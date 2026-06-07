Olivia Rodrigo Revela Nuevo Álbum con Dúo de Robert Smith de The Cure mediante Estreno Sorpresa de Whats Wrong With Me en Primavera Sound

Uno de los secretos mejor guardados del pop de 2026 salió a la luz, ya que se ha revelado que Olivia Rodrigo y Robert Smith de The Cure tienen un dúo completo en su próximo álbum, que está a menos de una semana de su lanzamiento. La revelación se produjo cuando Rodrigo llevó a Smith al festival Primavera Sound durante el estreno en vivo de la canción “¿Qué me pasa?”.

“Es realmente especial para mí por muchas razones, principalmente porque es la primera canción en la que participo”, dijo Rodrigo al presentar la nueva canción a la multitud, sin revelar de inmediato quién hizo la colaboración o si estaban presentes.

La presencia de Smith como compañero vocal en la canción ya era conocida por algunos insiders de la industria que fueron invitados a una sesión de escucha del álbum semanas atrás en L.A., pero los asistentes estaban obligados a mantener el secreto hasta que Rodrigo revelara la noticia.

Su amor por The Cure se evidenció recientemente cuando Rodrigo lanzó primero “Drop Dead”, que menciona a la banda en la letra, y luego lanzó un segundo sencillo del nuevo álbum llamado “The Cure” – sin ninguna pista de que Smith tendría un prominente cameo en una tercera pista completamente diferente.

No fue la primera colaboración en el escenario entre los dos admiradores mutuos, ya que se unieron para interpretar “Just Like Heaven” y “Friday I’m in Love” en el festival de Glastonbury el verano pasado en el Reino Unido.

El tercer álbum de Rodrigo, “Eres bastante triste para una chica tan enamorada”, sale el próximo viernes. La lista de canciones había sido revelada previamente, pero sin mención de la aparición de Smith en el título de “¿Qué me pasa?”. La animada canción pop cae en la mitad del álbum titulada “Eres bastante triste”, a pesar de su tono musical optimista. La letra describe un momento de cristalización en el que la narradora se da cuenta de que su relación es lo que no funciona en su vida, a pesar de las mejores esperanzas e intenciones.

Letra de muestra: “Fui al médico y me dijo que estaba bien / Intenté meditar con una botella de vino / Es como si alguien pusiera un peso en mi pecho / Debería hablar con un amigo, pero no puedo salir de la cama / Mi cabeza da vueltas y mi estómago está enfermo / Dicen que estoy enamorada, así que es difícil admitirlo / No puedo comer, no puedo dormir / Creo que tú eres lo que me pasa.”

Toda la actuación de Rodrigo fue casi una sorpresa, ya que su actuación en el festival español era desconocida hasta que reveló la noticia en sus Historias de Instagram solo cinco horas antes de su actuación del sábado.

Smith no vino a España solo para cantar con Rodrigo: The Cure ofreció un concierto principal en el Primavera Sound el viernes por la noche, interpretando 29 canciones durante el primer concierto de la banda en 18 meses. El último show, en noviembre de 2024, tuvo a The Cure interpretando el entonces nuevo álbum “Songs of a Lost World”, pero el grupo regresó a un set lleno de clásicos el viernes, con solo dos canciones de “Lost World”. Esto es una buena señal para los fans que quieren escuchar los clásicos en la próxima gira de Europa de The Cure.