Una nueva encuesta complica el estatus de Vance como probable heredero aparente de Trump en 2028

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Una nueva encuesta de New Hampshire, el estado que durante un siglo ha celebrado las primeras primarias presidenciales republicanas, es la última que indica que el secretario de Estado, Marco Rubio, está ganando terreno en un hipotético enfrentamiento por la nominación republicana para 2028 con el vicepresidente JD Vance.

Vance tiene un apoyo del 36% entre los probables votantes primarios del Partido Republicano en New Hampshire, y Rubio tiene un 26%, según una encuesta Granite State de la Universidad de New Hampshire (UNH) publicada esta semana.

Se trata de un cambio enorme con respecto a la encuesta anterior sobre nominación presidencial de la UNH 2028, realizada en febrero, que indicaba que Vance superaba a Rubio entre un 53% y un 7%.

Vance ha sido visto durante mucho tiempo como el heredero aparente del presidente Donald Trump, de mandato limitado, y su base MAGA y America First. Si bien Vance sigue siendo el claro hipotético favorito, Rubio ha reducido la brecha en las encuestas nacionales y en las encuestas realizadas en estados clave con elecciones primarias presidenciales anticipadas, antes de una carrera que no se espera que comience en serio hasta después de las elecciones de mitad de período de este otoño.

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El ascenso de Rubio en las encuestas de 2028 este año se produce en medio de un aumento de sus responsabilidades y perfil público, incluido su papel en la operación estadounidense en Venezuela y la guerra en curso contra Irán.

Rubio, quien como senador de Florida fue uno de más de una docena de contendientes republicanos que se postuló y perdió ante Trump en las tumultuosas primarias presidenciales de 2016, quedó en segundo lugar detrás de Vance a principios de este año en la muy seguida encuesta informal sobre la nominación presidencial republicana de 2028 en la Conferencia de Acción Política Conservadora anual, mejor conocida por su acrónimo CPAC.

El senador Rand Paul de Kentucky, que se postuló para la nominación en 2016 y está considerando otra candidatura, ocupó un distante tercer lugar con un 8% en la nueva encuesta de la UNH, junto con la exembajadora y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, quien quedó en segundo lugar detrás de Trump en 2024.

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también se postuló para la nominación en 2024, obtuvo un apoyo del 6%, mientras que todos los demás evaluados obtuvieron un 4% o menos.

“No hay nadie más en la conversación además de esos dos, por lo que esta encuesta tiene sentido”, dijo a Fox News Digital el consultor republicano con sede en New Hampshire David Carney, un veterano de numerosas campañas presidenciales, al referirse a Vance y Rubio.

Las últimas encuestas y resultados de sondeos informales alimentan la intriga sobre lo que algunos en el Partido Republicano ven como una rivalidad incipiente entre Rubio y Vance, quienes se describen como amigos.

Trump, quien ha elogiado profusamente a su secretario de Estado, está alimentando parcialmente el ascenso de Rubio.

El presidente declaró a principios de este año que Rubio pasaría a ser “el mayor secretario de Estado de la historia”.

Trump también ha promovido una candidatura Vance-Rubio, calificándola de “imparable”, pero no ha dicho quién debería encabezar la candidatura.

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Pero el presidente dijo el año pasado que Vance es “muy probablemente” su heredero aparente. “Para ser justos, él es el vicepresidente”, añadió Trump.

Si bien Vance ha objetado cuando se le preguntó sobre 2028, ha formado un equipo político de asesores que, si se presenta como se espera, rápidamente construiría una campaña presidencial.

Rubio, que viaja por todo el mundo como parte de las necesidades de su trabajo, no tiene un grupo similar de asistentes políticos. Y Rubio ha dicho que respaldará a Vance si el vicepresidente lanza una campaña para 2028.

De todos modos, fuentes republicanas confirmaron a Fox News a principios de este año que un grupo de donantes republicanos que apoyan al secretario de Estado están explorando silenciosamente formas de impulsar el perfil político de Rubio.

Eso no les sienta bien a algunos en la órbita política del presidente.

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“El vicepresidente Vance es el futuro del Partido Republicano y Marco Rubio es uno de sus amigos más cercanos en la administración”, dijo a Fox News Digital un agente de la órbita política de Trump a principios de este año.

“Las historias divisivas de algunos donantes que intentan provocar el caos no ayudan”, subrayó el agente, que pidió permanecer en el anonimato para hablar más libremente.

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Vance también intervino y le dijo a Martha MacCallum de Fox News a principios de este año que “Marco es mi amigo más cercano en la administración”.

Y el vicepresidente, en su entrevista en “The Story” de Fox News, añadió: “Creo que es muy interesante que los medios quieran crear este conflicto donde simplemente no hay ningún conflicto”.

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Trump tendrá una enorme influencia en la carrera por la nominación republicana para sucederlo en 2028. Un respaldo del presidente daría un gran impulso a quienquiera que respalde.

Pero un estratega republicano de larga data, que pidió permanecer en el anonimato para hablar con mayor libertad, ofreció una advertencia al vicepresidente: “Vance está en el asiento del pájaro hasta que algo realmente sale mal y Trump lo va a culpar… No puedo imaginarme a Vance caminando sobre esta cuerda floja durante dos años más sin cabrear a Trump”.