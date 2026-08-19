Los menores que viven solos en las calles de Ceuta corren riesgo de sufrir abusos

Son las 8 de la mañana en el polígono industrial del Tarajal, en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero hoy no se ven trabajadores ni camioneros cerca de los almacenes. En su lugar, hay tiendas de campaña improvisadas, algunas de ellas hechas de cartón, en las que principalmente niños y adolescentes duermen bajo mantas sucias.

Según algunas estimaciones, en Ceuta podría haber entre 3.000 y 5.000 menores no acompañados. Algunos viven en las calles porque no pueden encontrar un lugar en una de las ya superpobladas instalaciones de recepción del enclave.

Amina (nombre ficticio), una joven marroquí de 14 años, y su hermano se encontraban entre las 80.000 personas que cruzaron la frontera hacia España desde Marruecos a finales de julio. Aunque la mayoría de ellos ya han abandonado Ceuta, según las autoridades locales quedan unos 9.000, y muchos de ellos son menores de edad”.

Lo peor es que no tenemos baños”, dijo Amina. “Tenemos que ir a algún lugar entre los arbustos, pero no me atrevo a ir sola”.

Cerca de allí se encuentra una mujer marroquí llamada Malika (tampoco es su nombre real) que ha extendido varias mantas para ella y sus cuatro hijos. Ella dijo a DW que como empleada de limpieza en Marruecos no ganaba lo suficiente y añadió que ganaba el equivalente a 7 euros (8 dólares) al día.

“Eso no es suficiente para mantener a todos”, afirmó. “Pronto empezarán de nuevo las clases y no tengo dinero para libros, ni siquiera ropa decente para los niños.”

Por eso decidió participar en el cruce masivo de la frontera española el mes pasado cuando leyó sobre ello en las redes sociales. Pero ahora ella no sabe qué hacer.

Malika dijo que no sabe qué hacer ahora que está en Ceuta Imagen: Zhor Baki/DW

“Un niño se enfermó. Tenía fiebre alta, pero no pude conseguir ayuda en ninguna parte”, dijo. Al final hizo compresas con agua y vinagre para ver si eso ayudaba.

Pero ahora está especialmente preocupada por sus hijas de 12 y 14 años, porque el número de agresiones sexuales ha aumentado considerablemente en la última semana. Actualmente, la policía está investigando al menos 15 casos sospechosos de violación. Las autoridades locales sospechan que el número real de casos es mucho mayor.

Condiciones especialmente difíciles para las niñas

Susana Ascaso, médica de urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, dijo que había atendido a varias niñas en los últimos días.

“Ayer mismo llegó a urgencias otro niño de 12 años”, dijo. “Dijo que otros inmigrantes la habían acosado y tocado inapropiadamente. Llegó aquí completamente aterrorizada y llorando. Estaba con una mujer que la había encontrado en la calle. Esa mujer salvó a la niña”.

Ascaso dijo que las condiciones eran particularmente difíciles para las “niñas menores de 18 años” que estaban “particularmente en riesgo”. Añadió que había un desequilibrio importante en el número de inmigrantes masculinos y femeninos. “Eso no ayuda, por supuesto.”

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Varios políticos de alto rango en Ceuta han pedido más apoyo del gobierno central en la capital española, Madrid. Nabila Benzina, ministra regional de Sanidad y Asuntos Sociales, dijo a DW que la crisis actual es “el peor momento en la historia de Ceuta” y afirmó que se necesitan más agentes de policía en el enclave. “Sobre todo para proteger a las mujeres jóvenes, pero también para la protección general de la población”.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, habló de una “situación de alto riesgo”, en la que cada vez resulta más difícil mantener los servicios públicos. “En lo que respecta a los menores, actualmente estamos a un 5.000% de nuestra capacidad”, afirmó. “Eso significa que nadie puede cuidarlos adecuadamente”.

‘Me gustaría ser arquitecto algún día’

El gobierno español ha anunciado planes para trasladar a menores no acompañados al continente, pero no hay un calendario concreto. Varias regiones, en las que el partido de extrema derecha Vox es parte del gobierno, han dicho que se niegan a recibir inmigrantes.

Vivas dijo a DW que los menores deberían “reunirse con sus familias. De lo contrario, los servicios sociales marroquíes deberían hacerse cargo de ellos”. Dijo que ésta era la única solución y añadió que Madrid debería iniciar los “procedimientos legales oportunos”.

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Muchos de los menores en Ceuta dijeron que no quieren regresar a Marruecos ni a ningún otro lugar de África a pesar de las condiciones en Ceuta.

Ibrahim, un niño sudanés de 7 años, dijo que no se rendiría hasta poder brindar “una vida mejor a sus padres en casa”. Amina, de 14 años, también dijo que no regresaría a Marruecos.

“Las escuelas aquí son realmente malas. Quiero un futuro diferente para mí. Me gustaría ser arquitecta algún día”, dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.