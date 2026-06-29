Los donantes principales de EE.UU superan los $600 mil millones por primera vez el año pasado. Los megadonantes y legados son para agradecer

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Los donantes entregaron un estimado de $617.2 mil millones a organizaciones benéficas de EE. UU. el año pasado, un aumento del 5.7% con respecto al año anterior gracias a un enérgico repunte en el mercado bursátil, según un informe de Giving USA publicado esta semana.

Los hallazgos marcan la primera vez en la historia de 60 años del informe anual de filantropía que la donación anual supera los $600 mil millones. Ajustado por inflación, el aumento de la donación fue del 3% año tras año.

Sin embargo, el impacto del auge en el mercado de valores fue más pronunciado entre los donantes adinerados. Aunque los donantes individuales aún constituyeron la mayor parte de las contribuciones con $394.2 mil millones, esta cifra solo aumentó un 1.4% en dólares ajustados por inflación, mientras que los legados benéficos, donaciones hechas después de la muerte, aumentaron un 16.6% a un estimado de $62.19 mil millones.

El aumento en los legados podría ser la señal más reciente del Gran Traspaso de Riqueza. Cerulli Associates estima que más de $124 trillones en activos se transferirán para 2048, con aproximadamente $18 trillones destinados a obras benéficas.

Jon Bergdoll, analista principal del informe, dijo que es demasiado pronto para determinar cuánto del aumento en las donaciones legadas se debe a la enorme transferencia de riqueza.

Lo que está claro, según Bergdoll, es que los estadounidenses adinerados que son más propensos a dejar grandes sumas a organizaciones benéficas son los mayores beneficiarios del auge en el mercado de valores.

“Siempre hay una conexión bastante estrecha entre el legado y el patrimonio neto en general, que a su vez está bastante conectado al mercado”, dijo Bergdoll, director interino de asociaciones de datos e investigaciones en la Facultad de Filantropía de la Fundación Lilly de la Universidad de Indiana, que investiga y escribe el informe.

El impacto del mercado de valores en las donaciones totales, que incluye contribuciones de fundaciones y corporaciones, es más lento y atenuado. Dicho esto, Bergdoll dijo que esperaba un aumento mayor en las donaciones considerando los últimos años de fuerte crecimiento del mercado. Entre 2024 y 2025, el S&P 500 subió un 13.4% en dólares ajustados por inflación, aproximadamente cuatro veces la tasa de crecimiento de las donaciones totales, según el informe.

Atribuyó gran parte de la brecha entre la riqueza nominal y las donaciones totales al débil crecimiento del producto interno bruto y el sentimiento del consumidor en mínimos históricos.

“Básicamente, esta es una economía un tanto extraña respecto al crecimiento del mercado de valores”, dijo. “Mientras el mercado está bien y el PIB está bien, parece haber mucha inquietud. Sabemos que la donación proviene de un lugar de seguridad financiera para las personas, y esto podría estar frenando un poco las cosas en el ámbito individual”.

Bergdoll agregó que sería perjudicial para el sector sin fines de lucro si la donación benéfica siguiera de cerca las fluctuaciones del mercado bursátil.

“No querríamos que la relación fuera uno a uno”, dijo. “Por mucho que quisiéramos que las donaciones aumenten un 20% cuando el mercado sube un 20%, realmente no queremos que las donaciones disminuyan un 20% cuando el mercado caiga un 20%.”

Varios de los principales ingresos se esperaba que adelantaran las donaciones en 2025 para aprovechar los beneficios fiscales que disminuirían debido al One Big Beautiful Bill Act. Bergdoll dijo que el aumento fue significativo pero pequeño en relación con las contribuciones totales. El informe estimó que los donantes entregaron $1.71 mil millones adicionales en 2025 para aprovechar al máximo los incentivos fiscales que estaban expirando.

Aunque las organizaciones benéficas de EE. UU. están recibiendo más dólares, se han vuelto cada vez más dependientes de los ultrarricos a medida que las presiones económicas ahogan a los donantes de clase media. El informe estimó que nueve donantes representaron una abrumadora cantidad de $22.32 mil millones en filantropía del año pasado. MacKenzie Scott, filántropa y exesposa del fundador de Amazon Jeff Bezos, contribuyó con la mayor parte con $6.65 mil millones.

Los megaregalos de estos donantes, o contribuciones de al menos el 0.1% del total donado, pueden reconfigurar la filantropía de un año a otro. Casi un tercio del aumento en las donaciones testamentarias provino del patrimonio del fallecido cofundador de Microsoft Paul Allen, que estableció un fondo de $3.1 mil millones para la investigación en ciencia y tecnología.

Gabe Cooper, vicepresidente de la Fundación Giving USA, dijo a CNBC que tenía sentimientos encontrados sobre los megaregalos.

“¿Me encanta cuando los Paul Allens y MacKenzie Scotts del mundo se comprometen a donar gran parte de su riqueza? Sí, 100%, y desearía que más multimillonarios hicieran lo mismo”, dijo Cooper, quien también es el CEO de la plataforma de recaudación de fondos Virtuous. “Por otro lado, en realidad no quiero que ese número crezca demasiado. No quiero una dependencia creciente de los súper ricos, cuyos patrones de donación podrían ser más volátiles año tras año.”

Mientras que el aumento en las donaciones testamentarias es una bendición para la filantropía, Cooper tiene la vista puesta en un premio mayor: los herederos.

“Si un multimillonario fallece y dona $200 millones a organizaciones benéficas, los otros $800 millones probablemente se destinarán a sus hijos, y quiero que esos niños tomen decisiones realmente buenas en términos de filantropía”, dijo.