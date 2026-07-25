Home Guerra Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with...

Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia

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Gabriel Sánchez
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points&equals;”-2&period;19929894e-15 20 -2&period;19929894e-15 1&period;25 12&period;7346939 10&period;62593″&sol;><polygon fill&equals;”currentColor” points&equals;”13&period;6190476 1&period;25 16&period;0952381 1&period;25 16&period;0952381 20 13&period;6190476 20″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-playlist-add” viewbox&equals;”0 0 14 13″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-182&period;000000&comma; -255&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;10&period;000000&comma; 230&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;160&period;500000&comma; 15&period;000000&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M19&period;610907&comma;23 C19&period;7570008&comma;23 19&period;8726583&comma;22&period;8843424 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stroke-width&equals;”3″&sol;><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M17&period;1&comma;30&period;1c-0&period;1&comma;0-0&period;1&comma;0-0&period;2&comma;0c-0&period;1-0&period;1-0&period;1-0&period;1-0&period;1-0&period;2V16&period;4c0-0&period;1&comma;0-0&period;2&comma;0&period;1-0&period;2c0&period;1-0&period;1&comma;0&period;2-0&period;1&comma;0&period;3&comma;0l15&period;3&comma;6&period;7c0&period;1&comma;0&period;1&comma;0&period;2&comma;0&period;1&comma;0&period;2&comma;0&period;3c0&comma;0&period;1-0&period;1&comma;0&period;2-0&period;2&comma;0&period;3l-15&period;3&comma;6&period;7C17&period;2&comma;30&period;1&comma;17&period;2&comma;30&period;1&comma;17&period;1&comma;30&period;1z”&sol;><rect x&equals;”22″ y&equals;”3″ width&equals;”3″ height&equals;”39″ fill&equals;”currentColor” transform&equals;”matrix&lpar;-0&period;7071 0&period;7071 -0&period;7071 -0&period;7071 56&period;0269 21&period;7929&rpar;”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-caret” viewbox&equals;”0 0 9 16″><path fill&equals;”none” stroke&equals;”currentColor” stroke-width&equals;”2″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round” d&equals;”M1 1L7&period;5 7&period;9931L1 14&period;9862″&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-category” viewbox&equals;”0 0 10 11″><g fill&equals;”currentColor” clip-path&equals;”url&lpar;&num;clip0&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M5 0&period;882812L2&period;70833 4&period;66568H7&period;29167L5 0&period;882812ZM5 2&period;49684L5&period;80417 3&period;82505H4&period;19167L5 2&period;49684ZM7&period;29167 5&period;50632C6&period;25417 5&period;50632 5&period;41667 6&period;35116 5&period;41667 7&period;39776C5&period;41667 8&period;44435 6&period;25417 9&period;28919 7&period;29167 9&period;28919C8&period;32917 9&period;28919 9&period;16667 8&period;44435 9&period;16667 7&period;39776C9&period;16667 6&period;35116 8&period;32917 5&period;50632 7&period;29167 5&period;50632ZM7&period;29167 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cy&equals;”1&period;5″ r&equals;”1″&sol;><circle fill&equals;”currentColor” cx&equals;”9″ cy&equals;”1&period;5″ r&equals;”1″&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-error” viewbox&equals;”0 0 24 24″><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M11 15h2v2h-2zm0-8h2v6h-2zm&period;99-5C6&period;47 2 2 6&period;48 2 12s4&period;47 10 9&period;99 10C17&period;52 22 22 17&period;52 22 12S17&period;52 2 11&period;99 2zM12 20c-4&period;42 0-8-3&period;58-8-8s3&period;58-8 8-8 8 3&period;58 8 8-3&period;58 8-8 8z”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-external-link” viewbox&equals;”0 0 24 24″><g fill&equals;”currentColor” clip-path&equals;”url&lpar;&num;clip0&lowbar;381&lowbar;3218&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M17&period;3333 18&period;2222H6&period;66667C6&period;17778 18&period;2222 5&period;77778 17&period;8222 5&period;77778 17&period;3333V6&period;66667C5&period;77778 6&period;17778 6&period;17778 5&period;77778 6&period;66667 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C0&period;1&comma;2&period;3 2&period;4&comma;0 5&period;1&comma;0 C7&period;8&comma;0 10&period;1&comma;2&period;3 10&period;1&comma;5″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-location” viewbox&equals;”0 0 13 21″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-408&period;000000&comma; -550&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;386&period;000000&comma; 28&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;0&period;000000&comma; 522&period;000000&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M28&period;4018746&comma;0&period;5615 C29&period;5579046&comma;0&period;5615 30&period;6279974&comma;0&period;859348584 31&period;6121851&comma;1&period;45505469 C32&period;5963728&comma;2&period;05076079 33&period;3743381&comma;2&period;86129956 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0 12 12″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-141&period;000000&comma; -18&period;000000&rpar;” fill-rule&equals;”nonzero”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M147&period;017544&comma;18 C143&period;878596&comma;18 141&period;333333&comma;20&period;5452632 141&period;333333&comma;23&period;6842105 L141&period;333333&comma;28&period;1052632 C141&period;333333&comma;29&period;1505263 142&period;182807&comma;30 143&period;22807&comma;30 L145&period;122807&comma;30 L145&period;122807&comma;24&period;9473684 L142&period;596491&comma;24&period;9473684 L142&period;596491&comma;23&period;6842105 C142&period;596491&comma;21&period;2431579 144&period;576491&comma;19&period;2631579 147&period;017544&comma;19&period;2631579 C149&period;458596&comma;19&period;2631579 151&period;438596&comma;21&period;2431579 151&period;438596&comma;23&period;6842105 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stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-98&period;000000&comma; -18&period;000000&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M101&period;944444&comma;28&period;8888889 L103&period;5&comma;28&period;8888889 L103&period;5&comma;27&period;3333333 L101&period;944444&comma;27&period;3333333 L101&period;944444&comma;28&period;8888889 Z M101&period;944444&comma;25&period;7777778 L103&period;5&comma;25&period;7777778 L103&period;5&comma;24&period;2222222 L101&period;944444&comma;24&period;2222222 L101&period;944444&comma;25&period;7777778 Z M101&period;944444&comma;22&period;6666667 L103&period;5&comma;22&period;6666667 L103&period;5&comma;21&period;1111111 L101&period;944444&comma;21&period;1111111 L101&period;944444&comma;22&period;6666667 Z M105&period;055556&comma;28&period;8888889 L109&period;722222&comma;28&period;8888889 L109&period;722222&comma;27&period;3333333 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L51&period;8333333&comma;20&period;6666667 L54&period;5&comma;20&period;6666667 L54&period;5&comma;18 L50&period;5&comma;18 Z”&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-search” viewbox&equals;”0 0 13 15″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-11&period;000000&comma; -10&period;000000&rpar;” stroke&equals;”currentColor” stroke-width&equals;”2″><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;12&period;000000&comma; 11&period;000000&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M10&period;6477778&comma;13&period;0666667 L6&period;72777778&comma;7&period;84″&sol;><path fill&equals;”none” d&equals;”M8&period;62244444&comma;4&period;5080588 C8&period;62244444&comma;2&period;3430988 6&period;86740444&comma;0&period;5880588 4&period;70244444&comma;0&period;5880588 C2&period;53748444&comma;0&period;5880588 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transform&equals;”translate&lpar;42&period;000000&comma; 19&period;000000&rpar;”><rect fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;6&period;428571&comma; 6&period;000000&rpar; rotate&lpar;45&period;000000&rpar; translate&lpar;-6&period;428571&comma; -6&period;000000&rpar; ” x&equals;”-0&period;857142857″ y&equals;”5&period;14285714″ width&equals;”14&period;5714286″ height&equals;”1&period;71428571″&sol;><rect fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;6&period;428571&comma; 6&period;000000&rpar; rotate&lpar;-45&period;000000&rpar; translate&lpar;-6&period;428571&comma; -6&period;000000&rpar; ” x&equals;”-0&period;857142857″ y&equals;”5&period;14285714″ width&equals;”14&period;5714286″ height&equals;”1&period;71428571″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-hamburger” viewbox&equals;”0 0 15 10″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-42&period;000000&comma; -20&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;42&period;000000&comma; 20&period;000000&rpar;”><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”0″ y&equals;”0″ width&equals;”14&period;1666667″ height&equals;”1&period;66666667″&sol;><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”0″ y&equals;”4&period;16666667″ width&equals;”14&period;1666667″ height&equals;”1&period;66666667″&sol;><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”0″ y&equals;”8&period;33333333″ width&equals;”14&period;1666667″ height&equals;”1&period;66666667″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-minus” viewbox&equals;”0 0 12 2″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-343&period;000000&comma; -347&period;000000&rpar;”><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”343″ y&equals;”347″ width&equals;”12″ height&equals;”2″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-plus” viewbox&equals;”0 0 12 12″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-343&period;000000&comma; -242&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;343&period;000000&comma; 242&period;000000&rpar;”><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”0″ y&equals;”5″ width&equals;”12″ height&equals;”2″&sol;><rect fill&equals;”currentColor” x&equals;”5″ y&equals;”0″ width&equals;”2″ height&equals;”12″&sol;><&sol;g><&sol;g><&sol;g><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-user” viewbox&equals;”0 0 14 14″><path d&equals;”M13&comma;13 L1&comma;13 L1&comma;11&period;249 C1&comma;9&period;3 4&period;996&comma;8&period;331 7&comma;8&period;331 C9&period;004&comma;8&period;331 13&comma;9&period;3 13&comma;11&period;249 L13&comma;13 Z M6&period;825&comma;1 C8&period;902&comma;1 10&period;593&comma;2&period;645 10&period;593&comma;4&period;666 C10&period;593&comma;6&period;85 8&period;902&comma;8&period;331 6&period;825&comma;8&period;331 C4&period;747&comma;8&period;331 3&period;056&comma;6&period;686 3&period;056&comma;4&period;666 C3&period;056&comma;2&period;645 4&period;747&comma;1 6&period;825&comma;1 Z” fill&equals;”none” stroke&equals;”currentColor” stroke-width&equals;”1&period;5″ stroke-linecap&equals;”round” stroke-linejoin&equals;”round”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-shop” viewbox&equals;”0 0 12 13″><circle cx&equals;”6″ cy&equals;”3&period;273″ r&equals;”2&period;727″ fill&equals;”none” stroke&equals;”currentColor” stroke-width&equals;”1&period;5″&sol;><rect x&equals;”0″ y&equals;”4&period;273″ width&equals;”12″ height&equals;”8&period;727″ fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-cart” viewbox&equals;”0 0 14 14″><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M13&period;365&comma;1&period;909c-0&period;464-0&period;132-0&period;949&comma;0&period;136-1&period;082&comma;0&period;601l-0&period;068&comma;0&period;24H4&period;054L3&period;931&comma;1&period;766 C3&period;876&comma;1&period;329&comma;3&period;504&comma;1&comma;3&period;062&comma;1H0&period;875C0&period;391&comma;1&comma;0&comma;1&period;391&comma;0&comma;1&period;875C0&comma;2&period;359&comma;0&period;391&comma;2&period;75&comma;0&period;875&comma;2&period;75H2&period;29l0&period;779&comma;6&period;233 C3&period;124&comma;9&period;421&comma;3&period;496&comma;9&period;75&comma;3&period;937&comma;9&period;75h7&period;437c0&period;391&comma;0&comma;0&period;734-0&period;259&comma;0&period;841-0&period;635l1&period;75-6&period;125C14&period;099&comma;2&period;526&comma;13&period;83&comma;2&period;041&comma;13&period;365&comma;1&period;909z 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98&period;3l-7&period;6-85&period;3h-112&period;8v644&period;6h127&period;1v-172&period;5c10 40&period;8 69&period;6 81&period;6 152&period;6 81&period;6 180&period;1 0 248&period;8-139&period;6 248&period;8-280-&period;1-130&period;4-71&period;1-286&period;8-252&period;3-286&period;7zm-4 451&period;5c-97&period;8 0-141&period;6-82-141&period;6-164 0-82&period;1 46&period;8-169&period;3 141&period;6-169&period;3s140&period;6 86&period;3 140&period;6 169&period;3-43&period;8 164-140&period;6 164z” fill&equals;”&num;fff”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-speaker” viewbox&equals;”0 0 15 13″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-532&period;000000&comma; -82&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;532&period;000000&comma; 82&period;000000&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M0&period;882352941&comma;4&period;54341604 C0&period;91339714&comma;4&period;47969373 0&period;937088765&comma;4&period;41066124 0&period;977119442&comma;4&period;35306608 C1&period;07883004&comma;4&period;20601462 1&period;22710693&comma;4&period;15618051 1&period;40234327&comma;4&period;15658898 C2&period;01669161&comma;4&period;15944832 2&period;63103996&comma;4&period;15536355 3&period;24538831&comma;4&period;15985679 C3&period;34709891&comma;4&period;16067375 3&period;41368055&comma;4&period;12840412 3&period;48067066&comma;4&period;052836 C4&period;32621659&comma;3&period;0912828 5&period;17339643&comma;2&period;13136351 6&period;02629493&comma;1&period;17634593 C6&period;11656819&comma;1&period;07545229 6&period;2354348&comma;0&period;988855311 6&period;35797768&comma;0&period;931260153 C6&period;6386009&comma;0&period;799322309 6&period;91268849&comma;0&period;944739871 6&period;97886165&comma;1&period;24823776 C6&period;99806004&comma;1&period;33687711 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12″><g fill&equals;”currentColor” stroke&equals;”none” stroke-width&equals;”1″ fill-rule&equals;”evenodd”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;-892&period;000000&comma; -163&period;000000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;872&period;000000&comma; 68&period;500000&rpar;”><g fill&equals;”currentColor” transform&equals;”translate&lpar;19&period;656569&comma; 93&period;675313&rpar;”><path fill&equals;”currentColor” d&equals;”M10&period;3005183&comma;12&period;083 C10&period;42849&comma;12&period;083 10&period;5298009&comma;11&period;9816891 10&period;5298009&comma;11&period;8537174 L10&period;5298009&comma;10&period;4886862 C10&period;5298009&comma;10&period;3660466 10&period;42849&comma;10&period;2647357 10&period;3005183&comma;10&period;2647357 L1&period;20386478&comma;10&period;2647357 C1&period;0758931&comma;10&period;2647357 0&period;974582184&comma;10&period;3660466 0&period;974582184&comma;10&period;4886862 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id&equals;”path0&lowbar;fill” fill-rule&equals;”evenodd” d&equals;”M 8&period;67932 8&period;24554L 10&period;1289 9&period;48807L 14&period;9188 4&period;69815L 10&period;1202 0&period;133621L 8&period;66742 1&period;37886L 12&period;0059 4&period;71735L 8&period;67932 8&period;24554ZM 0 4&period;70277L 4&period;69838 9&period;5186L 6&period;11504 8&period;10194L 2&period;61504 4&period;70195L 6&period;00987 1&period;30711L 4&period;70277 0L 0 4&period;70277Z”&sol;><&sol;defs><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-transcript” viewbox&equals;”0 0 13 13″><rect x&equals;”0&period;25″ y&equals;”0&period;25″ width&equals;”12&period;5″ height&equals;”1&period;5″ fill&equals;”currentColor”&sol;><rect x&equals;”0&period;25″ y&equals;”3&period;917″ width&equals;”10&period;0556″ height&equals;”1&period;5″ fill&equals;”currentColor”&sol;><rect x&equals;”0&period;25″ y&equals;”7&period;583″ width&equals;”12&period;5″ height&equals;”1&period;5″ fill&equals;”currentColor”&sol;><rect x&equals;”0&period;25″ y&equals;”11&period;25″ width&equals;”10&period;0556″ height&equals;”1&period;5″ fill&equals;”currentColor”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-amazon-music” viewbox&equals;”0 0 48 48″><path fill&equals;”&num;40f” d&equals;”M42&comma;14v4H6v-4c0-4&period;42&comma;3&period;58-8&comma;8-8h20C38&period;42&comma;6&comma;42&comma;9&period;58&comma;42&comma;14z”&sol;><path fill&equals;”&num;331799″ d&equals;”M42&comma;30v4c0&comma;4&period;42-3&period;58&comma;8-8&comma;8H14c-4&period;42&comma;0-8-3&period;58-8-8v-4H42z”&sol;><rect width&equals;”36″ height&equals;”12″ x&equals;”6″ y&equals;”18″ fill&equals;”&num;3d09d7″&sol;><path fill&equals;”&num;fff” d&equals;”M35&period;982&comma;29c-0&period;936&comma;0-2&period;048&comma;0&period;233-2&period;867&comma;0&period;817c-0&period;234&comma;0&period;175-0&period;234&comma;0&period;408&comma;0&period;059&comma;0&period;408 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d&equals;”M22&period;5&comma;27h-0&period;404C20&period;94&comma;27&comma;20&comma;26&period;06&comma;20&comma;24&period;904V21h1v3&period;904C21&comma;25&period;508&comma;21&period;492&comma;26&comma;22&period;096&comma;26H22&period;5 c0&period;603&comma;0&comma;1&period;5-0&period;897&comma;1&period;5-1&period;5v-1h1v1C25&comma;25&period;668&comma;23&period;668&comma;27&comma;22&period;5&comma;27z”&sol;><rect width&equals;”1″ height&equals;”6″ x&equals;”11″ y&equals;”21″ fill&equals;”&num;fff”&sol;><path fill&equals;”&num;fff” d&equals;”M11&period;391&comma;23&period;21c-0&period;021-0&period;487&comma;0&period;147-0&period;891&comma;0&period;372-1&period;257c0&period;117-0&period;183&comma;0&period;246-0&period;358&comma;0&period;428-0&period;523 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d&equals;”M34&comma;23&period;62v0&period;76c0&comma;0&period;89&comma;0&period;73&comma;1&period;62&comma;1&period;62&comma;1&period;62c0&period;43&comma;0&comma;0&period;84-0&period;17&comma;1&period;15-0&period;47L37&comma;25&period;3v1&period;3 c-0&period;41&comma;0&period;26-0&period;88&comma;0&period;4-1&period;38&comma;0&period;4C34&period;18&comma;27&comma;33&comma;25&period;82&comma;33&comma;24&period;38v-0&period;76c0-1&period;44&comma;1&period;18-2&period;62&comma;2&period;62-2&period;62c0&period;5&comma;0&comma;0&period;97&comma;0&period;14&comma;1&period;38&comma;0&period;4v1&period;3 l-0&period;23-0&period;23c-0&period;31-0&period;3-0&period;72-0&period;47-1&period;15-0&period;47C34&period;73&comma;22&comma;34&comma;22&period;73&comma;34&comma;23&period;62z”&sol;><path fill&equals;”&num;fff” d&equals;”M27&period;245&comma;21&period;955C27&period;145&comma;22&period;025&comma;27&comma;22&period;23&comma;27&comma;22&period;5c0&comma;0&period;58&comma;0&period;32&comma;0&period;75&comma;1&period;16&comma;1&period;03 C28&period;94&comma;23&period;78&comma;30&comma;24&period;14&comma;30&comma;25&period;5c0&comma;0&period;52-0&period;2&comma;0&period;95-0&period;59&comma;1&period;25c-0&period;49&comma;0&period;38-1&period;23&comma;0&period;5-1&period;94&comma;0&period;5c-0&period;54&comma;0-1&period;08-0&period;07-1&period;47-0&period;14v-1&period;02 c0&period;94&comma;0&period;19&comma;2&period;28&comma;0&period;28&comma;2&period;79-0&period;13c0&period;1-0&period;07&comma;0&period;21-0&period;19&comma;0&period;21-0&period;46c0-0&period;58-0&period;32-0&period;75-1&period;16-1&period;03C27&period;06&comma;24&period;22&comma;26&comma;23&period;86&comma;26&comma;22&period;5 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14&rpar;”&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-amazon” viewbox&equals;”0 0 14 14″><path fill&equals;”currentColor” clip-rule&equals;”evenodd” d&equals;”m52&period;4998 105c-28&period;9946 0-52&period;4998-23&period;5055-52&period;4998-52&period;5003 0-26&period;6214 19&period;8151-48&period;61142 45&period;5003-52&period;03433v10&period;57883c0 2&period;9832-1&period;8814 5&period;6636-4&period;7091 6&period;6127-14&period;8197 4&period;9787-25&period;4216 19&period;1433-25&period;0311 35&period;7287&period;4754 20&period;1911 16&period;923 36&period;0663 37&period;1187 35&period;8628 20&period;122-&period;2035 36&period;3714-16&period;5785 36&period;3714-36&period;7487 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<symbol id&equals;”icon-apple-podcasts” viewbox&equals;”0 0 300 300″><defs><lineargradient id&equals;”grad-purple” gradientunits&equals;”userSpaceOnUse” x1&equals;”150″ y1&equals;”0″ x2&equals;”150″ y2&equals;”300″><stop offset&equals;”0″ style&equals;”stop-color&colon;&num;F452FF”&sol;><stop offset&equals;”1″ style&equals;”stop-color&colon;&num;832BC1″&sol;><&sol;lineargradient><&sol;defs><path fill-rule&equals;”evenodd” clip-rule&equals;”evenodd” fill&equals;”var&lpar;–subscribe-icon-fg-color&comma; url&lpar;&num;grad-purple&rpar;&rpar;” d&equals;”M294&period;1&comma;260c-2&period;9&comma;7&period;4-9&period;6&comma;17&period;8-19&period;2&comma;25&period;2 c-5&period;5&comma;4&period;2-12&period;1&comma;8&period;3-21&period;1&comma;11c-9&period;6&comma;2&period;9-21&period;5&comma;3&period;8-36&period;3&comma;3&period;8h-135c-14&period;8&comma;0-26&period;6-1-36&period;3-3&period;8c-9-2&period;7-15&period;6-6&period;7-21&period;1-11 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fill&equals;”var&lpar;–subscribe-icon-bg-color&comma; &num;FFFFFF&rpar;” d&equals;”M175&period;7&comma;181&period;1c-0&period;4-3&period;6-1&period;6-6&period;2-4-8&period;6c-4&period;5-4&period;7-12&period;4-7&period;8-21&period;7-7&period;8c-9&period;3&comma;0-17&period;2&comma;3-21&period;7&comma;7&period;8 c-2&period;3&comma;2&period;5-3&period;6&comma;5-4&comma;8&period;6c-0&period;8&comma;7-0&period;3&comma;13&comma;0&period;5&comma;22&period;7c0&period;8&comma;9&period;2&comma;2&period;3&comma;21&period;5&comma;4&period;2&comma;33&period;9c1&period;4&comma;8&period;9&comma;2&period;5&comma;13&period;7&comma;3&period;5&comma;17&period;1c1&period;7&comma;5&period;6&comma;7&period;8&comma;10&period;4&comma;17&period;5&comma;10&period;4 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d&equals;”M149&period;7&comma;33&period;2C92&period;3&comma;33&period;4&comma;45&period;3&comma;80&comma;44&period;5&comma;137&period;4c-0&period;6&comma;46&period;5&comma;29&period;1&comma;86&period;3&comma;70&period;6&comma;100&period;9 c1&comma;0&period;4&comma;2-0&period;5&comma;1&period;9-1&period;5c-0&period;5-3&period;6-1&period;1-7&period;2-1&period;5-10&period;8c-0&period;2-1&period;3-1-2&period;3-2&period;1-2&period;9c-32&period;8-14&period;3-55&period;7-47&period;2-55&period;3-85&period;3 c0&period;5-50&comma;41&period;3-90&period;7&comma;91&period;2-91&period;1c51&period;1-0&period;4&comma;92&period;8&comma;41&comma;92&period;8&comma;92c0&comma;37&period;7-22&period;8&comma;70&period;1-55&period;3&comma;84&period;4c-1&period;2&comma;0&period;5-2&comma;1&period;6-2&period;1&comma;2&period;9 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d&equals;”M0&comma;380&period;54c0-2&period;36&comma;1&period;93-4&period;29&comma;4&period;18-4&period;29h28&period;06c9&period;21&comma;0&comma;16&period;6&comma;2&period;79&comma;21&period;31&comma;7&period;5&comma;3&period;64&comma;3&period;64&comma;5&period;78&comma;8&period;89&comma;5&period;78&comma;14&period;78v&period;21c0&comma;12&period;32-8&period;35&comma;19&period;49-20&period;02&comma;21&period;75l18&period;63&comma;23&period;99c&period;86&period;97&comma;1&period;39&comma;1&period;93&comma;1&period;39&comma;3&period;1&comma;0&comma;2&period;25-2&period;14&comma;4&period;18-4&period;28&comma;4&period;18-1&period;72&comma;0-3&period;01-&period;96-3&period;97-2&period;25l-21&period;1-27&period;42H8&period;46v25&period;38c0&comma;2&period;36-1&period;93&comma;4&period;29-4&period;28&comma;4&period;29s-4&period;18-1&period;93-4&period;18-4&period;29v-66&period;94ZM31&period;49&comma;414&period;49c11&period;25&comma;0&comma;19&period;28-5&period;79&comma;19&period;28-15&period;42v-&period;21c0-9&period;22-7&period;07-14&period;78-19&period;17-14&period;78H8&period;46v30&period;42h23&period;03Z”&sol;><path fill&equals;”&num;919395″ d&equals;”M72&period;82&comma;445&period;67l30&period;43-66&period;51c1&period;06-2&period;36&comma;2&period;67-3&period;76&comma;5&period;35-3&period;76h&period;43c2&period;57&comma;0&comma;4&period;29&comma;1&period;39&comma;5&period;25&comma;3&period;76l30&period;43&comma;66&period;41c&period;31&period;75&period;53&comma;1&period;49&period;53&comma;2&period;14&comma;0&comma;2&period;24-1&period;82&comma;4&period;07-4&period;07&comma;4&period;07-2&period;04&comma;0-3&period;43-1&period;39-4&period;18-3&period;11l-7&period;82-17&period;24h-41&period;13l-7&period;82&comma;17&period;46c-&period;74&comma;1&period;82-2&period;14&comma;2&period;89-4&period;07&comma;2&period;89-2&period;14&comma;0-3&period;86-1&period;71-3&period;86-3&period;86&comma;0-&period;64&period;11-1&period;39&period;54-2&period;24ZM125&period;84&comma;423&period;71l-17&period;25-38&period;35-17&period;25&comma;38&period;35h34&period;49Z”&sol;><path fill&equals;”&num;919395″ d&equals;”M161&period;39&comma;380&period;54c0-2&period;36&comma;1&period;93-4&period;29&comma;4&period;17-4&period;29h21&period;85c23&period;56&comma;0&comma;39&period;84&comma;16&period;18&comma;39&period;84&comma;37&period;28v&period;22c0&comma;21&period;09-16&period;28&comma;37&period;48-39&period;84&comma;37&period;48h-21&period;85c-2&period;25&comma;0-4&period;17-1&period;93-4&period;17-4&period;28v-66&period;41ZM187&period;42&comma;443&period;42c18&period;95&comma;0&comma;31&period;06-12&period;86&comma;31&period;06-29&period;46v-&period;21c0-16&period;61-12&period;11-29&period;67-31&period;06-29&period;67h-17&period;57v59&period;34h17&period;57Z”&sol;><path fill&equals;”&num;919395″ 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d&equals;”M253&period;02&comma;0c-32&period;57&comma;0-61&period;67&comma;17&period;26-78&period;52&comma;42&period;46C157&period;64&comma;17&period;26&comma;128&period;54&comma;0&comma;95&period;97&comma;0&comma;44&period;06&comma;0&comma;2&period;01&comma;42&period;05&comma;2&period;01&comma;93&period;95c0&comma;32&period;93&comma;20&period;85&comma;56&period;67&comma;42&period;64&comma;78&period;64l85&period;18&comma;80&period;53c4&period;46&comma;4&period;22&comma;11&period;81&comma;1&period;06&comma;11&period;81-5&period;09v-62&period;74c0-18&period;15&comma;14&period;7-32&period;87&comma;32&period;85-32&period;9&comma;18&period;15&period;03&comma;32&period;85&comma;14&period;75&comma;32&period;85&comma;32&period;9v62&period;74c0&comma;6&period;14&comma;7&period;35&comma;9&period;31&comma;11&period;81&comma;5&period;09l85&period;18-80&period;53c21&period;79-21&period;97&comma;42&period;64-45&period;71&comma;42&period;64-78&period;64C346&period;97&comma;42&period;05&comma;304&period;92&comma;0&comma;253&period;02&comma;0ZM89&period;2&comma;166&period;4c-1&period;29&comma;1&period;45-3&period;08&comma;2&period;19-4&period;87&comma;2&period;19-1&period;54&comma;0-3&period;08-&period;54-4&period;32-1&period;63-28&period;05-24&period;87-42&period;28-50&period;82-42&period;28-77&period;15v-&period;32c0-22&period;62&comma;13&period;81-48&period;35&comma;32&period;11-59&period;83&comma;3&period;05-1&period;9&comma;7&period;07-&period;99&comma;8&period;98&comma;2&period;06&comma;1&period;91&comma;3&period;04&comma;1&comma;7&period;06-2&period;05&comma;8&period;97-14&period;59&comma;9&period;15-26&period;01&comma;30&period;59-26&period;01&comma;48&period;8v&period;32c0&comma;22&period;44&comma;12&period;75&comma;45&period;12&comma;37&period;9&comma;67&period;4&comma;2&period;7&comma;2&period;39&comma;2&period;94&comma;6&period;5&period;56&comma;9&period;19ZM131&period;08&comma;142&period;25c-1&period;19&comma;2&period;13-3&period;41&comma;3&period;33-5&period;68&comma;3&period;33-1&period;08&comma;0-2&period;17-&period;27-3&period;18-&period;83-19&period;02-10&period;65-31&period;83-31&period;57-31&period;91-52&period;11v-&period;2c&period;08-19&period;53&comma;10&period;84-37&period;29&comma;28&period;15-46&period;4&comma;3&period;18-1&period;67&comma;7&period;12-&period;45&comma;8&period;79&comma;2&period;73&comma;1&period;68&comma;3&period;18&period;45&comma;7&period;12-2&period;73&comma;8&period;79-13&period;04&comma;6&period;86-21&period;16&comma;20&period;25-21&period;19&comma;34&period;97&period;04&comma;16&period;01&comma;10&period;18&comma;32&period;41&comma;25&period;24&comma;40&period;85&comma;3&period;14&comma;1&period;75&comma;4&period;26&comma;5&period;72&comma;2&period;5&comma;8&period;86ZM174&period;49&comma;125&period;62c-15&period;6&comma;0-28&period;24-12&period;66-28&period;24-28&period;25s12&period;64-28&period;25&comma;28&period;24-28&period;25c15&period;6&comma;0&comma;28&period;24&comma;12&period;66&comma;28&period;24&comma;28&period;25s-12&period;64&comma;28&period;25-28&period;24&comma;28&period;25ZM226&period;77&comma;144&period;75c-1&period;01&period;56-2&period;1&period;83-3&period;18&period;83-2&period;28&comma;0-4&period;49-1&period;2-5&period;68-3&period;33-1&period;75-3&period;14-&period;64-7&period;11&comma;2&period;5-8&period;86&comma;15&period;07-8&period;44&comma;25&period;21-24&period;84&comma;25&period;24-40&period;85-&period;03-14&period;71-8&period;15-28&period;1-21&period;19-34&period;97-3&period;19-1&period;68-4&period;41-5&period;61-2&period;73-8&period;79&comma;1&period;68-3&period;18&comma;5&period;61-4&period;4&comma;8&period;79-2&period;73&comma;17&period;31&comma;9&period;1&comma;28&period;08&comma;26&period;86&comma;28&period;15&comma;46&period;4v&period;2c-&period;08&comma;20&period;54-12&period;89&comma;41&period;45-31&period;91&comma;52&period;11ZM311&period;26&comma;89&period;81c0&comma;26&period;33-14&period;23&comma;52&period;28-42&period;28&comma;77&period;15-1&period;24&comma;1&period;09-2&period;78&comma;1&period;63-4&period;32&comma;1&period;63-1&period;79&comma;0-3&period;58-&period;74-4&period;87-2&period;19-2&period;38-2&period;69-2&period;14-6&period;8&period;56-9&period;19&comma;25&period;15-22&period;28&comma;37&period;9-44&period;96&comma;37&period;9-67&period;4v-&period;32c0-18&period;21-11&period;43-39&period;65-26&period;01-48&period;8-3&period;05-1&period;91-3&period;96-5&period;93-2&period;05-8&period;97&comma;1&period;91-3&period;05&comma;5&period;93-3&period;97&comma;8&period;98-2&period;06&comma;18&period;3&comma;11&period;49&comma;32&period;11&comma;37&period;21&comma;32&period;11&comma;59&period;83v&period;32Z”&sol;><path 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<symbol id&equals;”icon-youtube-music” viewbox&equals;”0 0 48 48″><circle cx&equals;”24″ cy&equals;”24″ r&equals;”20″ fill&equals;”&num;f44336″&sol;><polygon fill&equals;”&num;fff” points&equals;”21&comma;29 29&comma;24 21&comma;19″&sol;><path fill&equals;”none” stroke&equals;”&num;fff” stroke-miterlimit&equals;”10″ d&equals;”M24&comma;14c5&period;5&comma;0&comma;10&comma;4&period;476&comma;10&comma;10s-4&period;476&comma;10-10&comma;10 s-10-4&period;476-10-10S18&period;5&comma;14&comma;24&comma;14″&sol;><&sol;symbol>&NewLine; <symbol id&equals;”icon-rss” viewbox&equals;”0 0 12 12″><path d&equals;”m1&period;59148 8&period;7795c-&period;878186&period;0032-1&period;58780186&period;71645-1&period;58566708 1&period;5938&period;00213478&period;8773&period;71521308 1&period;5871 1&period;59340708 1&period;5861&period;87819-&period;0011 1&period;58954-&period;7126 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d&equals;”M180&period;780247&comma;362&period;033671 C180&period;780247&comma;361&period;375658 180&period;299603&comma;360&period;830192 179&period;670082&comma;360&period;72726 C179&period;668658&comma;360&period;725836 179&period;667233&comma;360&period;724411 179&period;665096&comma;360&period;723877 L176&period;858342&comma;360&period;345986 L175&period;628329&comma;357&period;852301 C175&period;437068&comma;357&period;354918 174&period;956425&comma;357 174&period;390836&comma;357 C173&period;805123&comma;357 173&period;308452&comma;357&period;379849 173&period;133753&comma;357&period;906438 L171&period;952712&comma;360&period;345452 L169&period;206329&comma;360&period;707849 C169&period;206329&comma;360&period;709274 169&period;205616&comma;360&period;711233 169&period;204904&comma;360&period;71337 C168&period;528726&comma;360&period;775342 168&comma;361&period;34289 168&comma;362&period;033671 C168&comma;362&period;469795 168&period;210849&comma;362&period;854452 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href&equals;”https&colon;&sol;&sol;help&period;npr&period;org&sol;contact&sol;s&sol;article&quest;name&equals;what-are-the-keyboard-shortcuts-for-using-the-npr-org-audio-player” class&equals;”skiplink”>Keyboard shortcuts for audio player<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div id&equals;”global-header-sticky-cta-wrap” class&equals;”global-header-sticky-cta-wrap”>&NewLine; <div id&equals;”global-header-sticky-cta-mount” class&equals;”global-header-sticky-cta-mount”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div id&equals;”global-header-cta-wrap” class&equals;”global-header-cta-wrap”>&NewLine; <div id&equals;”global-header-cta-mount” class&equals;”global-header-cta-mount”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<header class&equals;”npr-header” id&equals;”globalheader” aria-label&equals;”NPR header”>&NewLine;<nav class&equals;”navigation”>&NewLine; <div class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;top-level-wrap” data-metrics-category-ga4&equals;”recirculation”>&NewLine; <ul class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;top-level”>&NewLine; <li class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;toggle-wrap”>&NewLine; <button id&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;toggle–open” class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;toggle navigation&lowbar;&lowbar;toggle–open” aria-haspopup&equals;”true” aria-expanded&equals;”false” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;open navigation menu&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–hamburger”><use href&equals;”&num;icon-hamburger”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <span>Open Navigation Menu<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;home”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr logo&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine;<&excl;– <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;prod-eks-static-assets&period;npr&period;org&sol;chrome&lowbar;svg&sol;npr-logo-2025&period;svg” alt&equals;”NPR logo”&sol;>–>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;chrome&sol;npr-logo-2026-animated&period;gif” alt&equals;”NPR logo”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li id&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;station-mount”&sol;>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;newsletters”>&NewLine; <div class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;newsletters-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;newsletters&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;newsletters&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;newsletters&sol;&quot&semi;&rcub;” target&equals;”&lowbar;blank”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–envelope”>&NewLine; <use href&equals;”&num;icon-envelope”&sol;>&NewLine; <&sol;svg>&NewLine; Newsletters&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li id&equals;”user-account-dropdown-mount” class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;account”&sol;>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;shop”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;shopnpr&period;org” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr shop&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;shopnpr&period;org&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–shop”>&NewLine; <use href&equals;”&num;icon-shop”&sol;>&NewLine; <&sol;svg>&NewLine; NPR Shop&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;plus”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;plus&period;npr&period;org&sol;&quest;utm&lowbar;medium&equals;nprweb&amp&semi;source&equals;globalnav” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr plus&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;plus&period;npr&period;org&sol;&quest;utm&lowbar;medium&equals;nprweb&amp&semi;source&equals;globalnav&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–plus”>&NewLine; <use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;>&NewLine; <&sol;svg>&NewLine; Get NPR&plus;&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li id&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;station-donate-mount”&sol;>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <section id&equals;”main-menu” class&equals;”menu menu–main” data-metrics-category-ga4&equals;”recirculation”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;inner”>&NewLine; <header class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;header”>&NewLine; <button id&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;toggle–close” class&equals;”navigation&lowbar;&lowbar;toggle navigation&lowbar;&lowbar;toggle–close” aria-haspopup&equals;”true” aria-expanded&equals;”true” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;close navigation menu&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon”><use href&equals;”&num;icon-close”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Close <span>Navigation Menu<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;header>&NewLine; <ul class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;list”>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–home”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr logo&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon”><use href&equals;”&num;icon-home”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Home&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–news menu&lowbar;&lowbar;item–has-submenu”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;sections&sol;news&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;news&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;news&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–news”><use href&equals;”&num;icon-news”&sol;><&sol;svg>&NewLine; News&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <button class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;toggle-submenu” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;toggle news drawer&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–expand”><use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–collapse”><use href&equals;”&num;icon-minus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <span>Expand&sol;collapse submenu for News<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <ul class&equals;”submenu submenu–news”>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;national&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;national&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;national&sol;&quot&semi;&rcub;”>National<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;world&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;world&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;world&sol;&quot&semi;&rcub;”>World<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;politics&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;politics&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;politics&sol;&quot&semi;&rcub;”>Politics<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;business&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;business&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;business&sol;&quot&semi;&rcub;”>Business<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;health&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;health&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;health&sol;&quot&semi;&rcub;”>Health<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;science&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;science&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;science&sol;&quot&semi;&rcub;”>Science<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;climate&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;climate&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;climate&sol;&quot&semi;&rcub;”>Climate<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;codeswitch&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;race&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;codeswitch&sol;&quot&semi;&rcub;”>Race<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–culture menu&lowbar;&lowbar;item–has-submenu”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;sections&sol;culture&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;culture&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;culture&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–culture”><use href&equals;”&num;icon-culture”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Culture&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <button class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;toggle-submenu” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;toggle culture drawer&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–expand”><use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–collapse”><use href&equals;”&num;icon-minus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <span>Expand&sol;collapse submenu for Culture<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <ul class&equals;”submenu submenu–culture”>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;books&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;books&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;books&sol;&quot&semi;&rcub;”>Books<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;movies&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;movies&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;movies&sol;&quot&semi;&rcub;”>Movies<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;television&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;television&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;television&sol;&quot&semi;&rcub;”>Television<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;pop-culture&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;pop culture&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;pop-culture&sol;&quot&semi;&rcub;”>Pop Culture<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;food&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;food&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;food&sol;&quot&semi;&rcub;”>Food<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;art-design&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;art &amp&semi; design&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;art-design&sol;&quot&semi;&rcub;”>Art &amp&semi; Design<&sol;a> <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;performing-arts&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;performing arts&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;performing-arts&sol;&quot&semi;&rcub;”>Performing Arts<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;lifekit&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;life kit&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;lifekit&sol;&quot&semi;&rcub;”>Life Kit<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;gaming&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;gaming&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;sections&sol;gaming&sol;&quot&semi;&rcub;”>Gaming<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–music menu&lowbar;&lowbar;item–has-submenu”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;music&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;music&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;music&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–music”><use href&equals;”&num;icon-music”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Music&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <button class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;toggle-submenu” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;toggle music drawer&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–expand”><use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–collapse”><use href&equals;”&num;icon-minus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <span>Expand&sol;collapse submenu for Music<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <ul class&equals;”submenu submenu–music”><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;series&sol;tiny-desk-concerts&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;tiny desk&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;series&bsol;&sol;tiny-desk-concerts&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Tiny Desk&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;sections&sol;allsongs&sol;606254804&sol;new-music-friday” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;new music friday&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;sections&bsol;&sol;allsongs&bsol;&sol;606254804&bsol;&sol;new-music-friday&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; New Music Friday&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;sections&sol;allsongs&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;all songs considered&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;sections&bsol;&sol;allsongs&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; All Songs Considered&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;sections&sol;music-features” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;music features&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;sections&bsol;&sol;music-features&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Music Features&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;series&sol;770565791&sol;npr-music-live-sessions” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;live sessions&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;series&bsol;&sol;770565791&bsol;&sol;npr-music-live-sessions&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Live Sessions&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–shows-podcasts menu&lowbar;&lowbar;item–has-submenu”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;podcasts-and-shows&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;podcasts &amp&semi; shows&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;podcasts-and-shows&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–headphones”><use href&equals;”&num;icon-headphones”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Podcasts &amp&semi; Shows&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <button class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;toggle-submenu” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;toggle podcasts &amp&semi; shows drawer&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–expand”><use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–collapse”><use href&equals;”&num;icon-minus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <span>Expand&sol;collapse submenu for Podcasts &amp&semi; Shows<&sol;span>&NewLine; <&sol;button>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”submenu submenu–shows-podcasts”>&NewLine; <span class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;category submenu&lowbar;&lowbar;category–daily”>Daily<&sol;span>&NewLine; <ul class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;list submenu&lowbar;&lowbar;list–daily”>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item submenu&lowbar;&lowbar;item–timed submenu&lowbar;&lowbar;item–weekday hidden”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;programs&sol;morning-edition&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;morning edition&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;programs&sol;morning-edition&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;chrome&sol;programs&sol;logos&sol;morning-edition&period;jpg” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; Morning Edition&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item submenu&lowbar;&lowbar;item–timed submenu&lowbar;&lowbar;item–saturday hidden”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;programs&sol;weekend-edition-saturday&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;weekend edition saturday&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;programs&sol;weekend-edition-saturday&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2019&sol;02&sol;26&sol;we&lowbar;otherentitiestemplatesat&lowbar;sq-cbde87a2fa31b01047441e6f34d2769b0287bcd4-s100-c85&period;png” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; Weekend Edition Saturday&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item submenu&lowbar;&lowbar;item–timed submenu&lowbar;&lowbar;item–sunday hidden”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;programs&sol;weekend-edition-sunday&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;weekend edition sunday&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;programs&sol;weekend-edition-sunday&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2019&sol;02&sol;26&sol;we&lowbar;otherentitiestemplatesun&lowbar;sq-4a03b35e7e5adfa446aec374523a578d54dc9bf5-s100-c85&period;png” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; Weekend Edition Sunday&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;programs&sol;all-things-considered&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;all things considered&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;programs&sol;all-things-considered&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;chrome&sol;programs&sol;logos&sol;all-things-considered&period;png” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; All Things Considered&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;podcasts&sol;510318&sol;up-first&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;up first&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;podcasts&sol;510318&sol;up-first&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;chrome&sol;programs&sol;logos&sol;up-first&period;jpg&quest;version&equals;2″ loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; Up First&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;podcasts&sol;510051&sol;here-x26-now&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;here &amp&semi; now&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;podcasts&sol;510051&sol;here-x26-now&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2022&sol;09&sol;27&sol;here&lowbar;-&lowbar;now&lowbar;tile&lowbar;npr-network-01&lowbar;sq-8dcc2dd0cb86f91d52467199ab6d8ca0c0283de2&period;jpg&quest;s&equals;100&amp&semi;c&equals;85&amp&semi;f&equals;jpeg” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; Here &amp&semi; Now&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;podcasts&sol;510310&sol;npr-politics-podcast&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr politics podcast&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;podcasts&sol;510310&sol;npr-politics-podcast&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2024&sol;01&sol;11&sol;podcast-politics&lowbar;2023&lowbar;update1&lowbar;sq-eaabdbd6adb312e163cb96909efd902cc2e9e004&period;jpg&quest;s&equals;100&amp&semi;c&equals;85&amp&semi;f&equals;jpeg” loading&equals;”lazy” alt&equals;””&sol;>&NewLine; NPR Politics Podcast&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <span class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;category submenu&lowbar;&lowbar;category–featured”>Featured<&sol;span>&NewLine;&NewLine; <ul class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;list submenu&lowbar;&lowbar;list–featured”><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;programs&sol;wait-wait-dont-tell-me&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;wait wait&period;&period;&period;don’t tell me&excl;&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;news ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;programs&bsol;&sol;wait-wait-dont-tell-me&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;legacy&period;npr&period;org&sol;images&sol;podcasts&sol;2013&sol;primary&sol;wait&lowbar;wait-s100-c100&period;jpg” data-original&equals;”https&colon;&sol;&sol;legacy&period;npr&period;org&sol;images&sol;podcasts&sol;2013&sol;primary&sol;wait&lowbar;wait-s100&period;jpg” class&equals;” lazy” alt&equals;”” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; Wait Wait&period;&period;&period;Don’t Tell Me&excl;&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;programs&sol;fresh-air&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;fresh air&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;news ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;programs&bsol;&sol;fresh-air&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2018&sol;10&sol;16&sol;npr&lowbar;freshair&lowbar;podcasttile&lowbar;sq-bb34139df91f7a48120ddce9865817ea11baaf32&lowbar;sq-8c1302db035fb9cbc3492f2395a061f91a7941df-s100-c100&period;jpg” data-original&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2018&sol;10&sol;16&sol;npr&lowbar;freshair&lowbar;podcasttile&lowbar;sq-bb34139df91f7a48120ddce9865817ea11baaf32&lowbar;sq-8c1302db035fb9cbc3492f2395a061f91a7941df-s100&period;jpg” class&equals;” lazy” alt&equals;”” loading&equals;”lazy”&sol;>&NewLine; Fresh Air&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”submenu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;podcasts&sol;510379&sol;wild-card-with-rachel-martin” 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&amp&semi; Shows<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–search”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;search&sol;” id&equals;”navigation&lowbar;dropdown-search” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;search&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;search&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–search”><use href&equals;”&num;icon-search”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Search&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–newsletters”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;newsletters&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;newsletters&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;newsletters&sol;&quot&semi;&rcub;” target&equals;”&lowbar;blank”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–envelope”><use href&equals;”&num;icon-envelope”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Newsletters&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–shop”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;shopnpr&period;org” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr shop&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;shopnpr&period;org&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–shop”><use href&equals;”&num;icon-shop”&sol;><&sol;svg>&NewLine; NPR Shop&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–plus”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item-inner”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;plus&period;npr&period;org&sol;&quest;utm&lowbar;medium&equals;nprweb&amp&semi;source&equals;globalnav” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr plus&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&sol;&sol;plus&period;npr&period;org&sol;&quest;utm&lowbar;medium&equals;nprweb&amp&semi;source&equals;globalnav&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–plus”><use href&equals;”&num;icon-plus”&sol;><&sol;svg>&NewLine; Get NPR&plus;&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;li>&NewLine; <li id&equals;”user-account-dropdown-mount-two” class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–account”&sol;>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;section>&NewLine; <section class&equals;”menu menu–music” data-metrics-category-ga4&equals;”recirculation”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;list-wrap”>&NewLine; <ul class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;list menu&lowbar;&lowbar;list–ecosystem menu&lowbar;&lowbar;list–music”>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–music-home”>&NewLine; <a href&equals;”&sol;music&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;npr music logo&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;global navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;music&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; <svg role&equals;”img” aria-label&equals;”NPR Music” class&equals;”icon icon–music-logo”><use href&equals;”&num;icon-music-logo”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;li>&NewLine;&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;series&sol;tiny-desk-concerts&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;tiny desk&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;series&bsol;&sol;tiny-desk-concerts&bsol;&sol;&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Tiny Desk&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;sections&sol;allsongs&sol;606254804&sol;new-music-friday” 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data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;music features&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;sections&bsol;&sol;music-features&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Music Features&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li><li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;series&sol;770565791&sol;npr-music-live-sessions” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;recirculation&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;live sessions&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;music ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;www&period;npr&period;org&bsol;&sol;series&bsol;&sol;770565791&bsol;&sol;npr-music-live-sessions&quot&semi;&rcub;”>&NewLine; Live Sessions&NewLine; <&sol;a>&NewLine;<&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;section>&NewLine; <section class&equals;”menu menu–about” data-metrics-category-ga4&equals;”recirculation”>&NewLine; <div class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;list-wrap”>&NewLine; <ul class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;list menu&lowbar;&lowbar;list–ecosystem menu&lowbar;&lowbar;list–about”>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-home”><a href&equals;”&sol;about&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;about npr&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;about&sol;&quot&semi;&rcub;”>About NPR<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-diversity”><a href&equals;”&sol;diversity&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;diversity&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;diversity&sol;&quot&semi;&rcub;”>Diversity<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-support”><a href&equals;”&sol;support&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;support&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;support&sol;&quot&semi;&rcub;”>Support<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-careers”><a href&equals;”&sol;careers&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;careers&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;careers&sol;&quot&semi;&rcub;”>Careers<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-press”><a href&equals;”&sol;series&sol;750003&sol;press-room&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;press&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;series&sol;750003&sol;press-room&sol;&quot&semi;&rcub;”>Press<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”menu&lowbar;&lowbar;item menu&lowbar;&lowbar;item–about-ethics”><a href&equals;”&sol;ethics&sol;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;global&lowbar;navigation&lowbar;click&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;ethics&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickType&quot&semi;&colon;&quot&semi;about ecosystem navigation&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickUrl&quot&semi;&colon;&quot&semi;&sol;ethics&sol;&quot&semi;&rcub;”>Ethics<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;section>&NewLine;<&sol;nav>&NewLine;<&sol;header><main aria-label&equals;”main content”><div class&equals;”speakable”>&NewLine; <b data-is-speakable&equals;””>Week in Politics&colon; Iran War&semi; Trump attends solemn ritual&semi; nuclear deal with Saudi Arabia<&sol;b> <b data-is-speakable&equals;””>The Trump administration is seeking tens of billions of dollars in supplemental appropriations for the Iran War&comma; a war which the president and allies have repeatedly claimed is already won&period;<&sol;b>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div id&equals;”wrapper”>&NewLine; <header class&equals;”contentheader contentheader–one”&sol;> <section id&equals;”main-section”><article class&equals;”story”><a id&equals;”mainContent”&sol;><div class&equals;”slug-wrap”>&NewLine;&NewLine; <h3 class&equals;”slug”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;sections&sol;politics&sol;”>Politics<&sol;a>&NewLine; <&sol;h3>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”storytitle”>&NewLine; <h1>Week in Politics&colon; Iran War&semi; Trump attends solemn ritual&semi; nuclear deal with Saudi Arabia<&sol;h1>&NewLine; <input type&equals;”hidden” id&equals;”titlenx-s1-5903811″ value&equals;”Week in Politics&colon; Iran War&semi; Trump attends solemn ritual&semi; nuclear deal with Saudi Arabia”&sol;>&NewLine; <input type&equals;”hidden” id&equals;”shortTitlenx-s1-5903811″ value&equals;”Week in Politics&colon; Iran War&semi; Trump attends solemn ritual&semi; nuclear deal with Saudi Arabia”&sol;>&NewLine; <input type&equals;”hidden” id&equals;”modelFullUrlnx-s1-5903811″ value&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;2026&sol;07&sol;25&sol;nx-s1-5903811&sol;week-in-politics-iran-war-trump-attends-solemn-ritual-nuclear-deal-with-saudi-arabia”&sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”STORYTITLE” –>&NewLine;<div id&equals;”story-meta” class&equals;”story-meta has-byline”>&NewLine; <div class&equals;”story-meta&lowbar;&lowbar;one”>&NewLine; <div class&equals;”story-meta&lowbar;&lowbar;one-inner”>&NewLine; <div class&equals;”dateblock”>&NewLine; <time datetime&equals;”2026-07-25T07&colon;43&colon;45-04&colon;00″>&NewLine; <span class&equals;”date”>July 25&comma; 2026<&sol;span><span class&equals;”time”>7&colon;43 AM ET<&sol;span>&NewLine; <&sol;time>&NewLine;<&sol;div> <div class&equals;”program-block”>&NewLine; Heard on <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;programs&sol;weekend-edition-saturday&sol;nx-s1-5857948&sol;weekend-edition-saturday-for-july-25-2026″>Weekend Edition Saturday<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”PROGRAM-BLOCK” –>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”STORY-META&lowbar;&lowbar;ONE-INNER” –>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”STORY-META&lowbar;&lowbar;ONE” –>&NewLine; <div class&equals;”story-meta&lowbar;&lowbar;two”>&NewLine; <div id&equals;”storybyline” class&equals;”storybyline-wrap linkLocation”>&NewLine; <div class&equals;”bucketwrap byline”>&NewLine; <div class&equals;”byline-container–block byline-container–block-nophoto”>&NewLine; <p class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;name–block”>ByÂ <&sol;p> <div class&equals;”byline byline–block byline–has-link” aria-label&equals;”Byline”>&NewLine; <div class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;photo”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;people&sol;1930203&sol;ron-elving” rel&equals;”author”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;media&period;npr&period;org&sol;assets&sol;img&sol;2018&sol;06&sol;15&sol;npr&lowbar;68283084&lowbar;sq-c8a80cc75a60e4829cbb634905e8835d2b59c87f&period;jpg&quest;s&equals;100&amp&semi;c&equals;85&amp&semi;f&equals;jpeg”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <p class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;name byline&lowbar;&lowbar;name–block”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;people&sol;1930203&sol;ron-elving” rel&equals;”author”>&NewLine; Ron Elving&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<&sol;div> <p class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;name–block byline&lowbar;&lowbar;comma”>&comma;Â <&sol;p> <div class&equals;”byline byline–block byline–has-link” aria-label&equals;”Byline”>&NewLine; <div class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;photo”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;people&sol;3874941&sol;scott-simon” rel&equals;”author”>&NewLine; <img src&equals;”https&colon;&sol;&sol;npr&period;brightspotcdn&period;com&sol;dims3&sol;default&sol;strip&sol;false&sol;crop&sol;540×540&plus;0&plus;0&sol;resize&sol;100&sol;quality&sol;85&sol;format&sol;jpeg&sol;&quest;url&equals;http&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fnpr-brightspot&period;s3&period;amazonaws&period;com&percnt;2F90&percnt;2Fe3&percnt;2Fff57afab43a78d30d922ebc69c0c&percnt;2Fscott-simon&period;jpg”&sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <p class&equals;”byline&lowbar;&lowbar;name byline&lowbar;&lowbar;name–block”>&NewLine; <a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;www&period;npr&period;org&sol;people&sol;3874941&sol;scott-simon” rel&equals;”author”>&NewLine; Scott Simon&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”BUCKETWRAP BYLINE” –>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”STORY-META&lowbar;&lowbar;TWO” –>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<&excl;– END ID&equals;”STORY-META” CLASS&equals;”STORY-META HAS-BYLINE” –>&NewLine;<div id&equals;”headlineaudio” class&equals;”storylocation linkLocation”>&NewLine; <article id&equals;”resnx-s1-5903811-1000″ class&equals;”bucketwrap resaudio unavailable” aria-label&equals;”audio-module”><div class&equals;”audio-module”>&NewLine; <h4 class&equals;”audio-module-title”>Week in Politics&colon; Iran War&semi; Trump attends solemn ritual&semi; nuclear deal with Saudi Arabia<&sol;h4>&NewLine; <div class&equals;”audio-module-controls-wrap”>&NewLine;&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”audio-module-controls”>&NewLine; <b class&equals;”audio-module-listen icn-play is-inactive”>&NewLine; <svg class&equals;”icon icon–play”><use href&equals;”&num;icon-play”&sol;><&sol;svg>&NewLine; <&sol;b>&NewLine; <b class&equals;”audio-availability-message”>Audio will be available later today&period;<&sol;b>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;article>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div id&equals;”storytext” class&equals;”storytext storylocation linkLocation”>&NewLine; <p>The Trump administration is seeking tens of billions of dollars in supplemental appropriations for the Iran War&comma; a war which the president and allies have repeatedly claimed is already won&period;<&sol;p> <aside id&equals;”ad-backstage-wrap” class&equals;”ad-wrap backstage” aria-label&equals;”advertisement”>&NewLine; <div class&equals;”ad-header “><span>Sponsor Message<&sol;span><&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”ad-config-wrap”>&NewLine; <div id&equals;”ad-backstage-News&lowbar;Politics” class&equals;”ad-config ad-backstage has-refresh-enabled” 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<div style&equals;”min-height&colon;90px”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”ad-footer “&sol;>&NewLine;<&sol;aside>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<div class&equals;”share-tools share-tools–secondary” aria-label&equals;”Share tools”>&NewLine; <ul>&NewLine; <li class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service share-tools&lowbar;&lowbar;service–facebook”><button class&equals;”fbStorynx-s1-5903811″ data-share-facebook&equals;”&lbrace;&quot&semi;storyId&quot&semi;&colon; &quot&semi;nx-s1-5903811&quot&semi; &rcub;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;facebook&quot&semi;&rcub;”><svg class&equals;”icon icon–facebook”><use href&equals;”&num;icon-facebook”&sol;><&sol;svg><b class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service-name”>Facebook<&sol;b><&sol;button><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service share-tools&lowbar;&lowbar;service–flipboard”><button class&equals;”storynx-s1-5903811″ data-share-flipboard&equals;”&lbrace;&quot&semi;storyId&quot&semi;&colon; &quot&semi;nx-s1-5903811&quot&semi; &rcub;” data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;flipboard&quot&semi;&rcub;”><svg class&equals;”icon icon–flipboard”><use href&equals;”&num;icon-flipboard”&sol;><&sol;svg><b class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service-name”>Flipboard<&sol;b><&sol;button><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service share-tools&lowbar;&lowbar;service–email”><button class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;email-link” data-story-id&equals;”nx-s1-5903811″ data-metrics-ga4&equals;”&lbrace;&quot&semi;category&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;action&quot&semi;&colon;&quot&semi;share&quot&semi;&comma;&quot&semi;clickName&quot&semi;&colon;&quot&semi;email&quot&semi;&rcub;”><svg class&equals;”icon icon–email”><use href&equals;”&num;icon-envelope”&sol;><&sol;svg><b class&equals;”share-tools&lowbar;&lowbar;service-name”>Email<&sol;b><&sol;button><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<&excl;– END CLASS&equals;”SHARE-TOOLS SHARE-TOOLS–SECONDARY” ARIA-LABEL&equals;”SHARE TOOLS” –>&NewLine;<div id&equals;”newsletter-acquisition-callout-data” data-newsletter&equals;”&lbrace;&quot&semi;newsletterId&quot&semi;&colon;&quot&semi;politics&quot&semi;&comma;&quot&semi;title&quot&semi;&colon;&quot&semi;Politics&quot&semi;&comma;&quot&semi;marketingHeader&quot&semi;&colon;&quot&semi;Sign Up For The NPR Politics Newsletter&quot&semi;&comma;&quot&semi;frequency&quot&semi;&colon;&quot&semi;every week&quot&semi;&comma;&quot&semi;shortDescription&quot&semi;&colon;&quot&semi;From the White House to your home &bsol;u2014 political news and analysis that matter&comma; sent weekly&period;&quot&semi;&comma;&quot&semi;stickyDescription&quot&semi;&colon;&quot&semi;Subscribe to the NPR Politics Newsletter for the latest news from Washington and what it means for you&period; Sent weekly&period;&quot&semi;&comma;&quot&semi;contentImage&quot&semi;&colon;&quot&semi;https&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;npr&period;brightspotcdn&period;com&bsol;&sol;6b&bsol;&sol;8a&bsol;&sol;9497f1b147d5bf82bca9cea22104&bsol;&sol;politicss&period;png&quot&semi;&comma;&quot&semi;staticMarkupDir&quot&semi;&colon;&quot&semi; 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YOUR HOME &bsol;U2014 POLITICAL NEWS AND ANALYSIS THAT MATTER&comma; SENT WEEKLY&period;&QUOT&semi;&comma;&QUOT&semi;STICKYDESCRIPTION&QUOT&semi;&colon;&QUOT&semi;SUBSCRIBE TO THE NPR POLITICS NEWSLETTER FOR THE LATEST NEWS FROM WASHINGTON AND WHAT IT MEANS FOR YOU&period; SENT WEEKLY&period;&QUOT&semi;&comma;&QUOT&semi;CONTENTIMAGE&QUOT&semi;&colon;&QUOT&semi;HTTPS&colon;&bsol;&sol;&bsol;&sol;NPR&period;BRIGHTSPOTCDN&period;COM&bsol;&sol;6B&bsol;&sol;8A&bsol;&sol;9497F1B147D5BF82BCA9CEA22104&bsol;&sol;POLITICSS&period;PNG&QUOT&semi;&comma;&QUOT&semi;STATICMARKUPDIR&QUOT&semi;&colon;&QUOT&semi; 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<div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module-group”>&NewLine; <div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module”>&NewLine; <h6 class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;header”>Read &amp&semi; Listen<&sol;h6>&NewLine;&NewLine; <ul>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;”>Home<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;news&sol;”>News<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;culture&sol;”>Culture<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;music&sol;”>Music<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;podcasts-and-shows”>Podcasts &amp&semi; Shows<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module”>&NewLine; <h6 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href&equals;”&sol;corrections&sol;”>Corrections<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;transcripts&sol;”>Transcripts<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;help&period;npr&period;org&sol;contact&sol;s&sol;”>Contact &amp&semi; Help<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module”>&NewLine; <h6 class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;header”>About NPR<&sol;h6>&NewLine;&NewLine; <ul>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about&sol;”>Overview<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;diversity&sol;”>Diversity<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;network&sol;” target&equals;”&lowbar;blank”>NPR Network<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;1136563345&sol;accessibility”>Accessibility<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;ethics&sol;”>Ethics<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;178660742&sol;public-radio-finances”>Finances<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module”>&NewLine; <h6 class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;header”>Get Involved<&sol;h6>&NewLine;&NewLine; <ul>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;support&sol;”>Support Public Radio<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;186948703&sol;corporate-sponsorship”>Sponsor NPR<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;careers&sol;”>NPR Careers<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;shopnpr&period;org&sol;”>NPR Shop<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;sections&sol;npr-extra&sol;”>NPR Extra<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;module npr-footer&lowbar;&lowbar;module–secondary”>&NewLine; <ul>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;179876898&sol;terms-of-use”>Terms of Use<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;179878450&sol;privacy-policy”>Privacy<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;179878450&sol;privacy-policy&num;yourchoices”>Your Privacy Choices<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;text&period;npr&period;org&sol;”>Text Only<&sol;a><&sol;li>&NewLine; <li class&equals;”npr-footer&lowbar;&lowbar;item”><span class&equals;”copy-year”&sol;><&sol;li>&NewLine; <&sol;ul>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;footer><div id&equals;”global-stickybar-mount” class&equals;”global-stickybar-mount”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div id&equals;”global-stickybar-mount-piano-wrap” class&equals;”global-stickybar”>&NewLine; <div id&equals;”global-stickybar-mount-piano” class&equals;”global-stickybar-mount-piano”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;section> <div id&equals;”main-sidebar”>&NewLine; <div id&equals;”right-rail-list-experiments-mount”>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END ID&equals;”RIGHT-RAIL-LIST-EXPERIMENTS-MOUNT” –>&NewLine; <aside id&equals;”ad-standard-wrap” class&equals;”ad-wrap standard” 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<div style&equals;”min-height&colon;90px”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; <div class&equals;”ad-footer”>&NewLine; <p class&equals;”left”>Sponsor Message<&sol;p>&NewLine; <p class&equals;”right”><a href&equals;”&sol;about-npr&sol;186948703&sol;corporate-sponsorship”>Become an NPR sponsor<&sol;a><&sol;p>&NewLine; <div class&equals;”sentinel” style&equals;”height&colon;1px&semi; width&colon;100&percnt;&semi; clear&colon;both&semi;” aria-hidden&equals;”true” role&equals;”presentation”&sol;>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;&NewLine; &NewLine;<&sol;aside>&NewLine; <&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&excl;– END ID&equals;”MAIN-SIDEBAR” –>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;<&excl;– END ID&equals;”WRAPPER” –>&NewLine;<section id&equals;”global-modal-mount”&sol;>&NewLine;<&excl;– END ID&equals;”GLOBAL-MODAL-MOUNT” –>&NewLine;<section id&equals;”npr-plus-get-access-modal-mount”&sol;>&NewLine;<&excl;– END ID&equals;”NPR-PLUS-GET-ACCESS-MODAL-MOUNT” –>&NewLine;&NewLine;<&sol;main>

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