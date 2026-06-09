¿Qué queda por responder en cada sala de QB? 32 li…

Dan Graziano

No importa cuántas respuestas brinde la temporada baja de la NFL, siempre quedan preguntas. Especialmente sobre los mariscales de campo.

Seguramente, tu equipo esté bien con el mariscal de campo, pero puede haber preguntas alrededor de tu mariscal de campo o sobre su situación a largo plazo. Puede que creas que tu equipo tiene al mariscal de campo establecido, pero aún tienes motivos para dudar. Puede que no tengas idea de lo que hará tu equipo en la posición de mariscal de campo esta temporada, la próxima temporada o dentro de cinco años.

Por eso hacemos este ejercicio anual de junio: examinar las preguntas específicas sobre los mariscales de campo que aún enfrenta cada equipo, con tres meses restantes antes del comienzo de la temporada de la NFL. Algunas preguntas pueden sentirse más urgentes y apremiantes que otras, pero cada equipo tiene al menos algún problema por resolver. Así que, sin más preámbulos, 32 preguntas sobre 32 mariscales de campo.

Salta a un equipo:

ARI | ATL | BAL | BUF | CAR | CHI | CIN

| CLE | DAL | DEN | DET | GB | HOU | IND

| JAX | KC | LV | LAC | LAR | MIA | MIN

| NE | NO | NYG | NYJ | PHI | PIT | SF

| SEA | TB | TEN | WSH

¿Quién es incluso el mariscal de campo?

Esta es una de las preguntas más básicas sobre los mariscales de campo. Los Cardenales no saben con seguridad quién empezará para ellos en la Semana 1, la Semana 10 o la Semana 18. Y definitivamente no saben quién comenzará para ellos en 2027 y más allá. Kyler Murray fue liberado. Jacoby Brissett, que terminó la temporada pasada como titular, se presentó al minicampamento obligatorio después de mantenerse al margen del programa de la temporada baja del equipo ya que no estaba contento con su contrato. El veterano Gardner Minshew II firmó como agente libre. Arizona seleccionó a Carson Beck en la tercera ronda, y Kedon Slovis aún está en la lista.

Es difícil culpar a Brissett por querer un aumento. Está programado para ganar $4.88 millones este año. Solo $1.5 millones de eso están garantizados, y lo máximo que puede ganar si cumple con todos sus incentivos es de $7.39 millones. El suplente de los Broncos, Jarrett Stidham, gana más. Minshew tiene más dinero garantizado en 2026. Si Brissett va a ser el titular, merece al menos un salario de nivel bajo de titular. Pero los Cardenales tienen un nuevo entrenador en Mike LaFleur, que no estaba allí cuando Brissett reemplazó a un lesionado Murray y acumuló 3,366 yardas por pase y 23 touchdowns.

En algún momento de esta temporada, Arizona probablemente querrá averiguar qué tiene en Beck antes de idear su plan de draft para 2027. Cualquiera, o todos, estos chicos podrían empezar a jugar para los Cardenales en 2026, y el resultado final podría ser aún más preguntas después de la temporada.

Selecciones del editor





¿Está Michael Penix Jr. en problemas?

La octava selección del draft de 2024, Penix terminó como titular esa temporada y comenzó el año 2025 como el QB1. Pero solo tuvo 1,982 yardas por pase, nueve touchdowns y tres intercepciones antes de que una lesión grave en la rodilla pusiera fin a su temporada después de nueve juegos.

Los Falcons despidieron al gerente general Terry Fontenot y al entrenador Raheem Morris esta temporada baja, y el nuevo régimen no tiene lealtad basada en el draft a Penix. Atlanta fichó al ex titular de los Dolphins, Tua Tagovailoa, y en este momento él es el jugador más sano de los dos.

¿Podría Tagovailoa mostrar lo suficiente este verano como para convertirse en el favorito para comenzar, incluso una vez que Penix esté sano nuevamente? Y si es así, ¿significa eso que el futuro a largo plazo de Penix ya está en duda? El nuevo entrenador Kevin Stefanski pasó por más de sus batallas de competencias de mariscales de campo y preguntas en Cleveland. Seguramente le gustaría algo de claridad aquí lo antes posible.

¿Por cuánto tiempo debemos esperar que Lamar Jackson se quede en Baltimore?

Está diciendo las cosas correctas, y a simple vista la idea de que los Cuervos se deshagan de su mariscal de campo dos veces MVP parece ridícula. Pero Jackson tiene dos años más en su contrato, el equipo acudió a él para discutir una extensión esta temporada baja que habría ayudado significativamente a gestionar el tope salarial, pero no la consiguieron, y las cosas se pusieron feas la última vez que los Cuervos pasaron por esto con Jackson.

No me sorprendería si los Cuervos y Jackson anuncian un acuerdo sobre una nueva extensión en algún momento de este año. Pero si pasamos toda la próxima temporada sin una extensión, las preguntas sobre el futuro de Jackson en Baltimore – ya sea desde su lado o del equipo – solo se harán más fuertes.

Baltimore tiene un nuevo entrenador en Jesse Minter y un nuevo coordinador ofensivo en Declan Doyle. Hay grandes esperanzas para la ofensiva, pero si no se materializa, ¿Jackson estará menos ansioso por una extensión la próxima primavera de lo que estuvo esta primavera? Y si es así, ¿los Cuervos considerarán negociarlo el próximo año? Nuevamente, podríamos estar entrando en pánico por nada. Pero mantenga estas preguntas en mente hasta que haya noticias de un nuevo acuerdo.