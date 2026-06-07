¿Trump envió secretamente a sus enviados para encontrarse con expertos en armas nucleares en medio de las conversaciones con Irán? ¿Qué informe dice?

Entre las conversaciones estancadas con Irán y la creciente presión interna para poner fin a la guerra en Asia Occidental, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presuntamente envió a sus enviados a consultar con expertos nucleares para negociaciones con Teherán.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron al laboratorio nacional en Oak Ridge, Tennessee, el jueves para consultas con un equipo de expertos técnicos que podrían desempeñar un papel en las negociaciones nucleares con Irán, informó Axios. Siga las actualizaciones en vivo aquí.

Esto ocurre mientras la Casa Blanca intenta alcanzar un memorando de entendimiento (MOU) con Irán para poner fin a la guerra y comenzar negociaciones nucleares en profundidad. El reporte dijo que la administración Trump quiere que los expertos estén listos en caso de que se lancen esas conversaciones.

El reporte citó a funcionarios estadounidenses y fuentes regionales involucradas en la mediación, diciendo que Washington seguía en desacuerdo con Teherán en varios detalles del MOU. Según las fuentes citadas, las negociaciones para poner fin a la guerra estaban en sus etapas finales, pero un acuerdo aún está un poco lejos.

“Esta reunión en Oak Ridge no significa que se vaya a llegar a un acuerdo, pero es una señal de que las negociaciones están en una fase muy seria y de que hay una buena oportunidad de lograrlo, y queremos estar preparados”, dijo un funcionario estadounidense citado en el reporte.

Los funcionarios dijeron que recientemente se estableció un equipo de aproximadamente 100 expertos para participar en negociaciones nucleares en caso de que se alcance un acuerdo preliminar con Irán.

[Contexto: Trump está buscando consejo de expertos nucleares para negociaciones con Irán.] [Chequeo de datos: Asegurarse de que las fuentes citadas sean confiables y verificables.]