo, solo llegaron 387 estudiantes, mientras que 153 no pudieron acceder a los centros de examen debido a problemas de seguridad.

Las autoridades locales del sector educativo atribuyen la baja participación estudiantil en los centros de exámenes a la inseguridad en curso que afecta a varias áreas de donde provienen los candidatos. Los enfrentamientos armados recientes, los movimientos de población y los desplazamientos forzados en la región oriental de la RDC han interrumpido las actividades educativas de muchos estudiantes, dificultando su acceso a los centros de examen.

Esta situación ilustra las consecuencias de la crisis de seguridad para el sector educativo en varias zonas de Kivu del Norte. Mientras las autoridades dicen que están haciendo todo lo posible para garantizar que los estudiantes realicen sus exámenes nacionales, varios estudiantes siguen pagando el precio de la inestabilidad de seguridad, viendo comprometido su futuro educativo.

Los casos de exámenes suspendidos se han convertido en un problema recurrente en los últimos años. En 2025, la continuación de los exámenes nacionales en zonas de conflicto activo solo fue posible en parte gracias al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Facilitaron el transporte de baúles sellados con documentos de examen desde Kinshasa a varios lugares en Kivu del Norte, incluidas áreas controladas por grupos rebeldes. En 2024, cientos de estudiantes tampoco pudieron realizar sus exámenes debido a la violencia generalizada en la ciudad de Bweremana en la región de Kivu del Norte.

La continua violencia armada en la RDC ha impactado significativamente en la calidad de la educación. Un informe de 2025 de UNICEF indica que más de 1,6 millones de niños no están asistiendo a la escuela debido al conflicto en escalada y al desplazamiento masivo. En las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, más de 2.500 escuelas y centros de aprendizaje han tenido que cerrar, dejando aproximadamente a 795.000 niños sin acceso a la educación.

“Incluso antes de la última escalada del conflicto, el sistema educativo en el este de la RDC estaba bajo una tensión inmensa, en parte debido al alto número de desplazados,” señaló el informe parcialmente.