See the Cure Unearth Deep Cuts at Primavera Sound Headlining Set

“2 Late,” “Wrong Number,” y “Mint Car” entre las rarezas en el primer concierto de Robert Smith y su banda desde noviembre de 2024

The Cure tocó su primer concierto en 18 meses el viernes en el Primavera Sound de Barcelona, donde la banda interpretó una serie de canciones poco comunes en vivo por primera vez en años.

Durante su extenso set de 29 canciones como acto principal, Robert Smith y su banda interpretaron su lista habitual de éxitos y favoritos de los fans antes de desviarse por primera vez para darle al lado B de “Lovesong” llamado “2 Late” su primera presentación desde 2019.

The Cure luego rescató “alt.end” y “Mint Car” de Wild Mood Swings en vivo por primera vez desde 2018 y 2016, respectivamente. Una sorpresa más llegó durante el bis, donde la banda interpretó “Wrong Number” por primera vez desde 2019.

El set del Primavera Sound de la banda fue el primero desde un concierto el 1 de noviembre de 2024 en el Troxy de Londres, un concierto que presentó una actuación de álbum completo de su entonces nuevo LP Songs of a Lost World; tal vez para marcar un movimiento hacia su próxima era – y el rumoreado nuevo álbum – el set del Primavera de The Cure solo contó con dos canciones de Songs of a Lost World, “Alone” y “End Song”.

The Cure han programado una serie de conciertos europeos y actuaciones en festivales para el verano, incluyendo paradas en el Rock Werchter de Bélgica, Roskilde de Dinamarca, Pinkpop de los Países Bajos y Isle of Wight del Reino Unido.

Aunque The Cure aún no ha anunciado su supuesto seguimiento de Songs of a Lost World, la banda ha estado en las noticias últimamente gracias a su influencia en el próximo LP de Olivia Rodrigo, que incluye una canción que menciona a The Cure (“Drop Dead”) y una pista titulada apropiadamente “The Cure”. (Rodrigo, quien anunció el sábado que realizaría un set sorpresa en el Primavera Sound, no participó en el set de The Cure.) Smith también aparecerá en el próximo álbum de los Rolling Stones, Foreign Tongues.