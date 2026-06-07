Inseguridad: retraso en la policía estatal pone en riesgo conflictos étnicos

La importante organización socio-política pan-yoruba, Afenifere, afirmó el jueves que el continuo retraso en el establecimiento de la policía estatal en el país corre el riesgo de sumir a Nigeria en guerras étnicas intratables.

Al subrayar que la oleada de inseguridad en diversas partes del país es capaz de llevar a los ciudadanos a recurrir a la autodefensa, el principal grupo yoruba declaró que la policía estatal no puede esperar un período de 60 meses como propuso el Inspector General de la Policía, Olatunji Disu.

Afenifere, en un comunicado firmado por su secretario general, Sola Ebiseni, advirtió que el enfoque actual de despliegue de seguridad del gobierno federal ha dejado vastos espacios ingobernados vulnerables a la infiltración terrorista y a redes criminales transfronterizas.

Según Ebiseni en el comunicado, Nigeria se ha convertido en lo que él describió como un objetivo deliberado del terrorismo internacional para una agenda territorial no disimulada.

El grupo también aconsejó que el tema de la actual inseguridad debería ser motivo de preocupación nacional para todos y debe abordarse de la misma manera en que los nigerianos se unieron para combatir el Covid-19 y no debe ser utilizado como un posible objeto de ganancia política.

Ebiseni agregó que “La implementación de última hora de las fuerzas de seguridad federales después de cada ataque terrorista es inviable e ineficaz en la protección de los ciudadanos, incluidos especialmente los agricultores dispersos en los enormes espacios ingobernados en todo el país, mientras que estos compromisos permanentes despojan a la milicia de la imponente invencibilidad”.

“El actual Inspector General de Policía, Tunji Disu, tan pronto como estrechó la mano del Presidente después de su nombramiento, declaró su apoyo a la policía estatal y posteriormente presentó un memorando a la Asamblea Nacional para la alteración consecuente de la Constitución”.

“Si hay algún tema en el que actualmente hay consenso en Nigeria, es que el momento de la policía estatal es AHORA. Contrariamente al contenido publicado en el Memorando de la IG, la Policía Estatal no puede esperar un período de gestación de 60 meses; su estructura y reclutamiento no serán determinados por la Policía Federal o constituidos por un número tan alto como el 60% de los oficiales de policía federales del Estado en cuestión”.

“El poder de fuego no debe ser menor que el poseído por la Policía Federal o los terroristas a los que se reclutan para abordar. En la tierra yoruba, la Red de Seguridad Regional de Amotekun solo requiere una actualización inmediata como Policía Estatal con un poder de fuego apropiado y adecuado y una capacitación continua. Están preparados física y mentalmente para la tarea por delante”.

“El vacío innecesario que está siendo creado por el intolerable retraso en asegurar la policía estatal pronto podría ser llenado por guerras étnicas intratables en respuesta a los instintos naturales de autodefensa y protección de los semejantes si no se toma una acción urgente e inmediata”.

“Los actores políticos se les aconseja que el tema de la actual inseguridad debe ser motivo de preocupación nacional para todos, de la misma manera en que los nigerianos se unieron para combatir el Covid-19 y no debe ser utilizado como un posible objeto de ganancia política”.

“Mientras que se elogia y se aprecia altamente a las fuerzas armadas y otras fuerzas armadas en sus asaltos combativos patrióticos contra la insurgencia y el terrorismo, se les exhorta, sin embargo, a rechazar cualquier tentación o mal consejo y reclutamiento para intervenir en la gobernanza civil y democrática”.