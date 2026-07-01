Caza de brujas en Níger a medida que el régimen militar arresta a la población LGBTQ+

Una “caza de brujas” está en marcha en Níger, donde decenas de personas han sido arrestadas por homosexualidad en el estado de África occidental tras la introducción de un nuevo código penal a principios de este año.

Hasta 40 personas han sido arrestadas y 16 hombres, incluidos altos funcionarios militares, han sido encarcelados en todo el país, según los medios locales.

Las organizaciones que brindan servicios de VIH a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres han tenido que dejar de trabajar, según una fuente que pidió permanecer en el anonimato.

“Con la reciente caza de brujas y estos arrestos que están teniendo lugar, el clima aquí es realmente tóxico”, dijo.

“Las poblaciones LGBTQ+ mantienen un perfil bajo y se han escondido porque están en riesgo. Hemos perdido el contacto con muchos y los recientes arrestos han exacerbado las tensiones”.

El nuevo código penal de Níger, promulgado en febrero, establece que los “actos indecentes o antinaturales” y las “relaciones sexuales con una persona del mismo sexo” son punibles con penas de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta 100 millones de francos CFA de África Occidental (£130,000).

Es la primera vez en la historia del país que la homosexualidad ha sido criminalizada y sigue la introducción de leyes y códigos penales similares en los países vecinos de Malí y Burkina Faso en los últimos dos años.

Gen Abdourahamane Tiani, jefe del gobierno militar, tomó el poder en un golpe de Estado en julio de 2023 y fue investido como presidente en 2025 por un mandato de cinco años, disolviendo todos los partidos políticos del país.

El ex casco azul de la ONU ha impulsado retórica antiimperialista y formó la Alianza de Estados del Sahel con Burkina Faso y Malí, separándose de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).

Larissa Kojoué, científica política y activista panafricana, rechazó la idea de que la homosexualidad esté de alguna manera vinculada a la cultura occidental. “Los líderes políticos están utilizando esto para avanzar en su propia agenda política”, dijo. “Afirman valores africanos, soberanía y cultura, todo mientras socavan felizmente los derechos humanos de las personas”.

Añadió: “No hay cultura que fomente la violencia contra personas inocentes, o que no responsabilice a los perpetradores de violencia. Pero en el continente [africano] puedes hacer lo que quieras con las personas LGBTQ+ y salir impune”.

Los cambios en el código penal comenzaron bajo el presidente civil anterior de Níger, Mohamed Bazoum. Pero en marzo de 2025, el régimen de Tiani promulgó la Carta de la Refundación para reemplazar la constitución de Níger de 2010.

Aunque la carta prohíbe las relaciones LGBTQ+, las sanciones penales relacionadas con estas medidas solo se introdujeron con el nuevo código penal en febrero.

Además de duras sanciones para las relaciones del mismo sexo, también impone penas de prisión de hasta 20 años para aquellos que participan, presencian u organizan un matrimonio gay. Cualquier persona u organización involucrada con clubes, sociedades u organizaciones para personas LGBTQ+, directa o indirectamente, es susceptible de ser encarcelada durante hasta 20 años y enfrentar una multa de hasta 500 millones de CFA.

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres ya no tienen acceso a condones, servicios de prueba o PrEP (medicación que protege contra el VIH).

La fuente anónima advirtió sobre el riesgo de que se propague la infección por VIH, diciendo: “Cuando las personas se esconden, no los veremos y no podrán protegerse. Así que ves el impacto [de este código penal]. Estamos realmente entristecidos por esto”.

La semana pasada, Níger estuvo entre los ocho países que votaron en contra de la declaración política del VIH/Sida de la ONU, que fue adoptada por 149 votos. Las infecciones por VIH aumentaron entre 2010 y 2025 en Oriente Medio, el norte de África, América Latina, Europa del Este y Asia Central, según la declaración.

Mientras que el oeste y el centro de África han visto una disminución del 49% en las nuevas infecciones entre 2010 y 2022, el África subsahariana sigue siendo desproporcionadamente afectada, representando el 64% de todas las personas viviendo con VIH a nivel mundial. Se estimaron 32,000 nuevas infecciones en Níger en 2023.

La reforma del código penal de Níger es parte de una tendencia en todo el África subsahariana hacia una legislación más punitiva contra las personas LGBTQ+. En los últimos años, varios estados africanos han introducido o fortalecido leyes que penalizan las relaciones del mismo sexo.

Ejemplos incluyen la Ley Anti-Homosexualidad de Uganda de 2023, que castiga los actos homosexuales con la pena de muerte; una nueva ley en Senegal que duplica la pena de prisión máxima a 10 años por relaciones del mismo sexo y criminaliza la “promoción” de la homosexualidad; y un proyecto de ley en Ghana que penaliza a los grupos que promueven los derechos gay y se identifican como LGBTQ+. A nivel mundial, la mitad de los 66 países que penalizan los actos homosexuales consensuales son africanos.

En un comunicado, el grupo internacional de derechos humanos Front Line Defenders dijo que estaba “profundamente preocupado” por los acontecimientos en Níger y pidió a las autoridades “repeal todas las disposiciones que criminalizan a las personas por su orientación sexual o identidad de género, así como a las personas que las apoyan y defienden”.