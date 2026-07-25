Pasajero de crucero horroriza a comensales al rascarse el pie descalzo con un tenedor de restaurante

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Una pasajera no identificada de Carnival Cruise se ha vuelto viral después de que fue captada en video aparentemente usando un tenedor de restaurante para rascarse la planta del pie.

El usuario de Instagram lucky_charmedcourt publicó una serie de seis videos a principios de esta semana que muestran a una mujer con una aparente afección de la piel rascándose el pie.

El cartel de Instagram también documentó sus propios esfuerzos para llamar la atención de los servicios al huésped y del capitán sobre el escándalo del rascado del tenedor.

LAS GUERRAS POR ACAPAR SILLAS SE CALIENTEN A MEDIDA QUE LOS VIAJEROS DE CRUCERO UTILIZAN TÁCTICAS DISTINTAS EN MEDIO DE LAS TODAS MEDIDAS

En la primera parte, con una banda sonora instrumental, los espectadores ven a la pasajera del crucero rascándose las zonas secas y escamosas de su pie antes de usar la misma mano para comer pizza.

En la segunda parte, titulada “La mujer con hongos en los pies usa un tenedor en un crucero”, la mujer usa las púas de su tenedor para rascarse el pie de manera más agresiva.

La tercera parte muestra imágenes del pasajero no identificado tocándose el pie, que parece tener la piel seca, en una de las cubiertas del barco.

El blog de cruceros “CruiseHive” identificó el barco como Carnival Sunrise, anteriormente conocido como Carnival Triumph.

Carnival Cruise Line no ha confirmado el barco.

LAS DECORACIONES DE LAS PUERTAS DE LAS CABINA DE CRUCERO PROVOCAN UNA FUERTE REACCIÓN DESPUÉS DE QUE UNA COMPAÑÍA LANZA UNA NUEVA TOMA DE MEDIDAS EN EL MAR

Fox News Digital contactó a Carnival Cruise Line y al cartel de Instagram para hacer comentarios.

El 22 de julio, Carnival Cruise Line publicó un comunicado en las redes sociales sobre el incidente.

“Podemos confirmar que los tenedores están destinados a la alimentación, no al cuidado de los pies”, se lee en el comunicado. “Una vez que nos dimos cuenta de la situación, nuestro equipo rápidamente se comunicó con el huésped y retiró el utensilio del servicio”.

LA CRACKDOWN DEL BIKINI DE LA POPULAR LÍNEA DE CRUCEROS PODRÍA SORPRENDER A LOS PASAJEROS EN LOS PUERTOS DE LA ISLA

“Si bien el video puede generar risas y jadeos en línea, la limpieza y la higiene no son una broma para nosotros. Nuestro equipo trabaja duro todos los días para mantener altos estándares en toda nuestra flota y garantizar que todos los huéspedes disfruten de unas vacaciones seguras, limpias y cómodas”, continuó el comunicado de Carnival.

Los videoclips han acumulado más de 150.000 comentarios en Instagram hasta la fecha y han renovado el debate sobre la higiene de los cruceros.

Varios fanáticos de los cruceros acudieron en masa a Reddit para discutir el fiasco del tenedor.

“Si bien el vídeo puede generar risas y jadeos en línea, la limpieza y la higiene no son una broma para nosotros”.

“Nada menos en el comedor buffet, la gente nunca deja de sorprenderme”, dijo un usuario de Reddit.

HAGA CLIC AQUÍ PARA SUSCRIBIRSE A NUESTRO BOLETÍN DE ESTILO DE VIDA

“Quiero decir, es desagradable sin importar dónde esté. Simplemente no entiendo a la gente”, dijo otro.

Otros han dejado comentarios en Instagram. “Nunca me verás en un crucero por multitud de razones, y aquí hay otra”, dijo un seguidor de Instagram.

HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS HISTORIAS DE ESTILO DE VIDA

“Este [is] por qué como con utensilios de plástico”, bromeó otro.

Otro dijo: “Nadie debería avergonzar a Carnival. Este era un pasajero”.

El incidente se produce en un momento en que los protocolos de desinfección de los cruceros están bajo un mayor escrutinio.

PRUEBA CON NUESTRO ÚLTIMO QUIZ DE ESTILO DE VIDA

Sin embargo, a pesar de la creciente preocupación, los viajeros no parecen evitar los cruceros.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) estimó recientemente que más de 38 millones de personas en todo el mundo realizarán cruceros oceánicos este año, un aumento con respecto a la cifra récord de 37,2 millones de pasajeros del año pasado, según The Associated Press.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Kelly McGreal de Fox News Digital contribuyó con el reportaje.