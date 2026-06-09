Una tercera parte de las necesidades energéticas del mundo deberían provenir de la electricidad para 2035, según anfitrión de la Cop31.

El mundo debería tener como objetivo satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas a través de la electricidad en una década para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según el anfitrión de la próxima cumbre climática de la ONU.

Si bien aproximadamente un tercio de la generación de electricidad a nivel mundial ya proviene de fuentes renovables, otros sectores intensivos en energía, principalmente el transporte, la calefacción y las industrias, han quedado rezagados. Casi cuatro quintos de la energía final siguen proviniendo de combustibles fósiles como resultado.

Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente de Turquía, quien presidirá la cumbre Cop31 este noviembre junto a Australia, dijo que electrificar todos los sectores de la economía ayudaría a cambiar al mundo hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Abogó por un objetivo del 35% de la demanda energética final proveniente de la electricidad para 2035, en comparación con aproximadamente el 20% en la actualidad.

El ministro australiano de Cambio Climático, Chris Bowen, al abrir la conferencia con Kurum y el jefe de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, afirmó que reducir la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en energía limpia y electrificación eran soluciones tanto para empeorar los desastres naturales inducidos por el clima como para lo que llamó “la peor crisis energética de nuestra historia”.

Bowen dijo a la conferencia que el enfoque en la electrificación de la economía mundial había “emergido con claridad” en discusiones tempranas.

“Ya sea electrificar la industria en una gran potencia industrial como Alemania, asistir a comunidades africanas en el camino hacia la cocina limpia, o mejorar la seguridad energética de las naciones del Pacífico reemplazando el diesel con energía solar, la energía renovable es ahora la forma más económica de energía disponible para nosotros”, afirmó.

La tecnología para electrificar el transporte y la calefacción ya está bien establecida, en forma de vehículos eléctricos y bombas de calor, pero su adopción ha sido irregular en algunos lugares. La tecnología limpia ha caído rápidamente en precio y ahora parece más atractiva a medida que el mundo enfrenta su segunda crisis de combustibles fósiles en cinco años como resultado de la guerra en Irán, que ha elevado el precio del petróleo a más de 100 dólares por barril.

Kurum afirmó: “Al electrificar la vida diaria, desde el transporte hasta los edificios y la industria, podemos proteger a las familias y empresas de los mercados energéticos volátiles. Este objetivo del 35% para 2035 será una de las prioridades definitorias de nuestra presidencia en Cop31”.

Los gobiernos se están reuniendo esta semana y la próxima en Bonn, donde tiene su sede la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, para discutir las prioridades de la conferencia Cop31, que se llevará a cabo este noviembre en Antalya, Turquía.

Stiell dijo a los ministros y funcionarios de alto nivel que se reunieron para las conversaciones preparatorias que abordar la crisis climática era “lo más difícil, pero lo más importante, que la humanidad haya intentado hacer juntos”. Agregó: “Vale la pena hacerlo, porque no tenemos otra opción. Cada economía y población depende de ello”

Los científicos han advertido sobre la posibilidad de un “super El Niño” este año, un sistema meteorológico que aceleraría el aumento de las temperaturas y traería olas de calor y posiblemente sequías e inundaciones a amplias zonas del mundo. Ya se han producido olas de calor mortales en Europa y Asia. Stiell dijo: “Estamos siendo testigos de la necesidad de acelerar [la acción climática] ahora, a medida que olas de calor mortales matan a miles en un solo día.”

El derecho a ser sede de la cumbre Cop de este año fue disputado ferozmente entre Turquía y Australia, con la inusual decisión de otorgar una presidencia conjunta tomada en noviembre pasado. Australia estará a cargo de las negociaciones formales bajo el acuerdo de París, pero los copresidentes turcos tendrán un papel importante en la organización del evento.

Los expertos llevan mucho tiempo pidiendo la electrificación de la economía como el mejor camino hacia un mundo con bajas emisiones de carbono, pero no se han establecido metas. Cop anteriores han fijado objetivos de triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética.

Se solicitará a la Agencia Internacional de Energía que produzca un informe que explique cómo se puede alcanzar el objetivo de electrificación del 35% para 2035.

Kurum también pidió que la tasa de crecimiento de los residuos globales se reduzca a la mitad para 2035. Turquía ha hecho de los residuos un punto focal para Cop31, a pesar de las reservas de algunos activistas. Emine Erdoğan, esposa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, tiene un interés duradero en el tema, después de haber establecido una iniciativa nacional para reducir los residuos en 2017.