Ben Stokes: El capitán de Inglaterra dice que retirarse del críquet internacional es lo mejor para él

Ben Stokes dijo que retirarse del cricket internacional es “lo mejor” para él después de revelar que el último partido de Inglaterra contra Nueva Zelanda será su último. El jugador de 35 años, uno de los mejores jugadores de cricket que jamás haya jugado para Inglaterra, hizo el asombroso anuncio en el cuarto día del Test decisivo en Trent Bridge. Esto significa que su carrera internacional terminará el lunes después de 15 años, 122 Tests, 114 partidos internacionales de un día y 43 T20. “Podría sonar bastante egoísta, pero esta decisión es realmente lo mejor para mí en este momento,” dijo Stokes a Sky Sports. “Espero que sea lo mejor para el equipo en el futuro, pero también espero que sea lo que me permita seguir amando este juego que me ha dado tanto.” El jugador versátil negó que la decisión se tomara como resultado directo de los eventos de las últimas tres semanas, cuando estuvo no disponible para el segundo Test de Inglaterra contra Nueva Zelanda después de un incidente en un club nocturno de Londres. En cambio, dijo que había estado considerando poner fin a su carrera desde la derrota 4-1 de Inglaterra en las Ashes en Australia, y había pensado aún más sobre su retiro durante el primer Test del verano en Lord’s. “El Test de Lord’s, para mí, fue algo que me trajo sentimientos negativos sobre dónde estaba en mi carrera,” dijo. “Había trabajado tan duro desde que llegué a casa [de Australia] para arreglar las cosas, o al menos eso pensaba que estaba haciendo. Puse tanto tiempo y esfuerzo en hacer eso y simplemente me quemé.” Sin embargo, Stokes confirmó que la controversia del club nocturno “agregó” pensamientos de poner fin. “Hubo una acumulación, cómo fueron las cosas durante toda la semana en Lord’s y luego otro momento en el que me senté al lado de Joe Root en el vestuario,” dijo. “Obviamente, otra situación ocurrió que agregó a esto. Nunca es fácil conmigo, ¿verdad? Fue una situación desafortunada en la que estuve involucrado en las últimas dos semanas.”