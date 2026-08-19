James Gibson y Cutter Leftwich incluidos en la lista 247 Sports 30Under30

LEXINGTON, Ky. – Los entrenadores asistentes de fútbol de Kentucky, James Gibson y Cutter Leftwich, fueron incluidos en la edición 2026 de la Lista 30Under30 de 247 Sports, que reconoce al personal y a los entrenadores asistentes de más rápido crecimiento en el fútbol universitario. La lista se encuentra en su décimo año y está compilada por un grupo de contactos de toda la industria.

James Gibson, quien ayudó a Texas A&M a avanzar al Playoff de fútbol universitario de 2025, está en su primera temporada en Kentucky trabajando con los backs defensivos, específicamente como entrenador de las estrellas. Las estrellas son consideradas un defensor híbrido que funciona como nickelback, safety y apoyador externo.

Gibson llega a Kentucky después de dos temporadas en Texas A&M como analista defensivo, trabajando con el nuevo coordinador defensivo del Reino Unido, Jay Bateman. Gibson ayudó con los Aggie nickelbacks en 2024 y los cornerbacks en 2025.

Gibson ayudó a TAMU a registrar un récord de 11-1 en la temporada regular en 2025, la mayor cantidad de victorias del equipo en la temporada regular desde 1992, cuando los Aggies llegaron a la CFP. La defensa de A&M lideró a la nación en defensa de conversión de terceros intentos, ocupó el octavo lugar en la menor cantidad de primeros intentos permitidos y el puesto 18 en defensa total.

En 2024, Texas A&M registró un récord de 8-5, incluido un viaje al Las Vegas Bowl. Los Aggies ocuparon el puesto 35 en la nación en defensa anotadora. Gibson ayudó al entrenador BJ Mayes, quien ocupó el segundo lugar en la Conferencia Sureste en intercepciones por juego y empató en el décimo lugar en la liga en pases defendidos por juego.

Gibson conoció a Bateman por primera vez en la Academia Militar de los Estados Unidos (Army West Point). Gibson jugó de 2015 a 2018 mientras Bateman era el coordinador defensivo. Fue un letrado de cuatro años, jugando como safety y nickelback. Fue nombrado segundo equipo totalmente independiente cuando era junior.

En sus últimas tres temporadas en West Point, Army registró un récord de 29-10, incluidas tres victorias en tazones: dos en el Armed Forces Bowl (2017 y 2018) y también en el Heart of Dallas Bowl de 2016.

Después de graduarse con una licenciatura en Política Estadounidense, Gibson comenzó su carrera como entrenador en 2019 en la USMA Prep School como coordinador defensivo asistente y entrenador de backs defensivos. El equipo estaba invicto y desarrolló dos DB que se convirtieron en titulares a tiempo completo en la USMA.

Leftwich está en su primera temporada en el personal inaugural de Will Stein como entrenador de línea ofensiva. Más recientemente, fue entrenador asistente de línea ofensiva y coordinador del juego terrestre de Oregon durante la temporada 2025.

Leftwich pasó dos de las últimas tres temporadas con la poderosa ofensiva de los Ducks, con un período de un año en el Norte de Texas como entrenador de línea ofensiva en el medio.

Después de una temporada en el norte de Texas, regresó a Eugene en 2025, ayudando a Oregon a ocupar el cuarto lugar a nivel nacional en eficiencia de pase (100.96), noveno en anotaciones (38.2), 14then carrera (218,4) y 16º en menor cantidad de capturas permitidas. La línea ofensiva de Oregon fue nombrada finalista del Premio Joe Moore, otorgado anualmente a la mejor unidad del país, la única unidad ofensiva nombrada finalista por tres años consecutivos.

Impulsados ​​por una ofensiva de alto puntaje, los 2025 Ducks terminaron la temporada 2025 con 13-2 en general, incluida una marca de 8-1 en el Big Ten. Los Ducks No. 5 avanzan a las semifinales del College Football Playoff con una victoria de 23-0 sobre el No. 4 Texas Tech antes de caer ante el eventual campeón nacional y mejor clasificado Indiana, 56-22. Marcó apenas la quinta derrota en los últimos tres años para el programa. Los Ducks fueron el único equipo del país que ganó 13 juegos cada una de las últimas dos temporadas, empatando el récord del programa de victorias en una sola temporada establecido por primera vez en 2014.

La línea ofensiva de los Ducks fue fundamental para establecer un ataque ofensivo equilibrado, apoyando un fuerte juego terrestre mientras protegía un ataque aéreo eficiente liderado por el mariscal de campo Dante Moore (3,565 yardas aéreas, 30 TD) y el corredor Jordon Davison (667 yardas terrestres, 15 TD).

En 2024, Leftwich estuvo en el norte de Texas como entrenador de línea ofensiva. The Mean Green terminó tercero a nivel nacional en ofensiva total, cuarto en ofensiva aérea y 23º en ofensiva anotadora. La unidad de Leftwich prosperó a pesar de usar 10 combinaciones iniciales diferentes en 13 juegos y de iniciar a dos verdaderos estudiantes de primer año. Esos novatos, Braydon Nelson y Tyler Mercer, obtuvieron honores nacionales de primer año. Nelson fue incluido en el equipo de primer año Pro Football Focus All-True, mientras que Mercer obtuvo un visto bueno para estudiantes de primer año de la Asociación de Escritores de Fútbol All-America.

Mientras era entrenador asistente de línea ofensiva con los Ducks en 2023, la unidad fue calificada por PFF como la línea No. 1 o No. 2 tanto en bloqueo de pases como de carreras. Oregon fue segundo en la nación en anotaciones, ofensiva total y pase ofensivo y lideró la nación con solo cinco capturas permitidas. Los Ducks permitieron múltiples capturas solo una vez en 13 juegos y no permitieron ninguna captura en nueve juegos, incluidas seis de los últimos siete. Al final de la temporada, la línea O fue finalista del prestigioso premio Joe Moore.

Con la ayuda de Leftwich, Jackson Powers-Johnson fue nombrado ganador del Trofeo Rimington 2023 como el mejor pívot del país. Luego fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2024 por los Raiders de Las Vegas.

En 2022, Leftwich fue asistente graduado en UCLA y ayudó a que la línea ofensiva de los Bruins fuera nombrada semifinalista del Premio Joe Moore. Fue tutor de talentos del calibre de la NFL mientras trabajaba con los Bruins, como Jon Gaines, selección de cuarta ronda de Arizona, y Antonio Mafi, selección de quinta ronda de Nueva Inglaterra.

Leftwich comenzó su carrera como entrenador como asistente graduado en UTSA en 2021, dando clases particulares a Spencer Burford, una selección de cuarta ronda del draft de la NFL por los San Francisco 49ers en el Draft de la NFL de 2022.

Kentucky recibirá a Youngstown State el 5 de septiembre a la 1 pm ET en Kroger Field en SEC Network+ para abrir la campaña 2026.

Los boletos de inventario principal para un solo juego para todos los juegos locales de Kentucky ahora están a la venta en línea a través de Ticketmaster y Reino UnidoFootballTix.com.

Para los fanáticos que planean asistir a varios juegos este otoño, abonos de temporada continuar ofreciendo el mejor valor y garantizar el acceso a todos los juegos en casa en Kroger Field. Los abonos de temporada siguen disponibles, incluidos menos de 110 asientos restantes en las nuevas secciones North Upper Level Chairback.

Los fanáticos también pueden comprar juegos de 3, 4 y 5 juegos. opciones de minipaquetebrindando flexibilidad y al mismo tiempo asegurando asientos para algunos de los enfrentamientos más esperados de la temporada.

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