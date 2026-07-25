Detenido en Oregón prófugo argentino buscado por estrangular a su novia modelo en México en 2023

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Las autoridades estadounidenses arrestaron a un fugitivo internacional buscado por el asesinato de su novia, cuya hermana la encontró muerta en un apartamento mexicano hace tres años.

Juan Manuel Reverter, un ciudadano argentino de 38 años, está detenido por violación de visa en espera de un proceso de deportación, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el viernes a el independiente.

“Entró al país el 4 de agosto de 2024 con una visa que le permitiría permanecer en el país durante seis meses”, dijo el portavoz. “En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido por la visa”.

La hermana de la víctima Agostina Jalabert, una modelo argentina, dijo al canal de televisión KOIN que se enteró del arresto de Reverter en el condado de Deschutes, Oregon, cuando revisó las noticias en su teléfono el jueves.

“Para nosotros esto es como Navidad”, dijo Candela Jalabert.

Juan Manuel Reverter es acusado de matar a su novia, la modelo Agostina Jalabert, y pretender que ella se suicidara ( Instagram )

Los fiscales mexicanos alegan que Reverter golpeó y estranguló a Agostina Jalabert, luego intentó hacer que pareciera que se había suicidado en un departamento en el balneario costero de Playa del Carmen el 18 de febrero de 2023, según KOIN.

Candela Jalabert dijo a la estación que se estaba quedando con la pareja en ese momento, pero que estaba fuera del departamento cuando supuestamente ocurrió el asesinato.

Agostina Jalabert, de 31 años, no saludó a su hermana cuando Candela Jalabert regresó al apartamento y encontró a Reverter allí solo, dijo.

“Entonces le pregunté: ¿Dónde está mi hermana?”, dijo. “¿Dónde está Tina?”

Cuando Reverter dijo que no sabía, Candela Jalabert comenzó a buscar en el lugar y encontró el cuerpo de su hermana en el baño, dijo.

Autoridades federales localizaron y arrestaron a Juan Manuel Reverter en el condado de Deschutes, Oregon ( Departamento de Seguridad Nacional )

Interpol emitió una solicitud de Notificación Roja para el arresto de Reverter el 23 de diciembre de 2025, diciendo que podría estar en Estados Unidos, Belice, Guatemala o Argentina.

Estuvo huyendo hasta que un equipo federal interinstitucional lo localizó y lo arrestó alrededor de las 7:30 am del jueves, dijo KOIN.

Según informes en línea, se pintaron murales en memoria de Agostina Jalabert tanto en Playa del Carmen como en su ciudad natal de Carmen de Patagones, Argentina.

Las fotos en línea también muestran una gran protesta callejera en la vecina ciudad argentina de Viedma por su asesinato, con mujeres portando carteles que decían: “Fue un feminicidio, justicia para Agos”.

La Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica de EE. UU. ofrece apoyo al 1-800-799-SAFE (7233). En el Reino Unido, la línea nacional de ayuda contra el abuso doméstico ofrece apoyo a las mujeres llamando al 0808 2000 247, o puede visitar el Refugio sitio web. Hay un dedicado línea de asesoramiento para hombres al 0808 8010 327. Puede encontrar otras líneas de ayuda internacionales en www.befrienders.org