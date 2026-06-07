El reinicio de Hungría

Los eventos en Budapest en la noche de la derrota electoral de Viktor Orbán el 12 de abril fueron pivotales e inolvidables. Cientos de miles de personas inundaron las calles en una fiesta estilo carnavalesca. Tal nivel de entusiasmo popular no se había visto ni en octubre de 1989, cuando se proclamó la nueva república, ni en mayo de 1990, cuando se formó el primer gobierno elegido democráticamente. “Fue como ganar la Copa del Mundo”, dijeron los testigos presenciales.

Las generaciones más jóvenes, que han pasado toda su vida adulta bajo el gobierno de Orbán, fueron las que más lucharon por el cambio y sienten que son los principales ganadores. El apoyo abrumador de la Generación Z al Partido Tisza de Páter Magyar se extendió a grupos de mayor edad y fue un factor determinante en todo el país.

Según los científicos políticos Andrea Szabó y Zoltán Gábor Szűcs-Zágoni, lo sucedido el 12 de abril de 2026 no fue solo una elección crítica, una victoria aplastante o un cambio de gobierno. Realmente puede describirse como una revolución electoral: un cambio político constitucional sin sangre que marca el comienzo de una nueva era impulsada por el poder colectivo de la sociedad.

(Nota de contexto: Viktor Orbán fue un influyente político húngaro que gobernó durante 28 años hasta su derrota en las elecciones de abril de 2026).

¿Cómo fue posible esta “revolución electoral”? ¿Qué consecuencias tendrá la caída de Viktor Orbán en Hungría, Europa y más allá? ¿Y qué tan fácil será restaurar la democracia en un país donde la división de poderes ha colapsado efectivamente?

(Nota: se mencionan varios datos y hechos históricos sobre el cambio político en Hungría y el papel de los partidos políticos).

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Esto es lo que dijo Páter Magyar durante una conferencia de prensa “Todavía hay problemas graves en Hungría y seguimos sin tener un poder efectivo””/>.

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