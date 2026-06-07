Tormentas severas apuntan a millones, amenaza de inundaciones repentinas desde Texas hasta Missouri

Tormentas severas apuntan a millones, amenaza de inundaciones repentinas desde Texas hasta...

Más de 50 millones de estadounidenses se encuentran en la zona de amenaza por mal tiempo el sábado por la tarde, desde Indiana hasta el Noreste.

Un riesgo de nivel dos de cinco está establecido para ciudades como Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, la Ciudad de Nueva York, Albany, Nueva York, y Hartford, Connecticut. Las ráfagas de viento dañinas serán el principal peligro, con granizo aislado y rayos frecuentes también posibles con cualquier tormenta más fuerte.

Se han emitido alertas de tormenta severa para partes de Ohio, Pennsylvania, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, incluyendo Pittsburgh, Harrisburg, Pensilvania; Hagerstown, Maryland; y Martinsburg, Virginia Occidental.

Se podrían emitir más alertas en las próximas horas.

Tormentas eléctricas severas dispersas ya están impactando el centro-este de Ohio el sábado por la tarde con algunos informes de árboles caídos hasta ahora. Una línea de tormentas severas pasaba justo al sur de Pittsburgh el sábado por la tarde.

Las tormentas continuarán avanzando hacia el este durante el resto de la tarde y durarán hasta horas de la noche. Los impactos a lo largo del corredor de la Interestatal 95 en el Noreste y Nueva Inglaterra serán principalmente entre las 7 p.m. y las 10 p.m., hora del este.

La amenaza disminuirá después de eso con un clima más tranquilo en camino para la segunda mitad del fin de semana.

Cualquier tormenta eléctrica más fuerte y lenta con lluvia torrencial también podría desencadenar áreas de inundaciones repentinas donde se desarrolle la lluvia más intensa.

El domingo, son posibles tormentas eléctricas severas más tarde en el día en partes de las llanuras del norte, incluyendo gran parte de Dakota con ráfagas de viento dañino y granizo grande como peligros principales.

Areas de lluvias intensas y tormentas dispersas también se están extendiendo por partes de las llanuras del sur y Medio Oeste este fin de semana.

Se han emitido alertas de inundaciones desde el norte de Texas hasta el suroeste de Missouri este fin de semana, incluyendo Dallas; Oklahoma City, Oklahoma; y Springfield, Missouri.

Podrían ocurrir inundaciones repentinas donde se desarrolle la lluvia más intensa.

El calor del verano sigue presente en gran parte del Noreste esta tarde, sin embargo, el frente frío que desencadena el mal tiempo también traerá un breve enfriamiento en los próximos días.

Las máximas estarán más cerca del promedio para principios de junio el domingo y el lunes.

Sin embargo, este enfriamiento no durará mucho. Para mediados de la próxima semana, las temperaturas volverán a subir a los 80 grados superiores cerca de los 90 en gran parte de la región.