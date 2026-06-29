Los objetivos de Ucrania en Rusia están completamente justificados

El profesor Christian Enemark en su carta (“El bombardeo de ‘moral’ a Moscú no está justificado, 25 de junio) expone una posición de admirable coherencia moral, pero que corre el riesgo de estar fatalmente desconectada de las realidades estratégicas y morales que enfrenta Ucrania.

El profesor fundamenta su argumento en una clara distinción entre combatientes y civiles, una distinción que tiene fuerza genuina en el derecho internacional humanitario, pero que se complica considerablemente cuando los civiles rusos financian, proveen de personal y políticamente sostienen una maquinaria de guerra que ha atacado sistemáticamente hospitales, escuelas, edificios de apartamentos y la infraestructura energética ucraniana.

La noción de que los civiles rusos están completamente sin agencia moral en relación con una guerra llevada a cabo en su nombre, con sus impuestos, y según encuestas, con su aprobación sustancial, es un tema que merece mayor examen del que recibe aquí.

Además, el profesor Enemark confunde dos categorías distintas de objetivos de infraestructura. Los ataques a refinerías de petróleo e instalaciones energéticas no son un “bombardeo de moral” en el sentido asociado con las cuestionadas campañas de bombardeo en áreas de la Segunda Guerra Mundial. Son ataques a infraestructura industrial de doble uso que habilita directamente el esfuerzo bélico ruso, precisamente el tipo de objetivo que el derecho internacional humanitario ha reconocido como potencialmente legítimo, siempre que se respete la proporcionalidad. Que los civiles resulten afectados, o incluso dañados incidentalmente, no convierte automáticamente a tales ataques en indiscriminados.

La máxima final del profesor, de que “dos injusticias no hacen una justicia”, es filosóficamente limpia pero estratégicamente hueca. Ucrania no está retaliando por mera satisfacción propia; está intentando acortar una guerra en la que su población civil continúa sufriendo gravemente. Si trasladar los costos de esa guerra a la sociedad rusa acelera su fin, es probable que el cálculo del daño favorezca tal estrategia, no la socave.

La preocupación legítima es la proporcionalidad y la intención, no si Ucrania debe absorber el castigo sin responder de igual manera.

Tim Dee-McCullough Windsor, Berkshire

En su carta, el profesor Christian Enemark utiliza un lenguaje que oculta el claro razonamiento moral y la justificación de la estrategia de defensa de Ucrania, que claramente apunta a la capacidad de Rusia para continuar sus ataques contra Ucrania.

Videos en redes sociales muestran que las lesiones y el daño a propiedades privadas causados en el ataque de Ucrania a la refinería de petróleo de Moscú el 18 de junio probablemente surgieron debido a que las defensas aéreas no alcanzaron los objetivos, o por escombros de drones. En muchos ataques pasados, Rusia afirmó que las lesiones surgieron debido a los escombros de drones interceptados por las defensas aéreas de Moscú. Si Rusia quiere proteger a sus civiles, debería permitir que Ucrania golpee objetivos, o incluso mejor, el acto más moral sería retirarse por completo del territorio de Ucrania.

Además, no es razonable sospechar que Ucrania está deliberadamente atacando a civiles cuando el presidente ucraniano habla de acercar la guerra a los rusos comunes. En este contexto, los “rusos comunes” no incluyen a activistas que se oponen a la guerra, y probablemente se refiera a ciudadanos rusos de clase media en áreas urbanas. En los últimos meses, los “rusos comunes” han sido vocales en redes sociales sobre restricciones en internet y ahora sobre la escasez de combustible. Antes de esto, los “rusos comunes” rara vez hablaban de las consecuencias de la guerra, e incluso aplaudían las muertes de civiles ucranianos.

Además, la movilización de Rusia apunta deliberadamente a prisioneros y minorías étnicas de regiones remotas, y explota el sur global. El régimen de Moscú protege a los “rusos comunes” como estrategia política contra cualquier levantamiento.

El profesor Enemark ignora no solo la estrategia política, sino la estrategia en el campo de batalla y defensiva de estos ataques. Mover los sistemas de defensa aérea a Moscú dejará brechas que Ucrania puede explotar para liberar territorios ocupados. Además, atacar instalaciones militares estratégicas y de combustible en Rusia impide su uso en Ucrania. Estos ataques salvan miles de vidas por cada lesión en el hombro de un “ruso común”.

Bombardear Moscú influye en la moral, pero la moral no sirve como motivación principal para los ataques.

No obstante, los aliados podrían haber ayudado a defender a Ucrania de manera más ética. La voluntad política de poner fin a nuestra adicción global a los combustibles fósiles habría evitado que Occidente continuara apoyando económicamente la maquinaria de guerra rusa después de la invasión de 2014. En cambio, Europa sigue importando energía de Rusia. Occidente podría haber “cerrado los cielos” sobre Ucrania en cualquier momento desde febrero de 2022. Este acto moral habría evitado la matanza deliberada de niños en Mariúpol en marzo de 2022.

Ucrania ya paga profundamente por las fallas morales de Rusia; no hagamos que pague por las fallas morales de los aliados.

Dr. Natalie Kopytko Profesora, Instituto de Investigación de Sostenibilidad, Universidad de Leeds

El objetivo principal del mayor ataque con drones de Ucrania en Moscú estuvo muy claro, la refinería de petróleo de Moscú ubicada en el distrito de Kapotnya de la capital. Un dron no alcanzó su objetivo, impactando un área residencial cercana, pero no hay indicios de que esto haya sido intencional, y la proximidad del ataque a la refinería de Moscú indica que probablemente el dron erró su objetivo o fue desviado debido a la guerra electrónica rusa.

A pesar de esto, el profesor Christian Enemark argumenta que “una estrategia de ‘bombardeo moral’ a los residentes de una ciudad sufre del hecho de ser inherentemente injusta”, escribiendo que “Ucrania no adquiere ningún permiso moral para retaliar contra Rusia lanzando ataques indiscriminados”. Sin embargo, el ataque de Ucrania fue altamente discriminatorio, con casi todos los drones que lograron atravesar la densa red de defensa de misiles de Rusia, compuesta por múltiples anillos de sistemas defensivos, impactando la refinería de petróleo de Moscú.

Enemark argumenta además que el “efecto deseado de tal acción es aumentar la sensación de inseguridad de los civiles [rusos]”, fundamentando así sus objeciones al ataque. Pero si el objetivo de Ucrania fuera simplemente aumentar la sensación de inseguridad en Moscú, se podrían haber atacado muchos otros objetivos menos defendidos o con más civiles en las inmediaciones. El hecho es que Ucrania eligió atacar – con gran precisión – una fuente clave de combustible e ingresos para la continuación de la ilegal guerra de Rusia contra Ucrania.

Los argumentos de Enemark también se basan en una falsa equivalencia moral entre Rusia y Ucrania, tratando a los dos estados como potencialmente actuando al mismo nivel: él señala que “dos injusticias no hacen una justicia”, a pesar de la documentación generalizada de soldados rusos atacando civiles, torturando civiles y prisioneros de guerra, secuestrando niños y usando la violación como método de guerra. El simple hecho es que el ejército ruso ha cometido una serie vertiginosa de crímenes de guerra a lo largo de su guerra ilegal e inmoral, y Ucrania atacando precisamente los pilares fundamentales de la economía rusa que alimentan directamente los esfuerzos bélicos en curso es exactamente lo que Volodymyr Zelenskyy dice que son, “sanciones a larga distancia” contra la maquinaria de guerra rusa.

Nathan Gabriel Wood Director ejecutivo, Sociedad Internacional de Ética Militar en Europa