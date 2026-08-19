India: El movimiento “Cucaracha” apunta a las escuelas públicas

El movimiento de protesta estudiantil de la India conocido como Partido Cucaracha Janta (CJP) obtuvo una importante victoria en julio después de que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimitiera tras semanas de manifestaciones en Delhi.

Ahora, el movimiento dirige su campaña por la rendición de cuentas a mejorar las escuelas públicas de la India.

La semana pasada, en el Día de la Independencia de la India, el CJP lanzó una campaña nacional pidiendo a los ciudadanos que inspeccionaran las escuelas públicas, documentaran lo que faltaba y presionaran a las autoridades locales para que arreglaran las instalaciones básicas.

La campaña, denominada “Reparar las escuelas”, tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos para identificar los problemas a nivel local y hacerlos públicos.

El fundador del CJP, Abhijeet Dipke, lanzó una campaña en el estado indio de Maharashtra desde su pueblo natal en el distrito de Hingoli. Habló con los estudiantes y documentó lo que dijo eran ventanas rotas, falta de agua potable, falta de bancos en las aulas y baños inutilizables.

“No importa qué partido político gobernara, nadie trabajó para las escuelas públicas en los estados. Ahora hay una necesidad y podemos hacer que funcionen haciendo preguntas”, dijo Dipke.

Los funcionarios del gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios de DW sobre las acusaciones del CJP.

¿Qué exige el plan?

El CJP ha preparado formularios de evaluación que los padres, estudiantes y residentes pueden utilizar para documentar problemas con las escuelas del gobierno local. Se les pide que graben evidencia en video, completen la evaluación y envíen el material al CJP.

Una escuela de un solo salón en una aldea del estado indio de Maharashtra Imagen: Shefali Rafiq/AFP

La organización planea compilar los informes en un registro público de escuelas desatendidas y utilizarlos para presionar a las autoridades locales para que respondan.

El CJP ha dicho que la campaña se centrará en cinco requisitos básicos: baños que funcionen, electricidad, agua potable, bancos en las aulas y la calidad de las comidas del mediodía.

Un elemento es reconocer públicamente a los jefes de aldea que mejoran sus escuelas locales. El CJP planea utilizar evidencia de antes y después para resaltar las aldeas donde las condiciones han mejorado.

La organización se ha fijado el objetivo inicial de auditar al menos 100 escuelas públicas rurales durante los próximos dos meses y presionar a las autoridades para que actúen en consecuencia.

CJP busca ampliar apoyo

El CJP, liderado por jóvenes, comenzó en mayo como una campaña que pedía rendición de cuentas por un escándalo relacionado con un examen de ingreso a la universidad altamente competitivo. La noticia de que la hoja de preguntas se había filtrado antes de la fecha del examen a principios de mayo expuso quejas de larga data sobre el acceso privilegiado de algunos estudiantes.

Impulsado por millones de jóvenes seguidores en las redes sociales, el movimiento pronto aprovechó frustraciones más amplias por el desempleo, la reducción de oportunidades y un sistema educativo que muchos jóvenes indios creen que les ha fallado.

Después de que el Ministro de Educación renunció y el gobierno prometió medidas para que los involucrados en las filtraciones de exámenes rindan cuentas, el CJP cambió su enfoque.

Sin embargo, para ser eficaz en localidades de toda la India, el movimiento juvenil, que inicialmente se basó principalmente en Delhi, necesitará ampliar su atractivo.

Esto se produce cuando el Primer Ministro indio, Narendra Modi, en su discurso del Día de la Independencia, colocó el poder juvenil en el centro de su visión de una India desarrollada.

La juventud india es una fuerza política

Aruna Roy, un destacado activista social indio y ex funcionario público que ayudó a liderar un movimiento de base que resultó en la histórica Ley de Derecho a la Información de la India en 2005, dijo que la campaña del CJP podría aprovechar un grupo más amplio de jóvenes que buscan una mayor rendición de cuentas.

“Las demandas en Jantar Mantar resonaron entre los jóvenes de todo el país”, dijo Roy, refiriéndose al lugar en el centro de Delhi donde se desarrollaron las protestas.

“En muchos casos fue una revuelta espontánea contra el Estado por no cumplir sus promesas que afectaban a su educación, empleo y futuro”, dijo Roy a DW.

“Cuando los jóvenes han decidido luchar contra la destrucción de sus sueños, son formidables”, añadió.

CJP abre la puerta a ‘auditorías ciudadanas’

La responsabilidad de la infraestructura de las escuelas públicas está repartida entre los gobiernos estatales, las administraciones locales y los órganos electos de las aldeas, mientras que las condiciones varían ampliamente en toda la India.

La nueva campaña del CJP es una prueba de si la capacidad del movimiento para movilizar estudiantes, voluntarios, dinero y atención pública fuera de las estructuras políticas tradicionales puede mantenerse más allá de la destacada victoria del mes pasado.

Amrita Johri, activista y defensora de la transparencia, dijo que el CJP había aprovechado problemas más importantes del sistema educativo de la India.

“Millones de jóvenes han perdido años y recursos preciosos debido a que repetidamente no se garantizan exámenes justos y los responsables tienen poca responsabilidad”, dijo Johri a DW.

“Cada escuela pública debería revelar públicamente sus gastos, infraestructura, vacantes de docentes y provisión de comidas al mediodía”, dijo Johri.

“El CJP puede hacer que esto tenga sentido capacitando a voluntarios para que documenten sistemáticamente los problemas y realicen un seguimiento, mientras ayudan a las comunidades locales a utilizar herramientas como el derecho a la información para exigir cambios”, añadió.

El activista social Roy dijo que las auditorías ciudadanas podrían convertir la ira pública en una presión sostenida para que se rindan cuentas.

“Las auditorías ciudadanas son vitales porque exponen la corrupción y el uso arbitrario del poder y llevan a la gente a la lucha por la rendición de cuentas”, afirmó.

La campaña otorga a los padres y residentes un papel directo en la documentación de lo que ven a su alrededor. CJP dice que no necesitan esperar una inspección oficial para identificar un inodoro roto, una escuela sin agua potable o aulas sin mobiliario básico.

El movimiento de las cucarachas en la India y por qué es importante Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué viene después?

La primera prueba será si su objetivo de 100 escuelas produce cambios visibles y si el modelo puede replicarse más allá de los lugares donde el CJP ya cuenta con organizadores y partidarios.

La organización también ha indicado que podría extender el modelo de auditoría ciudadana a los centros de salud públicos, ampliando su enfoque de la educación a otros servicios gubernamentales básicos.

N Sai Balaji, ex presidente de la Asociación de Estudiantes de toda la India, dijo que el CJP estaba ampliando la lucha por la reforma educativa y creando la posibilidad de convergencia con los movimientos estudiantiles que ya hacían campaña en favor de la educación superior.

“Ambos se encontrarán y habrá una sinergia clara. El impacto se sentirá a medida que crezca el impulso”, dijo Balaji a DW.

Para un movimiento que comenzó con una protesta por las irregularidades en los exámenes, la siguiente fase se trata menos de salir a las calles y más de documentar lo que los ciudadanos encuentran en su vida cotidiana.

“Hemos construido un nuevo parlamento, una nueva casa del Primer Ministro. ¿Por qué no hemos podido construir nuevas escuelas en nuestras aldeas? ¿No consideramos que los hijos de agricultores y trabajadores son el futuro de nuestro país?” preguntó el líder del CJP, Dipke, en un mensaje de vídeo.

Editado por: Wesley Rahn