Varias personas baleadas cerca de festival callejero en Toledo, Ohio, según autoridades.

Un tiroteo cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, dejó al menos 12 personas heridas el sábado, con la policía diciendo que la búsqueda de los sospechosos estaba en curso.

Dos de los heridos estaban en condición crítica, dijo el subjefe de policía de Toledo, Joe Heffernan. Dijo que parecía que al menos dos personas estaban disparando armas que “probablemente se estaban disparando entre sí”.

El departamento de policía de Toledo dijo que el tiroteo ocurrió cerca del festival del Old West End, una reunión anual de música en vivo y visitas a casas en un distrito histórico de la ciudad.

El departamento dijo que se llevaba a cabo una búsqueda activa de los responsables.

“Estoy profundamente preocupado por la situación en Toledo esta noche”, dijo el gobernador de Ohio, Mike DeWine, en un comunicado. “Los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin miedo a la violencia”.

Múltiples videos publicados en las redes sociales mostraban a personas corriendo al sonido de los disparos y a los servicios de emergencia atendiendo a otros que parecían estar heridos.

Kevin Berry dijo que estaba sentado en el arboreto del vecindario escuchando música en vivo con sus amigos cuando escuchó varios disparos.

“Todos al suelo”, dijo.

Cuando volvió a mirar, vio que arrojaban un arma al suelo. Los agentes de policía que ya estaban en el lugar para el festival respondieron inmediatamente a la escena.

Berry, quien tiene formación médica y sirvió en la Armada de los EE. UU., dijo que caminó por el área buscando posibles víctimas que pudieran necesitar ayuda.

Dijo que vio al menos cinco personas con heridas de bala.

“Las personas que resultaron heridas estaban dispersas por la zona del arboreto”, dijo.

El festival del Old West End es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, vendedores de comida, visitas a casas y compras.

“Esta tragedia pesa mucho tanto en los residentes como en aquellos que visitan y disfrutan de este festival año tras año”, dijo la concejala de la ciudad, Theresa Morris.