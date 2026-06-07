Ataque con misiles de Irán, advertencia de retaliación de Israel, Trump dice suficiente: Lo último en la guerra entre EE.UU. e Irán.

El ejército israelí informó el domingo que interceptó todos los misiles lanzados por Irán, en una escalada reciente que ha aumentado las tensiones en la región y puesto en riesgo la frágil tregua.

El ataque se produjo poco después de que Irán amenazara con retaliar contra Israel por nuevos ataques en Beirut. Mientras tanto, las sirenas de alerta aérea sonaron en todo Israel a medida que las tensiones se intensificaban en la región.

Irán dijo que los misiles fueron disparados en respuesta a violaciones de la tregua en Beirut y advirtió que el ejército israelí debe detener sus ataques a Líbano.

El desarrollo surge en medio de escaramuzas entre Israel y Hezbollah cerca de la capital libanesa, incluso cuando Estados Unidos e Irán parecen hacer poco progreso hacia un acuerdo de paz destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Aquí están todas las últimas actualizaciones en la escalada entre Irán e Israel:

Lo que dijo Israel: El ejército israelí informó al menos tres oleadas de misiles entrantes, diciendo que sus defensas aéreas estaban “identificando y interceptando amenazas”. Más tarde, el ejército israelí dijo que todos los misiles iraníes fueron interceptados.

Irán dice que ‘Israel cruzó líneas rojas’: El comando central militar de Irán dijo que el último ataque de Israel en los suburbios de Beirut había “cruzado todas las líneas rojas” y exigió un alto a su campaña en Líbano. Mohammad Bagher Ghalibaf, orador del parlamento de Irán y su principal negociador en las conversaciones con Estados Unidos, acusó a Washington de haber dado luz verde al ataque a Beirut, diciendo que los activos estadounidenses e israelíes son ahora “objetivos legítimos”.

Últimos ataques solo ‘advertencia’: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán dijo que los últimos ataques de misiles contra Israel fueron una “advertencia” de una respuesta más amplia que abarcaría todos los objetivos estadounidenses e israelíes si se repiten las “agresiones”. Agregó que aceptaba un alto al fuego con Estados Unidos con la condición de que fuera “un alto al fuego en todos los frentes”.

Reacción de Trump: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a volver a las conversaciones y advirtió que los ataques podrían dañar las negociaciones. En respuesta al ataque de misiles iraníes, Trump dijo: “Lo que sugiero a Irán: Has disparado tus misiles, eso es suficiente”. Se refería a Irán durante una entrevista con Fox News. Además, dijo que estaba “cerca de un acuerdo” con Irán.

‘Cerca de un acuerdo final’: En una entrevista separada con Axios, Trump dijo que estaba muy cerca de un acuerdo final con Irán, agregando que “no quiero arruinarlo por lo que está sucediendo ahora”. Trump dijo que los ataques no lastimaron a nadie y que Israel no iba a retaliar. “Si Netanyahu las ataca de vuelta, solo seguirá como los últimos 47 años, o los últimos 3,000 años”, agregó.

Temores de retaliación: Se informa que Israel ha dicho que contraatacará los ataques iraníes. Mientras tanto, Irán también dijo que responderá a cualquier ataque israelí “con mayor fuerza”. Irán también cerró la parte occidental del espacio aéreo del país, informó Al Jazeera citando a la agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán.

[Contexto: A medida que las tensiones entre Israel e Irán aumentan, existe la preocupación por una escalada de conflictos en la región.]

[Verificación de hechos: Los informes sobre los ataques y las respuestas de ambos lados están sujetos a verificación independiente en curso para confirmar la precisión de las declaraciones.]