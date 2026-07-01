Francia tiene a Mbappé pero son mucho más

30 de junio de 2026, 20:13 ET

EAST RUTHERFORD, N.J. — Puede que te hayas preguntado si cierto nivel de inseguridad se había colado en la mente de Francia después de los primeros juegos de eliminación de la Copa del Mundo del lunes, en los cuales los ganadores en cuatro ocasiones Alemania fueron eliminados por Paraguay y los cinco veces ganadores Brasil derrotaron a Japón solo con un gol en el tiempo de descuento. (No, que Marruecos elimine a los Países Bajos definitivamente no es una sorpresa).

Obtuvimos nuestra respuesta en una calurosa tarde en Nueva Jersey cuando Francia entregó una victoria completa de 3-0 sobre Suecia. Los suecos no fueron el oponente más difícil, quizás, pero fueron golpeados en una primera mitad que te dio la impresión de que Les Bleus podrían elevar su juego a voluntad. Solo marcaron una vez, pero golpearon el poste en dos ocasiones, estuvieron a punto de producir varios contendientes para el gol del torneo y limitaron a Suecia a un disparo a puerta.

La segunda mitad fue un caso de cuándo, no si, Francia marcaría más, y fueron más clínicos al agregar otros dos. Dos goles para Kylian Mbappé, dos asistencias para Michael Olise y Francia avanza. — Gab Marcotti

¿Cómo puede vencer Francia? Contemos las formas

Imagina un cuarteto ofensivo que en el mismo juego de la Copa del Mundo han estado involucrados en anotar o asistir. Bienvenido a este equipo de Francia: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Olise y Mbappé fueron simplemente imparables el martes contra Suecia.

Es simple, es fluido, es hermoso, es impresionante – es Francia. El peligro viene de todas partes, la confianza está alta y estos jugadores claramente disfrutan jugar juntos.

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Suecia no fue una prueba. Incluso con una defensa de cinco, a veces cambiando a una defensa de seis o siete, no iban a ser lo suficientemente buenos para detener a los fantásticos cuatro. Pero ¿quién podría, cuando Olise juega de la forma en que lo hizo con tanta creatividad y estilo, y cuando los cuatro aportan tanta velocidad y habilidad?

“Hace de todo en el campo”, dijo Barcola sobre Olise después del partido. “Trabaja duro defensivamente y con el balón, hace grandes pases, crea peligro y es un verdadero placer jugar con él. Tiene la capacidad de marcar también, y estuvo cerca, pero llegará. Es un genio”.

Este juego podría haber sido un baile de cinco o seis goles. Olise estrelló el poste con lo que habría sido uno de los mejores goles en la historia de la Copa del Mundo si su remate de tijera hubiera entrado. Mbappé también estuvo a punto de lograr otro hat trick en la Copa del Mundo.

Habrá partidos más difíciles en espera, pero por ahora, disfrutemos todos de la magia de este ataque francés. — Julien Laurens

Encontrar los puntos débiles de Francia es un desafío inmenso

Ningún equipo es perfecto, y tampoco lo es Francia. Pero identificar esas vulnerabilidades es una tarea bastante difícil.

Probablemente tengas que retroceder al peor tiempo que produjeron en esta Copa del Mundo, los primeros 45 minutos contra Senegal. Incluso eso se sintió como una consecuencia del entrenador Didier Deschamps jugando con su cuarteto ofensivo por razones que solo él entiende. Una vez que regresaron a donde esperas que estén, las cosas salieron bastante bien.

Las vulnerabilidades habituales se encuentran en los laterales y en el centro del campo. El lateral derecho Jules Koundé, a pesar de sus hazañas asistiendo en el Barcelona, es limitado en ataque y nunca será confundido con la estrella marroquí Achraf Hakimi pronto. En la izquierda, Lucas Digne, aunque competente, se siente como “solo un tipo”. Pero incluso eso es un poco engañoso. Con Francia y Barcelona, Koundé obtiene (y utiliza) espacio porque los jugadores a su alrededor son tan talentosos. Si puede hacer eso, no es una carga en ataque y defensivamente, es como tener un defensa central extra. Y cuando Digne juega dentro de sus posibilidades, hace el trabajo y entrega un centro de primera.

No querrías que ninguno de los dos se mueva al centro del campo y ayude con la creación de juego, y tal vez ese sea el problema. Porque mientras Aurélien Tchouaméni es una bestia defensivamente y Adrien Rabiot es grande y largo y puede disparar desde la distancia, ninguno de los dos ofrece mucho en términos de creatividad. Contra algún tipo de equipo furioso, de presión alta, eso podría ser un problema.

La cosa es que pocos equipos se atreven a probar su resistencia a la presión, porque si presionas a Francia, dejas espacios enormes atrás. Nadie quiere competir en una carrera de velocidad con Mbappé y compañía. Si Francia se queda atrapada, Olise puede retrasarse y ser un creador de juego. O Deschamps puede recurrir a sus pasadores más experimentados en el banquillo, como Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Tal vez la mayor vulnerabilidad para Francia sea Francia misma. Es un cliché, seguro, pero los cuartetos ofensivos fluidos pueden desmoronarse cuando tienen demasiada libertad. A veces pueden ser un poco demasiado astutos, un poco demasiado hermosos, un poco demasiado impresionados por su propio talento – como un golfista admirando su golpe sin darse cuenta de que alguien se va en su carrito.

Estoy buscando en la paja aquí. Cualquier equipo que quiera vencer a Francia tendrá que superarlos, en lugar de explotar sus debilidades, y eso también es una tarea difícil. — Marcotti

Mbappé continúa haciendo historia

¿Cuándo se detendrá Mbappé? Él no ha terminado, te lo aseguro, y el cielo sigue siendo el límite para el capitán de Francia.

Otro partido, otro doblete contra Suecia: ahora ha marcado seis goles en cuatro juegos en este torneo, después de anotar dos contra Senegal y dos contra Irak. Añadió dos asistencias contra Noruega. Ahora tiene 18 goles en 18 partidos de la Copa del Mundo en su carrera, una relación increíble, y está a solo uno del récord de goles de todos los tiempos de Lionel Messi.

Cuando fue sustituido unos minutos antes del final por Deschamps, el entrenador en jefe de Francia hizo un gesto con los brazos, inclinándose frente a él. Después de su primer gol, el primero del partido, Mbappé corrió directamente hacia su jefe para abrazarlo. Este gol fue para Deschamps y su madre, que falleció la semana pasada.

Mbappé ha jugado como un hombre poseído en esta Copa del Mundo, tan decidido a ganarla de nuevo y escribir su nombre en más de su historia. — Laurens

Francia ahora son los favoritos claros para ganarlo todo

Realmente no puedes hablar de una victoria contundente cuando has vencido a un pobre equipo de Suecia. Pero esta fue la mejor actuación de Francia hasta ahora en esta Copa del Mundo, después de impresionar en la fase de grupos. Ahora van cuatro juegos, cuatro victorias, 14 goles marcados y solo dos concedidos, y una demostración de fuerza, estilo y confianza.

“Es fútbol, todo es posible … pero personalmente no he visto un equipo mejor”, dijo el entrenador de Suecia, Graham Potter, después del partido. “Debido a la calidad que tienen en el campo y las opciones que tienen en el banquillo.”

Fueron aclamados como favoritos antes de esta impresionante victoria, y ahora serán aún más inclinados a llegar hasta el final y ganar este torneo. Habrá partidos más difíciles en el camino, pero quien les enfrente (el próximo enfrentamiento es contra Paraguay el sábado en Filadelfia) tendrá que ser muy fuerte para detenerlos. Los jugadores y Deschamps lo saben muy bien.

La mayor debilidad de Francia, fuera de sus dos laterales, es quizás que podrían dejarse llevar y volverse demasiado confiados. Siempre ha sido un problema con Les Bleus, pero esta generación parece diferente y tan impulsada por el objetivo final: una tercera final seguida y un tercer triunfo en la Copa del Mundo después de 1998 y 2018. — Laurens

Suecia no merecía llegar lejos en los eliminatorios

Suecia llegó aquí por la puerta de atrás, terminando último en su grupo de clasificación con dos puntos de seis juegos, pero obteniendo una tarjeta salvaje en los playoffs de la UEFA gracias a su ranking en la Liga de Naciones. Y salen por la puerta de atrás.

Muy poco es memorable sobre la Copa del Mundo de Suecia, excepto la victoria por 5-1 sobre Túnez (que había despedido a su entrenador en medio del torneo) e incluso eso se sintió un poco como disparar a peces en un barril. La mejor noticia es que los mediocampistas Yasin Ayari y Lucas Bergvall tienen 22 y 20 años, respectivamente. Ambos tienen margen de crecimiento, pero ambos mostraron que pueden ser la base de este equipo de Suecia durante la próxima década.

Más allá de eso, el delantero Alexander Isak todavía está fuera de ritmo (como cabría esperar dado los últimos 12 meses) y todavía está lejos de lo que su tarifa de transferencia sugiere que debería ser. El delantero Viktor Gyökeres es unidimensional, y como suele suceder con jugadores unidimensionales, es mucho más productivo cuando tiene talento o un sistema coherente a su alrededor. Ambos faltaron en esta Copa del Mundo.

¿Había cosas que Potter podría o debería haber hecho de manera diferente? La retrospectiva es 20/20, pero cuando tienes tanta disparidad de talento y experiencia en un XI inicial, es difícil resistir la tentación de simplemente reforzar la defensa y confiar en que tus jugadores más talentosos produzcan algo. (Incluso, en un entorno de torneo, eso a veces funciona).

Potter tomó ese camino. Los sacó del grupo, pero también significó que tenían poca oportunidad contra los franceses.

“El mejor equipo ganó. Tuvimos que ser perfectos, e incluso si lo fuimos, no estoy seguro de que hubiera sido suficiente si soy brutalmente honesto”, dijo Potter después del partido. “No tengo quejas de los jugadores, no es una vergüenza perder ante Francia. Para nosotros, se trata de usarlo como base para avanzar.” — Marcotti