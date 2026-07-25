Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia

<svg id=”npr-sprite” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” style=”position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;”>
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 <symbol id=”icon-stop” viewbox=”0 0 14 14″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-774.000000, -21.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(707.000000, 0.000000)”><g fill=”currentColor”><g fill=”currentColor”><path fill=”currentColor” d=”M67.2887884,35 C67.2081959,35 67.1399171,34.9715172 67.0839501,34.9145508 C67.0279831,34.8575844 67,34.7880863 67,34.7060547 L67,21.2939453 C67,21.2119137 67.0279831,21.1424156 67.0839501,21.0854492 C67.1399171,21.0284828 67.2081959,21 67.2887884,21 L80.7112116,21 C80.7918041,21 80.8600829,21.0284828 80.9160499,21.0854492 C80.9720169,21.1424156 81,21.2119137 81,21.2939453 L81,34.7060547 C81,34.7880863 80.9720169,34.8575844 80.9160499,34.9145508 C80.8600829,34.9715172 80.7918041,35 80.7112116,35 L67.2887884,35 Z”/></g></g></g></g></g></symbol>
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 <symbol id=”icon-rewind” viewbox=”0 0 19 20″><defs><polygon fill=”currentColor” id=”path-1″ points=”15.4258065 0.153333333 15.4258065 15.1515152 7.81296774 15.1515152 0.200129032 15.1515152 0.200129032 0.153333333 15.4258065 0.153333333″/></defs><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-124.000000, -2.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(123.358127, 2.000000)”><g fill=”currentColor”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-0.000000, 0.000000)”><g fill=”currentColor” stroke-width=”1″ transform=”translate(3.225806, 3.636364)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(0.000000, 0.333697)”><mask id=”mask-2″ fill=”white”><use xlink:href=”#path-1″/></mask><g fill=”currentColor”/><path fill=”currentColor” d=”M7.95109677,15.1515152 C3.67690323,15.1515152 0.200129032,11.6684848 0.200129032,8.03212121 L0.845290323,8.03212121 C0.845290323,11.6684848 4.03303226,14.5454545 7.95109677,14.5454545 C11.7814194,14.5454545 14.7807742,11.4836364 14.7807742,7.65151515 C14.7807742,3.82 11.5472258,0.759393939 7.41948387,0.759393939 L2.58077419,0.759393939 L2.58077419,0.153333333 L7.41948387,0.153333333 C11.9091613,0.153333333 15.4259355,3.48060606 15.4259355,7.65151515 C15.4259355,11.8236364 12.1427097,15.1515152 7.95109677,15.1515152″ mask=”url(#mask-2)”/></g></g><g fill=”currentColor” stroke-width=”1″ transform=”translate(3.225806, 3.636364)” stroke=”currentColor”><g fill=”currentColor” transform=”translate(0.000000, 0.333697)”><path fill=”currentColor” d=”M7.95109677,15.1515152 C3.67690323,15.1515152 0.200129032,11.6684848 0.200129032,8.03212121 L0.845290323,8.03212121 C0.845290323,11.6684848 4.03303226,14.5454545 7.95109677,14.5454545 C11.7814194,14.5454545 14.7807742,11.4836364 14.7807742,7.65151515 C14.7807742,3.82 11.5472258,0.759393939 7.41948387,0.759393939 L2.58077419,0.759393939 L2.58077419,0.153333333 L7.41948387,0.153333333 C11.9091613,0.153333333 15.4259355,3.48060606 15.4259355,7.65151515 C15.4259355,11.8236364 12.1427097,15.1515152 7.95109677,15.1515152″/></g></g><polygon fill=”currentColor” points=”5.91948581 0 5.91948581 8.43201998 0.64516129 4.2155971″/></g><path fill=”currentColor” d=”M7.82187328,14.92 L7.82187328,9.12 L6.56187328,9.47 L6.30187328,8.47 L8.19187328,7.87 L9.04187328,7.87 L9.04187328,14.92 L7.82187328,14.92 Z M12.538395,15.04 C11.468395,15.04 10.628395,14.61 9.96839502,13.97 L10.728395,13.08 C11.288395,13.6 11.878395,13.92 12.528395,13.92 C13.368395,13.92 13.918395,13.44 13.918395,12.71 L13.918395,12.69 C13.918395,11.98 13.318395,11.53 12.468395,11.53 C11.968395,11.53 11.538395,11.67 11.178395,11.84 L10.438395,11.35 L10.638395,7.92 L14.828395,7.92 L14.828395,9.01 L11.698395,9.01 L11.588395,10.65 C11.918395,10.53 12.228395,10.45 12.698395,10.45 C14.058395,10.45 15.138395,11.17 15.138395,12.65 L15.138395,12.67 C15.138395,14.1 14.088395,15.04 12.538395,15.04 Z” fill-rule=”nonzero”/></g></g></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-skip” viewbox=”0 0 17 19″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-321.000000, -414.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(28.000000, 380.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(293.000000, 33.000000)”><polygon fill=”currentColor” points=”-2.19929894e-15 20 -2.19929894e-15 1.25 12.7346939 10.62593″/><polygon fill=”currentColor” points=”13.6190476 1.25 16.0952381 1.25 16.0952381 20 13.6190476 20″/></g></g></g></g></symbol>
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 <symbol id=”icon-info” viewbox=”0 0 11 41″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor”><rect fill=”currentColor” x=”0.1″ y=”15.2″ width=”9.6″ height=”25.4″/><path fill=”currentColor” d=”M10.1,5 C10.1,7.8 7.8,10 5.1,10 C2.3,10 0.1,7.7 0.1,5 C0.1,2.3 2.4,0 5.1,0 C7.8,0 10.1,2.3 10.1,5″/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-location” viewbox=”0 0 13 21″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-408.000000, -550.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(386.000000, 28.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(0.000000, 522.000000)”><path fill=”currentColor” d=”M28.4018746,0.5615 C29.5579046,0.5615 30.6279974,0.859348584 31.6121851,1.45505469 C32.5963728,2.05076079 33.3743381,2.86129956 33.9461043,3.88669531 C34.5178705,4.91209106 34.8037493,6.02698877 34.8037493,7.23142187 C34.8037493,8.37726094 34.5288057,9.46448965 33.9789104,10.4931406 L28.7580551,20.3564219 C28.6830693,20.4931413 28.5643437,20.5615 28.4018746,20.5615 C28.2394056,20.5615 28.1206799,20.4931413 28.0456942,20.3564219 L22.8248389,10.4931406 C22.2749436,9.51657324 22,8.42934453 22,7.23142187 C22,6.02698877 22.2858788,4.91209106 22.857645,3.88669531 C23.4294112,2.86129956 24.2073764,2.05076079 25.1915641,1.45505469 C26.1757518,0.859348584 27.2458446,0.5615 28.4018746,0.5615 L28.4018746,0.5615 Z M28.4018746,9.73142187 C29.0642486,9.73142187 29.6297575,9.48891128 30.0984183,9.00388281 C30.5670791,8.51885435 30.801406,7.92803994 30.801406,7.23142187 C30.801406,6.53480381 30.5686413,5.9439894 30.1031049,5.45896094 C29.6375685,4.97393247 29.0704974,4.73142187 28.4018746,4.73142187 C27.7332519,4.73142187 27.1661808,4.97393247 26.7006444,5.45896094 C26.235108,5.9439894 26.0023433,6.53480381 26.0023433,7.23142187 C26.0023433,7.92803994 26.2366702,8.51885435 26.705331,9.00388281 C27.1739918,9.48891128 27.7395007,9.73142187 28.4018746,9.73142187 L28.4018746,9.73142187 Z”/></g></g></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-envelope” viewbox=”0 0 14 11″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><path fill=”currentColor” d=”M12.375,0 L1.375,0 C0.61875,0 0.006875,0.61875 0.006875,1.375 L0,9.625 C0,10.38125 0.61875,11 1.375,11 L12.375,11 C13.13125,11 13.75,10.38125 13.75,9.625 L13.75,1.375 C13.75,0.61875 13.13125,0 12.375,0 Z M12.375,2.75 L6.875,6.1875 L1.375,2.75 L1.375,1.375 L6.875,4.8125 L12.375,1.375 L12.375,2.75 Z” fill-rule=”nonzero”/></g></symbol>
 <symbol id=”icon-music-logo” viewbox=”0 0 1875 374″><clippath id=”a”><path fill=”currentColor” d=”m0 .09375h1116v373.5h-1116z”/></clippath><g fill=”currentColor”><path fill=”currentColor” d=”m1209.7 94.3075h34.41l57.44 127.0545 57.44-127.0545h34.41v185.2885h-31.76v-128.379l-44.73 100.056h-30.97l-44.74-100.056v128.379h-31.5zm258.72 187.4055c-15.52 0-27.61-4.764-36.26-14.293-8.47-9.529-12.7-22.764-12.7-39.705v-84.968h30.44v75.439c0 12.882 2.2 22.323 6.61 28.323 4.41 5.823 11.21 8.735 20.38 8.735 9.89 0 17.65-3.177 23.3-9.53 5.64-6.352 8.47-15.087 8.47-26.205v-76.762h30.7v136.849h-30.7v-19.853c-4.06 7.059-9.62 12.529-16.68 16.412-6.88 3.705-14.73 5.558-23.56 5.558zm148.18 0c-26.29 0-45.09-9.705-56.38-29.116l23.03-15.353c4.59 6.529 9.35 11.294 14.29 14.294 4.94 2.823 11.12 4.235 18.53 4.235 7.24 0 12.97-1.324 17.21-3.971 4.23-2.823 6.35-6.705 6.35-11.646 0-3.882-1.24-6.971-3.71-9.265s-6.53-4.058-12.17-5.294l-24.09-5.823c-11.12-2.647-19.59-7.147-25.41-13.499-5.65-6.53-8.47-14.559-8.47-24.088 0-7.764 2.21-14.823 6.62-21.176 4.41-6.352 10.5-11.294 18.26-14.823 7.94-3.706 16.76-5.558 26.47-5.558 12.88 0 23.65 2.294 32.29 6.882 8.65 4.588 15.62 11.558 20.91 20.911l-23.02 14.029c-3.18-5.471-7.06-9.529-11.65-12.176s-10.5-3.971-17.74-3.971c-6.7 0-12.08 1.324-16.14 3.971-3.88 2.47-5.83 5.911-5.83 10.323 0 3.882 1.15 6.97 3.45 9.264 2.47 2.118 6.7 3.882 12.7 5.294l23.03 5.294c23.12 5.294 34.68 17.558 34.68 36.793 0 13.411-4.86 24.176-14.56 32.293-9.71 8.118-22.59 12.176-38.65 12.176zm92.24-160.142c-5.65 0-10.32-1.853-14.03-5.558-3.53-3.706-5.29-8.206-5.29-13.5 0-5.2939 1.85-9.7055 5.56-13.2348 3.7-3.7057 8.29-5.5586 13.76-5.5586 5.65 0 10.23 1.8529 13.76 5.5586 3.71 3.5293 5.56 7.9409 5.56 13.2348 0 5.294-1.85 9.794-5.56 13.5-3.53 3.705-8.11 5.558-13.76 5.558zm-15.35 21.176h30.7v136.849h-30.7zm118.41 138.966c-20.47 0-36.61-6.264-48.44-18.793-11.64-12.529-17.47-29.47-17.47-50.822 0-14.117 2.83-26.558 8.48-37.322 5.64-10.765 13.58-19.147 23.82-25.147 10.23-6 22.14-8.999 35.73-8.999 12 0 22.77 2.823 32.3 8.47 9.7 5.47 17.02 13.058 21.96 22.764l-23.29 14.823c-3.88-7.059-8.29-12.176-13.23-15.353-4.94-3.176-10.94-4.764-18-4.764-11.65 0-20.65 3.97-27 11.911-6.18 7.765-9.27 18.97-9.27 33.617 0 13.941 3.18 24.705 9.53 32.293 6.53 7.411 15.53 11.117 27 11.117 7.24 0 13.33-1.676 18.27-5.029 5.11-3.529 9.79-8.911 14.03-16.147l22.76 15.882c-6 10.235-13.85 18.088-23.56 23.558-9.53 5.294-20.73 7.941-33.62 7.941z”/><g fill=”currentColor” clip-path=”url(#a)”><path fill=”currentColor” d=”m365.842 11.1027v351.5183h-354.9136v-351.5183zm10.93-11.00895h-376.77297656v373.46325h376.77297656z”/><path fill=”currentColor” d=”m376.882 11.0661h362.2v351.5549h-362.2zm-10.93-10.97235v373.46325h384.059v-373.46325z”/><path fill=”currentColor” d=”m1105.07 11.1027v351.5183h-354.768v-351.5183zm10.93-11.00895h-376.627v373.46325h376.627z”/><path fill=”currentColor” d=”m206.345 79.3874c-26.777.0732-53.627 9.6923-61.459 36.5746l-2.769-31.7833h-42.042v205.1833h47.361v-126.402c0-21.908 18.398-41 41.204-41.146 23.461-.256 41.167 17.153 41.167 43.158v124.39h48.017v-123.732c-.656-48.863-17.269-86.3889-71.515-86.2792z”/><path fill=”currentColor” d=”m992.022 84.2519c-48.818-13.6789-73.883 11.9965-79.202 31.7471l-2.805-31.8202h-42.005v205.0012h47.36v-123.696c0-30.028 26.559-45.645 47.434-43.377 16.758 1.828 23.28 6.912 29.218 10.167z”/><path fill=”currentColor” d=”m568.291 79.2768c-27.943 0-52.206 17.7387-57.962 36.7212l-2.842-31.8568h-41.968v240.7338h47.287v-64.444c3.716 15.252 25.903 30.467 56.76 30.467 66.998 0 92.572-52.119 92.572-104.567 0-48.681-26.412-107.0908-93.81-107.0908zm-1.493 168.5722c-36.395 0-52.68-30.613-52.68-61.262 0-30.65 17.414-63.238 52.68-63.238 35.265 0 52.315 32.222 52.315 63.238 0 31.015-16.285 61.262-52.315 61.262z”/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-headphones” viewbox=”0 0 12 12″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-141.000000, -18.000000)” fill-rule=”nonzero”><path fill=”currentColor” d=”M147.017544,18 C143.878596,18 141.333333,20.5452632 141.333333,23.6842105 L141.333333,28.1052632 C141.333333,29.1505263 142.182807,30 143.22807,30 L145.122807,30 L145.122807,24.9473684 L142.596491,24.9473684 L142.596491,23.6842105 C142.596491,21.2431579 144.576491,19.2631579 147.017544,19.2631579 C149.458596,19.2631579 151.438596,21.2431579 151.438596,23.6842105 L151.438596,24.9473684 L148.912281,24.9473684 L148.912281,30 L150.807018,30 C151.852281,30 152.701754,29.1505263 152.701754,28.1052632 L152.701754,23.6842105 C152.701754,20.5452632 150.156491,18 147.017544,18 Z”/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-home” viewbox=”0 0 15 15″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-41.000000, -17.000000)” fill-rule=”nonzero”><path fill=”currentColor” d=”M48.6470588,19.2941176 L52.4705882,22.6486357 L52.4705882,23.9978975 L52.4705882,28.4705882 L50.9411765,28.4705882 L50.9411765,25.4887944 L50.9411765,23.9978975 L49.4117647,23.9978975 L47.8823529,23.9978975 L46.3529412,23.9978975 L46.3529412,25.4887944 L46.3529412,28.4705882 L44.8235294,28.4705882 L44.8235294,23.9978975 L44.8235294,22.6486357 L48.6470588,19.2941176 Z M48.6470588,17 L41,23.8823529 L43.2941176,23.8823529 L43.2941176,30 L47.8823529,30 L47.8823529,25.4117647 L49.4117647,25.4117647 L49.4117647,30 L54,30 L54,23.8823529 L56.2941176,23.8823529 L48.6470588,17 Z”/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-news” viewbox=”0 0 15 14″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-98.000000, -18.000000)”><path fill=”currentColor” d=”M101.944444,28.8888889 L103.5,28.8888889 L103.5,27.3333333 L101.944444,27.3333333 L101.944444,28.8888889 Z M101.944444,25.7777778 L103.5,25.7777778 L103.5,24.2222222 L101.944444,24.2222222 L101.944444,25.7777778 Z M101.944444,22.6666667 L103.5,22.6666667 L103.5,21.1111111 L101.944444,21.1111111 L101.944444,22.6666667 Z M105.055556,28.8888889 L109.722222,28.8888889 L109.722222,27.3333333 L105.055556,27.3333333 L105.055556,28.8888889 Z M105.055556,25.7777778 L109.722222,25.7777778 L109.722222,24.2222222 L105.055556,24.2222222 L105.055556,25.7777778 Z M105.055556,22.6666667 L109.722222,22.6666667 L109.722222,21.1111111 L105.055556,21.1111111 L105.055556,22.6666667 Z M99.5333333,18 C99.1444444,18 98.8333333,18.3111111 98.8333333,18.7 L98.8333333,31.3 C98.8333333,31.6111111 99.1444444,32 99.5333333,32 L112.133333,32 C112.444444,32 112.833333,31.6111111 112.833333,31.3 L112.833333,18.7 C112.833333,18.3111111 112.444444,18 112.133333,18 L99.5333333,18 Z M100.388889,30.4444444 L111.277778,30.4444444 L111.277778,19.5555556 L100.388889,19.5555556 L100.388889,30.4444444 Z”/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-culture” viewbox=”0 0 15 20″><g transform=”translate(0.000000, -14.000000)”><g transform=”translate(-2.000000, 13.000000)”><path fill=”currentColor” transform=”translate(7.055255, 10.239894) scale(-1, 1) rotate(-8.000000) translate(-7.055255, -10.239894)” d=”M3.19939084,5.59955788 C3.99792605,8.58750858 5.59539788,9.64401563 9.10772183,8.73629732 C10.2309965,8.4459452 11.2750599,7.84905084 12.3999401,7.37364943 C11.8335528,8.47069872 11.0912148,9.48318464 9.93194718,9.97865647 C8.81415845,10.4564663 7.58905986,10.6831283 6.49803169,10.9952903 C7.23408098,12.2709663 8.1091514,13.6332128 8.8262007,15.0741353 C9.54044014,16.5090368 9.4054331,18.0848325 9.31391197,19.628248 C9.2301514,19.6360086 9.14625704,19.6439029 9.06249648,19.6517973 C9.02529929,19.2601565 8.99867253,18.8671776 8.94541901,18.4778114 C8.92454577,18.326079 8.87289788,18.1612339 8.78458802,18.039072 C8.44098239,17.5643396 8.06486267,17.1128889 7.72326408,16.6368184 C7.13613732,15.8182128 6.56560211,14.9875649 5.88976408,14.1852832 C5.44098943,16.4052058 4.34554577,18.0931283 2.34158098,19.3728184 C2.71850352,18.5005579 3.07134155,17.795417 3.33319366,17.0578959 C4.20224295,14.6103748 4.06991197,12.1857339 2.91586267,9.87228323 C1.48310211,7.00020577 1.39907394,4.06778323 2.28752464,1.04879027 C2.30612324,0.985367738 2.33582746,0.924086048 2.36807394,0.866149428 C2.38774295,0.830825484 2.42213028,0.803797315 2.36994718,0.861600132 C2.63353873,2.41745929 2.78366549,4.04396633 3.19939084,5.59955788 Z”/><path fill=”currentColor” transform=”translate(8.103119, 5.712349) scale(-1, 1) rotate(-8.000000) translate(-8.103119, -5.712349)” d=”M8.12677805,7.35249912 C7.20179917,7.35584419 6.46146819,6.64187236 6.45049636,5.73616109 C6.43979213,4.85854842 7.22053157,4.07218926 8.105771,4.07218926 C9.02084847,4.07058363 9.75127805,4.79913997 9.75582734,5.71823152 C9.76051044,6.66314701 9.07677805,7.34915405 8.12677805,7.35249912″/></g></g></symbol>
 <symbol id=”icon-music” viewbox=”0 0 9 12″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-46.000000, -18.000000)” fill-rule=”nonzero”><path fill=”currentColor” d=”M50.5,18 L50.5,25.0333333 C50.1066667,24.8066667 49.6533333,24.6666667 49.1666667,24.6666667 C47.6933333,24.6666667 46.5,25.86 46.5,27.3333333 C46.5,28.8066667 47.6933333,30 49.1666667,30 C50.64,30 51.8333333,28.8066667 51.8333333,27.3333333 L51.8333333,20.6666667 L54.5,20.6666667 L54.5,18 L50.5,18 Z”/></g></g></symbol>
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 <symbol id=”icon-npr-logo-color” viewbox=”0 0 3000 1000″><path d=”m1000 0h-1000v1000h1000z” fill=”#d62021″/><path d=”m3000 0h-1000v1000h1000z” fill=”#237bbd”/><path d=”m554.7 212.2c-72 .2-144.2 26-165.2 97.9l-7.4-85.1h-113.1v549.4h127.3v-338.4c0-58.7 49.5-109.8 110.8-110.2 63.1-.7 110.7 45.9 110.7 115.6v333.1h129.1v-331.3c-1.8-130.9-46.5-231.4-192.2-231z” fill=”#fff”/><path d=”m2666.7 225.2c-131.2-36.6-198.6 32.1-212.9 85l-7.5-85.2h-112.9v549h127.3v-331.2c0-80.4 71.4-122.2 127.5-116.2 45.1 4.9 62.6 18.5 78.5 27.2z” fill=”#fff”/><path d=”m2000 0h-1000v1000h1000z”/><path d=”m1527.7 211.9c-75.1 0-140.3 47.5-155.8 98.3l-7.6-85.3h-112.8v644.6h127.1v-172.5c10 40.8 69.6 81.6 152.6 81.6 180.1 0 248.8-139.6 248.8-280-.1-130.4-71.1-286.8-252.3-286.7zm-4 451.5c-97.8 0-141.6-82-141.6-164 0-82.1 46.8-169.3 141.6-169.3s140.6 86.3 140.6 169.3-43.8 164-140.6 164z” fill=”#fff”/></symbol>
 <symbol id=”icon-speaker” viewbox=”0 0 15 13″><g fill=”currentColor” stroke=”none” stroke-width=”1″ fill-rule=”evenodd”><g fill=”currentColor” transform=”translate(-532.000000, -82.000000)”><g fill=”currentColor” transform=”translate(532.000000, 82.000000)”><path fill=”currentColor” d=”M0.882352941,4.54341604 C0.91339714,4.47969373 0.937088765,4.41066124 0.977119442,4.35306608 C1.07883004,4.20601462 1.22710693,4.15618051 1.40234327,4.15658898 C2.01669161,4.15944832 2.63103996,4.15536355 3.24538831,4.15985679 C3.34709891,4.16067375 3.41368055,4.12840412 3.48067066,4.052836 C4.32621659,3.0912828 5.17339643,2.13136351 6.02629493,1.17634593 C6.11656819,1.07545229 6.2354348,0.988855311 6.35797768,0.931260153 C6.6386009,0.799322309 6.91268849,0.944739871 6.97886165,1.24823776 C6.99806004,1.33687711 7.00418718,1.43000971 7.00418718,1.52109992 C7.00541261,4.81178496 7.00622957,8.10287848 7.0021448,11.393972 C7.0021448,11.5463336 6.97927013,11.7064564 6.92821059,11.8494231 C6.83548647,12.108397 6.5920346,12.2019381 6.34531492,12.0785783 C6.22726527,12.0193492 6.11411734,11.9327522 6.02629493,11.8343094 C5.17135405,10.8756156 4.32172335,9.91242847 3.47331808,8.94801593 C3.41163816,8.87775801 3.34832434,8.852024 3.25723412,8.85243248 C2.67107064,8.85570029 2.0840902,8.84426295 1.4983352,8.85855962 C1.19238645,8.8659122 0.978753347,8.77073722 0.882352941,8.46846476 L0.882352941,4.54341604″/><path fill=”currentColor” d=”M14.1806723,6.78464811 C14.1433298,7.05786239 14.1173319,7.33344013 14.0667542,7.60429097 C13.7897584,9.08522584 13.0504727,10.2920011 11.8711134,11.2227258 C11.5761555,11.4552889 11.2457458,11.6467279 10.918645,11.8343855 C10.6246324,12.0026628 10.3136029,11.9024527 10.1613971,11.62073 C10.0522059,11.4188918 10.1008929,11.1366964 10.2762605,10.9901628 C10.3429097,10.9343855 10.4171218,10.8856985 10.4932248,10.8436292 C11.8068277,10.1175788 12.6675945,9.02897584 12.9729517,7.56269433 C13.3581933,5.71400735 12.832563,4.12104517 11.4386029,2.84053046 C11.1403361,2.5663708 10.7744748,2.3631145 10.4303571,2.14142332 C10.2242647,2.008125 10.090021,1.85024685 10.1089286,1.59215861 C10.1339811,1.24993172 10.4714811,1.00460609 10.7881828,1.13601366 C11.0623424,1.24993172 11.3279937,1.39930147 11.5714286,1.57041492 C12.958771,2.54604517 13.8058298,3.87146534 14.0932248,5.54714811 C14.1319853,5.77309349 14.1518382,6.00282038 14.1806723,6.23065651 L14.1806723,6.78464811 Z”/><path fill=”currentColor” d=”M11.4471113,6.4231355 C11.4338761,7.59351366 10.9990021,8.49398634 10.2058298,9.22618172 C10.0172269,9.4001313 9.80735294,9.55517332 9.59322479,9.69792542 C9.24107143,9.93190651 8.82983193,9.76599265 8.74805672,9.36042542 C8.69747899,9.10990021 8.81943277,8.92224265 9.02221639,8.78799895 C9.38807773,8.54598214 9.69957983,8.25244223 9.94726891,7.88752626 C10.5003151,7.07261029 10.5031513,5.95139181 9.95246849,5.13647584 C9.71659664,4.78715861 9.42116597,4.50307248 9.07704832,4.26247374 C8.9782563,4.19346113 8.88466387,4.10128676 8.82179622,3.99965861 C8.70031513,3.80396534 8.74380252,3.54918592 8.90073529,3.38658088 C9.05294118,3.22870273 9.31244748,3.1563813 9.49490546,3.27502626 C9.79033613,3.4678834 10.0876576,3.67066702 10.3381828,3.91646534 C10.8978466,4.46478466 11.2627626,5.13033088 11.3932248,5.91121324 C11.4258403,6.10596113 11.4352941,6.30496324 11.4471113,6.4231355″/></g></g></g></symbol>
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 <symbol id=”icon-embed” viewbox=”0 0 16 10″><g fill=”currentColor” transform=”translate(219 -200)”><g fill=”currentColor”><use xlink:href=”#path0_fill” transform=”translate(-218.703 200.293)” fill=”currentColor”/></g></g><defs><path fill=”currentColor” id=”path0_fill” fill-rule=”evenodd” d=”M 8.67932 8.24554L 10.1289 9.48807L 14.9188 4.69815L 10.1202 0.133621L 8.66742 1.37886L 12.0059 4.71735L 8.67932 8.24554ZM 0 4.70277L 4.69838 9.5186L 6.11504 8.10194L 2.61504 4.70195L 6.00987 1.30711L 4.70277 0L 0 4.70277Z”/></defs></symbol>
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 <li class=”submenu__item”><a href=”/sections/gaming/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";gaming";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/sections/gaming/";}”>Gaming</a></li>
 </ul>
 </li>
 <li class=”menu__item menu__item–music menu__item–has-submenu”>
 <div class=”menu__item-inner”>
 <a href=”/music/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";music";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/music/";}”>
 <svg class=”icon icon–music”><use href=”#icon-music”/></svg>
 Music
 </a>
 <button class=”menu__toggle-submenu” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";toggle music drawer";,";clickType";:";global navigation";}”>
 <svg class=”icon icon–expand”><use href=”#icon-plus”/></svg>
 <svg class=”icon icon–collapse”><use href=”#icon-minus”/></svg>
 <span>Expand/collapse submenu for Music</span>
 </button>
 </div>

 <ul class=”submenu submenu–music”><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/series/tiny-desk-concerts/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";tiny desk";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/series\/tiny-desk-concerts\/";}”>
 Tiny Desk
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/allsongs/606254804/new-music-friday” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";new music friday";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/allsongs\/606254804\/new-music-friday";}”>
 New Music Friday
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/allsongs/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";all songs considered";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/allsongs\/";}”>
 All Songs Considered
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/music-features” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";music features";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/music-features";}”>
 Music Features
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/series/770565791/npr-music-live-sessions” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";live sessions";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/series\/770565791\/npr-music-live-sessions";}”>
 Live Sessions
 </a>
</li></ul>

 </li>
 <li class=”menu__item menu__item–shows-podcasts menu__item–has-submenu”>
 <div class=”menu__item-inner”>
 <a href=”/podcasts-and-shows/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";podcasts &; shows";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/podcasts-and-shows/";}”>
 <svg class=”icon icon–headphones”><use href=”#icon-headphones”/></svg>
 Podcasts &; Shows
 </a>
 <button class=”menu__toggle-submenu” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";toggle podcasts &; shows drawer";,";clickType";:";global navigation";}”>
 <svg class=”icon icon–expand”><use href=”#icon-plus”/></svg>
 <svg class=”icon icon–collapse”><use href=”#icon-minus”/></svg>
 <span>Expand/collapse submenu for Podcasts &; Shows</span>
 </button>
 </div>

 <div class=”submenu submenu–shows-podcasts”>
 <span class=”submenu__category submenu__category–daily”>Daily</span>
 <ul class=”submenu__list submenu__list–daily”>
 <li class=”submenu__item submenu__item–timed submenu__item–weekday hidden”>
 <a href=”/programs/morning-edition/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";morning edition";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/programs/morning-edition/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/chrome/programs/logos/morning-edition.jpg” loading=”lazy” alt=””/>
 Morning Edition
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item submenu__item–timed submenu__item–saturday hidden”>
 <a href=”/programs/weekend-edition-saturday/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";weekend edition saturday";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/programs/weekend-edition-saturday/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2019/02/26/we_otherentitiestemplatesat_sq-cbde87a2fa31b01047441e6f34d2769b0287bcd4-s100-c85.png” loading=”lazy” alt=””/>
 Weekend Edition Saturday
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item submenu__item–timed submenu__item–sunday hidden”>
 <a href=”/programs/weekend-edition-sunday/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";weekend edition sunday";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/programs/weekend-edition-sunday/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2019/02/26/we_otherentitiestemplatesun_sq-4a03b35e7e5adfa446aec374523a578d54dc9bf5-s100-c85.png” loading=”lazy” alt=””/>
 Weekend Edition Sunday
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item”>
 <a href=”/programs/all-things-considered/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";all things considered";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/programs/all-things-considered/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/chrome/programs/logos/all-things-considered.png” loading=”lazy” alt=””/>
 All Things Considered
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item”>
 <a href=”/podcasts/510318/up-first/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";up first";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/podcasts/510318/up-first/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/chrome/programs/logos/up-first.jpg?version=2″ loading=”lazy” alt=””/>
 Up First
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item”>
 <a href=”/podcasts/510051/here-x26-now/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";here &; now";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/podcasts/510051/here-x26-now/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2022/09/27/here_-_now_tile_npr-network-01_sq-8dcc2dd0cb86f91d52467199ab6d8ca0c0283de2.jpg?s=100&;c=85&;f=jpeg” loading=”lazy” alt=””/>
 Here &; Now
 </a>
 </li>
 <li class=”submenu__item”>
 <a href=”/podcasts/510310/npr-politics-podcast/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";npr politics podcast";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/podcasts/510310/npr-politics-podcast/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2024/01/11/podcast-politics_2023_update1_sq-eaabdbd6adb312e163cb96909efd902cc2e9e004.jpg?s=100&;c=85&;f=jpeg” loading=”lazy” alt=””/>
 NPR Politics Podcast
 </a>
 </li>
 </ul>
 <span class=”submenu__category submenu__category–featured”>Featured</span>

 <ul class=”submenu__list submenu__list–featured”><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/programs/wait-wait-dont-tell-me/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";wait wait...don’t tell me!";,";clickType";:";news ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/programs\/wait-wait-dont-tell-me\/";}”>
 <img src=”https://legacy.npr.org/images/podcasts/2013/primary/wait_wait-s100-c100.jpg” data-original=”https://legacy.npr.org/images/podcasts/2013/primary/wait_wait-s100.jpg” class=” lazy” alt=”” loading=”lazy”/>
 Wait Wait...Don’t Tell Me!
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/programs/fresh-air/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";fresh air";,";clickType";:";news ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/programs\/fresh-air\/";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2018/10/16/npr_freshair_podcasttile_sq-bb34139df91f7a48120ddce9865817ea11baaf32_sq-8c1302db035fb9cbc3492f2395a061f91a7941df-s100-c100.jpg” data-original=”https://media.npr.org/assets/img/2018/10/16/npr_freshair_podcasttile_sq-bb34139df91f7a48120ddce9865817ea11baaf32_sq-8c1302db035fb9cbc3492f2395a061f91a7941df-s100.jpg” class=” lazy” alt=”” loading=”lazy”/>
 Fresh Air
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/podcasts/510379/wild-card-with-rachel-martin” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";wild card with rachel martin";,";clickType";:";news ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/podcasts\/510379\/wild-card-with-rachel-martin";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2024/04/19/tile-wild-card-with-rachel-martin_sq-37e6eb53b1f2c79fea8083d26aa6c3f69b1139e4-s100-c100.jpg” data-original=”https://media.npr.org/assets/img/2024/04/19/tile-wild-card-with-rachel-martin_sq-37e6eb53b1f2c79fea8083d26aa6c3f69b1139e4-s100.jpg” class=” lazy” alt=”” loading=”lazy”/>
 Wild Card with Rachel Martin
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/podcasts/510317/its-been-a-minute” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";it’s been a minute";,";clickType";:";news ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/podcasts\/510317\/its-been-a-minute";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2023/02/27/ibam_tile-2023_sq-7803f41ed0370749ef50b8afb21b3d35f64d3870-s100-c100.jpg” data-original=”https://media.npr.org/assets/img/2023/02/27/ibam_tile-2023_sq-7803f41ed0370749ef50b8afb21b3d35f64d3870-s100.jpg” class=” lazy” alt=”” loading=”lazy”/>
 It’s Been a Minute
 </a>
</li><li class=”submenu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/podcasts/510311/embedded” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";embedded";,";clickType";:";news ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/podcasts\/510311\/embedded";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2024/08/01/embedded_podcast-tile_sq-21d8f227c811e4f3a0e28b4aa774dd17e39287db-s100-c100.jpeg” data-original=”https://media.npr.org/assets/img/2024/08/01/embedded_podcast-tile_sq-21d8f227c811e4f3a0e28b4aa774dd17e39287db-s100.jpeg” class=” lazy” alt=”” loading=”lazy”/>
 Embedded
 </a>
</li></ul>

 <ul class=”submenu__list submenu__list–directories”>
 <li class=”submenu__item submenu__item–npr-plus”>
 <a href=”https://plus.npr.org/?utm_medium=nprweb&;source=globalsubnav” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";npr plus";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";https://plus.npr.org/?utm_medium=nprweb&;source=globalsubnav";}”>
 <img src=”https://media.npr.org/chrome/nprplus/logo.jpg?s=100″ loading=”lazy” alt=””/>
 Get NPR+
 </a>
 </li>

 <li class=”submenu__item”><a href=”/podcasts-and-shows/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";podcasts &; shows";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/podcasts-and-shows/";}”>More Podcasts &; Shows</a></li>
 </ul>
 </div>
 </li>
 <li class=”menu__item menu__item–search”>
 <div class=”menu__item-inner”>
 <a href=”/search/” id=”navigation_dropdown-search” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";search";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/search/";}”>
 <svg class=”icon icon–search”><use href=”#icon-search”/></svg>
 Search
 </a>
 </div>
 </li>
 <li class=”menu__item menu__item–newsletters”>
 <div class=”menu__item-inner”>
 <a href=”/newsletters/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";newsletters";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/newsletters/";}” target=”_blank”>
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 Newsletters
 </a>
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 <a href=”https://shopnpr.org” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";npr shop";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";https://shopnpr.org";}”>
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 NPR Shop
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 <div class=”menu__item-inner”>
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 <svg class=”icon icon–plus”><use href=”#icon-plus”/></svg>
 Get NPR+
 </a>
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 </ul>
 </div>
 </section>
 <section class=”menu menu–music” data-metrics-category-ga4=”recirculation”>
 <div class=”menu__list-wrap”>
 <ul class=”menu__list menu__list–ecosystem menu__list–music”>
 <li class=”menu__item menu__item–music-home”>
 <a href=”/music/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";npr music logo";,";clickType";:";global navigation";,";clickUrl";:";/music/";}”>
 <svg role=”img” aria-label=”NPR Music” class=”icon icon–music-logo”><use href=”#icon-music-logo”/></svg>
 </a>
 </li>

 <li class=”menu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/series/tiny-desk-concerts/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";tiny desk";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/series\/tiny-desk-concerts\/";}”>
 Tiny Desk
 </a>
</li><li class=”menu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/allsongs/606254804/new-music-friday” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";new music friday";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/allsongs\/606254804\/new-music-friday";}”>
 New Music Friday
 </a>
</li><li class=”menu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/allsongs/” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";all songs considered";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/allsongs\/";}”>
 All Songs Considered
 </a>
</li><li class=”menu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/music-features” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";music features";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/sections\/music-features";}”>
 Music Features
 </a>
</li><li class=”menu__item”>
 <a href=”https://www.npr.org/series/770565791/npr-music-live-sessions” data-metrics-ga4=”{";category";:";recirculation";,";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";live sessions";,";clickType";:";music ecosystem navigation";,";clickUrl";:";https:\/\/www.npr.org\/series\/770565791\/npr-music-live-sessions";}”>
 Live Sessions
 </a>
</li>
 </ul>
 </div>
 </section>
 <section class=”menu menu–about” data-metrics-category-ga4=”recirculation”>
 <div class=”menu__list-wrap”>
 <ul class=”menu__list menu__list–ecosystem menu__list–about”>
 <li class=”menu__item menu__item–about-home”><a href=”/about/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";about npr";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/about/";}”>About NPR</a></li>
 <li class=”menu__item menu__item–about-diversity”><a href=”/diversity/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";diversity";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/diversity/";}”>Diversity</a></li>
 <li class=”menu__item menu__item–about-support”><a href=”/support/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";support";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/support/";}”>Support</a></li>
 <li class=”menu__item menu__item–about-careers”><a href=”/careers/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";careers";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/careers/";}”>Careers</a></li>
 <li class=”menu__item menu__item–about-press”><a href=”/series/750003/press-room/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";press";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/series/750003/press-room/";}”>Press</a></li>
 <li class=”menu__item menu__item–about-ethics”><a href=”/ethics/” data-metrics-ga4=”{";action";:";global_navigation_click";,";clickName";:";ethics";,";clickType";:";about ecosystem navigation";,";clickUrl";:";/ethics/";}”>Ethics</a></li>
 </ul>
 </div>
 </section>
</nav>
</header><main aria-label=”main content”><div class=”speakable”>
 <b data-is-speakable=””>Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia</b> <b data-is-speakable=””>The Trump administration is seeking tens of billions of dollars in supplemental appropriations for the Iran War, a war which the president and allies have repeatedly claimed is already won.</b>
</div>
<div id=”wrapper”>
 <header class=”contentheader contentheader–one”/> <section id=”main-section”><article class=”story”><a id=”mainContent”/><div class=”slug-wrap”>

 <h3 class=”slug”>
 <a href=”https://www.npr.org/sections/politics/”>Politics</a>
 </h3>
</div>
<div class=”storytitle”>
 <h1>Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia</h1>
 <input type=”hidden” id=”titlenx-s1-5903811″ value=”Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia”/>
 <input type=”hidden” id=”shortTitlenx-s1-5903811″ value=”Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia”/>
 <input type=”hidden” id=”modelFullUrlnx-s1-5903811″ value=”https://www.npr.org/2026/07/25/nx-s1-5903811/week-in-politics-iran-war-trump-attends-solemn-ritual-nuclear-deal-with-saudi-arabia”/>
</div>

<!– END CLASS=”STORYTITLE” –>
<div id=”story-meta” class=”story-meta has-byline”>
 <div class=”story-meta__one”>
 <div class=”story-meta__one-inner”>
 <div class=”dateblock”>
 <time datetime=”2026-07-25T07:43:45-04:00″>
 <span class=”date”>July 25, 2026</span><span class=”time”>7:43 AM ET</span>
 </time>
</div> <div class=”program-block”>
 Heard on <a href=”https://www.npr.org/programs/weekend-edition-saturday/nx-s1-5857948/weekend-edition-saturday-for-july-25-2026″>Weekend Edition Saturday</a>
 </div>
 
<!– END CLASS=”PROGRAM-BLOCK” –>
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<!– END CLASS=”STORY-META__ONE” –>
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 <div id=”storybyline” class=”storybyline-wrap linkLocation”>
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 <div class=”byline-container–block byline-container–block-nophoto”>
 <p class=”byline__name–block”>ByÂ </p> <div class=”byline byline–block byline–has-link” aria-label=”Byline”>
 <div class=”byline__photo”>
 <a href=”https://www.npr.org/people/1930203/ron-elving” rel=”author”>
 <img src=”https://media.npr.org/assets/img/2018/06/15/npr_68283084_sq-c8a80cc75a60e4829cbb634905e8835d2b59c87f.jpg?s=100&;c=85&;f=jpeg”/>
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 <p class=”byline__name byline__name–block”>
 <a href=”https://www.npr.org/people/1930203/ron-elving” rel=”author”>
 Ron Elving
 </a>
 </p>
</div> <p class=”byline__name–block byline__comma”>,Â </p> <div class=”byline byline–block byline–has-link” aria-label=”Byline”>
 <div class=”byline__photo”>
 <a href=”https://www.npr.org/people/3874941/scott-simon” rel=”author”>
 <img src=”https://npr.brightspotcdn.com/dims3/default/strip/false/crop/540×540+0+0/resize/100/quality/85/format/jpeg/?url=http%3A%2F%2Fnpr-brightspot.s3.amazonaws.com%2F90%2Fe3%2Fff57afab43a78d30d922ebc69c0c%2Fscott-simon.jpg”/>
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 <a href=”https://www.npr.org/people/3874941/scott-simon” rel=”author”>
 Scott Simon
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 <h4 class=”audio-module-title”>Week in Politics: Iran War; Trump attends solemn ritual; nuclear deal with Saudi Arabia</h4>
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