El conflicto continuo en Irán aumenta el riesgo de las tasas hipotecarias hasta finales de 2026

El conflicto con Irán sigue siendo una amenaza para las tasas hipotecarias, y hoy mismo, a los 100 días de este conflicto, Irán disparó misiles contra Israel y el presidente Trump está tratando de evitar que Israel responda con fuego, lo que elevó el precio del petróleo un 3% el domingo por la noche. Esto me hizo pensar: ¿y si todos están equivocados en cuanto al plazo, y no hay fin a este conflicto hasta después de las elecciones intermedias?

Si Irán quiere infligir la mayor cantidad posible de daño político al presidente Trump y a los Republicanos, podría intentar mantener el conflicto durante los próximos seis meses, hasta después de las elecciones de noviembre. ¿Qué significaría eso para las tasas hipotecarias?

En las previsiones de 2026 de HousingWire, anticipé los siguientes rangos:

– Tasas hipotecarias entre 5.75% y 6.75% – La fluctuación del rendimiento del bono a 10 años entre 3.80% y 4.60%

Ahora, mis pronósticos de tasas más altas y del mercado de bonos en 2026 se basaron en la premisa de que si los datos laborales mejoraban y la inflación se mantenía firme, sería razonable que el bono a 10 años se mantuviera en el rango superior entre 4.30% – 4.60% y las tasas hipotecarias entre 6.375% – 6.75%.

Sin embargo, claramente, el conflicto iraní ha cambiado por completo el juego, ya que no tenía la mejora de los datos laborales, un conflicto en Medio Oriente que empujara los precios de la energía hacia arriba o el dólar estadounidense en alza. Entonces, ¿y si este conflicto dura hasta después de las elecciones intermedias?

El conflicto con Irán ha durado más de lo que la gente esperaba. Hice el argumento en este artículo el 20 de mayo de que las tasas podrían subir un máximo de 0.375% – 0.4375% por encima de mi pico de 6.75% si el conflicto continuaba un poco más. Esto asumió en aquel momento que los datos laborales seguirían mejorando, la inflación sería más firme y la Fed no podría ignorar ninguno de ellos. Sin embargo, ese artículo todavía se basaba en la premisa de que el conflicto terminaría en un período razonable, no duraría más allá de las elecciones intermedias.

Hasta ahora, a los 100 días del conflicto, el rendimiento del bono a 10 años y las tasas no han actuado como si este conflicto fuera a durar tanto, ya que han permanecido dentro de mi rango de pronóstico la mayor parte del año.

Sin embargo, los datos laborales han mejorado lo suficiente este año como para mostrar que el mercado laboral no se desmoronaba en 2025, pero tuvo un período difícil durante un año loco en el que tuvimos aranceles de Godzilla, cierres de gobierno, despidos de trabajadores gubernamentales y cancelaciones de fondos para ciertos programas. Es necesario considerar si el conflicto dura hasta después de las elecciones intermedias.

La única razón por la que el mercado de bonos cayó por debajo del 4% este año es la misma razón por la que lo hizo en 2025, 2024 y 2023: los inversores de bonos tenían miedo al crecimiento económico y a los riesgos del mercado laboral. Me sorprendió un poco que el rendimiento del bono a 10 años cayera por debajo del 4% este año mientras la inflación aumentaba, pero tuvimos ese informe de empleo negativo, que fue la anomalía entre los cinco informes anteriores. Recordemos que el rendimiento del bono a 10 años llegó a ser tan alto como 4.31% antes de que comenzara el conflicto. Ahora los datos laborales tienen un poco más de amplitud.

Si el conflicto dura más allá de las elecciones intermedias y si los datos económicos se mantienen firmes, entonces esperen que muchos miembros de la Fed hablen de más de un aumento de tasas; estarán guiando al mercado hacia múltiples aumentos de tasas.

El riesgo con los costos energéticos más altos y tasas a corto y largo plazo elevadas es que pueden frenar aún más el crecimiento en 2027. Si la Fed ve evidencia de crecimiento y un debilitamiento en el mercado laboral, esperen que su lenguaje cambie. Pero por ahora y en los próximos cinco a seis meses, esperen una Fed más halcón – y eso solo empeorará si el conflicto no termina pronto.

Si el conflicto continúa durante otros cinco a seis meses, hay tantos escenarios que podrían ocurrir. Si la economía supera las expectativas y la inflación empeora, las tasas hipotecarias más altas, alcanzando un 0.435% por encima del 6.75%, podrían no ser lo suficientemente altas. Sin embargo, si la economía y el mercado de valores van peor en los próximos cinco a seis meses, entonces ese nivel máximo debería mantenerse porque los márgenes son mejores. La realidad es que los márgenes hipotecarios han sido la única razón por la que las tasas hipotecarias no están por encima del 7%.

La conclusión es que el conflicto con Irán que dure otros cinco a seis meses no es mi escenario base porque eso sería mucho dolor para Irán y el mundo, lo que podría llevar a la OTAN, China y otros a ser más agresivos en encontrar una solución. Entonces, por ahora, me estoy quedando con la premisa original de que si el conflicto dura más pero no más allá del 4 de julio, la mejora de los datos laborales podría sumar un 0.375% – 0.435% al pronóstico máximo de 6.75% que tenía para 2026.

A finales de mayo, cuando parecía que teníamos alguna resolución, escribí aquí sobre lo que podría suceder con las tasas hipotecarias con un final más rápido del conflicto.

Sin embargo, con las noticias del domingo, no parece que estemos cerca de un acuerdo nuevamente, ya que la narrativa de guerra de fin de semana sigue siendo noticia de primera plana. La pregunta ahora para las tasas hipotecarias es si esto realmente llegará a las elecciones intermedias o más allá.