Las opciones más asequibles de televisión y transmisión para la Copa del Mundo 2026.

Las opciones más asequibles de televisión y transmisión para la Copa del...

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA se exhibe antes del sorteo para los clasificatorios europeos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en la sede de la FIFA en Zúrich, el 13 de diciembre de 2024. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) (Foto de FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Para aquellos que intentan asistir a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en persona, prepárense para pagar mucho dinero porque el torneo es el más caro de la historia. Pero irónicamente, para los espectadores de EE. UU. que solo quieren verlo por televisión, será la Copa del Mundo más accesible de la historia, y con una diferencia considerable.

Si conoces tus opciones, deberías poder ver toda la Copa del Mundo 2026 por lo que podrías gastar en una cena para dos en un restaurante informal. Y muchos espectadores de EE. UU. no necesitarán gastar ni un centavo para disfrutar del evento deportivo más grande del mundo.

Aquí te presentamos opciones económicas de TV y streaming para la Copa del Mundo 2026.

FOX y Telemundo por antena

Si tienes una antena digital, probablemente tengas acceso a todos los partidos que quieras ver.

Fox transmitirá 70 de los 104 partidos del torneo en la televisión de red, y Telemundo en español emitirá 92 partidos.

Incluso si actualmente no tienes una antena digital, comprar una para tu televisor antes de que comience el torneo podría ser más barato que cualquier aplicación de streaming a la que te puedas suscribir.

Si vives a menos de 20 millas de una torre de Fox o Telemundo y tu televisor está cerca de una ventana o una pared exterior, deberías poder captar una señal cristalina para todos los 70 partidos de Fox o los 92 de Telemundo con un modelo básico que cuesta entre $9 y $15.

Incluso si necesitas algo más caro para captar la señal debido a tu ubicación o porque vives más lejos de una torre, recuerda que la antena es un costo único que puede ser útil para necesidades futuras de televisión de red.

Punto de precio premium de Peacock

Pero digamos que necesitas asegurarte de poder ver cada partido y no solo los juegos más importantes. Tal vez eres obsesivo y tienes un jefe y una familia muy comprensivos. Tal vez eres un gran aficionado a la Premier League que ya tiene una suscripción a Peacock para ver todos los partidos de la English Premier League que no se muestran en USA Network o NBC.

Independientemente de la razón, si no te importa ver los juegos en español, la forma más económica de acceder a la transmisión en vivo de los 104 telecasts de la Copa del Mundo es a través de la plataforma de propiedad de NBC, la cual será el canal de transmisión para todos los partidos que también se muestren en televisión a través de Telemundo y Universo.

Por $12.99 al mes, Peacock cuesta solo el 65% de la opción más barata para transmitir todos los juegos en inglés. Y si eres un nuevo espectador de fútbol que se enamora del bello juego, entonces ya tendrás una de las suscripciones más importantes para ver la liga doméstica más popular del mundo cuando se reanude en agosto.

Fox One es una realidad

Mientras tanto, si prefieres ver en inglés, todavía no tendrás que desembolsar una gran cantidad de dinero por el tipo de paquete de TV en vivo que habrías necesitado para la Copa del Mundo 2022 o el Campeonato Europeo 2024 y la Copa América.

No hay nada malo con esos paquetes si también quieres otro tipo de TV en vivo. Pero si sinceramente solo deseas ver la Copa del Mundo en inglés, la opción más asequible es la nueva aplicación Fox One, que es la respuesta del broadcaster a la relación de NBC con Peacock o la utilización de CBS de Paramount+.

A $19.99 al mes, el costo total de $39.98 por todo el torneo sería menos de la mitad de lo que pagarías por incluso un mes de YouTubeTV u otras aplicaciones similares de paquetes. Eso significa un ahorro de alrededor del 75% desde un torneo atrás.

Sé creativo

Quizás lo más importante a recordar es que no estás limitado a una opción para todo el torneo.

Por ejemplo, considera cancelar tu suscripción a Peacock o Fox One después de un mes, porque aunque te perderías algunos partidos de la etapa inicial confiando solo en las transmisiones por antena, no te perderías nada desde los octavos de final en adelante. O quizás considera sincronizar el servicio de streaming más barato de Peacock con el audio de comentarios gratuito de Fox, que está disponible en iHeart Radio.

Y piensa en lugares donde podrías ver los juegos en público más allá de los bares deportivos donde una noche seguramente costará más o igual que el costo de un mes de streaming.

Desde las cintas de correr en tu gimnasio, hasta los salones de escucha en el centro estudiantil de tu universidad local, hasta celebraciones de fans oficiales y no oficiales que se celebran en todo el país, si hay una voluntad de ver un juego de la Copa del Mundo de manera económica este verano, hay un camino.