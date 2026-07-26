¿Knicks contra 76ers? ¿Spurs contra Thunder? Predicción de los horarios de la noche inaugural y de Navidad de la NBA

A principios de este mes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, habló abiertamente sobre la espera de LeBron James. “hacer ya su anuncio” por lo que la liga podría concretar el calendario 2026-27. James esperó más de una semana después de esos comentarios para anunciar oficialmente el viernes que se uniría a los Philadelphia 76ers con un contrato de dos años.

Con la decisión de James en el espejo retrovisor, es probable que caigan otras fichas de dominó, lo que debería crear un punto muerto lo suficientemente pronto hasta que la temporada comience a finales de este otoño. Finalmente, también debería permitir que los tomadores de decisiones de Silver y de la NBA establezcan fechas clave en el calendario, incluida la noche inaugural y la lista del día de Navidad.

Esto es lo que sabemos ahora que James tomó su decisión: sería impactante si los 76ers no jugaran tanto la noche inaugural como el día de Navidad. Si bien el oponente para el día de Navidad podría estar en el aire, el enfrentamiento más lógico para Filadelfia en la noche inaugural sería contra los actuales campeones de la NBA: los New York Knicks.

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El otro juego de la programación de dos juegos de la noche inaugural también podría ser un sorteo. Sin embargo, una que tendría sentido sería una revancha de las Finales de la Conferencia Oeste entre los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, que estuvo llena de drama y poder estelar.

Si bien los fanáticos de la NBA tendrán que esperar un poco más para que se anuncien oficialmente los enfrentamientos, estamos haciendo todo lo posible para predecir cómo se verán ambas listas.

Predicciones para la noche inaugural

76ers contra Knicks

Tiempo: 7:30 p.m. hora del este

Ubicación: Madison Square Garden (Nueva York)

Es tradición que los actuales campeones de la NBA jueguen la noche inaugural. El año pasado, Oklahoma City se enfrentó a los Houston Rockets en el primer partido de la temporada. Fue un enfrentamiento perfecto porque los Thunder no sólo recibieron sus anillos, sino que lo hicieron frente a Kevin Durant, quien jugaba su primer partido con los Rockets. Rich Paul, el agente de James, dijo a principios de esta temporada baja que James probablemente habría firmado con los Knicks si no hubieran ganado el título. Ahora, veremos por primera vez a James y los renovados 76ers contra los campeones en un estridente Madison Square Garden. La atmósfera sería eléctrica.

Trueno contra Spurs

Tiempo: 10:00 p.m. hora del este

Ubicación: Centro Frost Bank (San Antonio)

El año pasado, los Golden State Warriors se enfrentaron a Los Angeles Lakers en la copa de la noche inaugural. Si James firmara con los Warriors, jugaría en esta franja horaria. Pero eso obviamente no sucedió. La propuesta para este enfrentamiento sería simple: ¿por qué no enfrentar a dos de los mejores equipos en la noche inaugural? Vimos lo competitiva que fue esta serie en las Finales de la Conferencia Oeste. Se puede argumentar que Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama son los dos mejores jugadores del mundo en este momento. Las Finales del Oeste duraron siete juegos y no deberíamos tener que esperar para verlos enfrentarse nuevamente.

Predicciones para el día de Navidad

Celtics contra Knicks

Tiempo: Mediodía ET

Ubicación:Madison Square Garden (Nueva York)

Tradicionalmente, los Knicks han jugado en esta franja horaria el día de Navidad. ¿Existe la posibilidad de que la NBA lleve a Nueva York al horario estelar después de ganar el título? Tal vez. De lo contrario, tendría sentido que Nueva York se enfrente a los Boston Celtics en el primer partido del día. Boston está entrando en una nueva era después de canjear a Jaylen Brown a los 76ers por un paquete encabezado por Paul George. Otra posibilidad podría ser una revancha de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs. Esos equipos se enfrentaron el día de Navidad, en la Copa de la NBA y en las Finales de la NBA. Si no está roto, no lo arregles… ¿verdad?

Raptors contra Heat

Tiempo: 2:30 p.m. hora del este

Ubicación:Centro Kaseya (Miami)

El segundo tramo del día requiere algo de creatividad. Si la NBA quiere seguir con el tema de la Conferencia Este, entonces tener a los Toronto Raptors frente al Miami Heat tendría mucho sentido. El Heat realizó el mayor intercambio de la temporada baja al adquirir a Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Los Raptors (¿podrían?) tener a Kawhi Leonard, pendiente de la investigación de la liga, siempre y cuando eso termine. Si el intercambio de alguna manera se anula y/o se suspende a Leonard, la NBA podría considerar un equipo diferente para este puesto. Pero si es miembro de los Raptors, sería divertido ver este partido.

76ers contra Cavaliers

Tiempo: 5:00 p.m. hora del este

Ubicación:Arena de cohetes (Cleveland)

Después de que James hizo que Silver esperara a que la NBA creara el calendario, lo hará trabajar (de gira) el día de Navidad. ¿Qué mejor enfrentamiento que el regreso de James a Cleveland (potencialmente) por una de las últimas veces de su carrera? Una vez más, la liga puede tomar múltiples direcciones diferentes para el equipo que quieren que jueguen los 76ers en Navidad, pero darle a James un regreso a casa sería perfecto. También es un enfrentamiento de dos de los mejores equipos de la Conferencia Este.

Spurs contra Thunder

Tiempo: 8:00 p.m. hora del este

Ubicación:Centro Paycom (Ciudad de Oklahoma)

El tema de estas predicciones es: si no está roto, no lo arregles. El partido en horario estelar del día de Navidad debería ser Oklahoma City vs. San Antonio por las mismas razones que deberían jugar la noche inaugural. Podría decirse que son los dos mejores equipos de la liga de cara a la temporada con megaestrellas, particularmente Wembanyama y Gilgeous-Alexander, en cada lado. No, probablemente no volveremos a ver a LeBron James contra Steph Curry el día de Navidad, pero esto sería ideal para el próximo capítulo de la liga a medida que esta acalorada rivalidad continúa creciendo.

Guerreros contra Lakers

Tiempo: 10:30 p.m. hora del este

Ubicación: Crypto.com Arena (Los Angeles)

Varios equipos merecedores no están en la lista del día de Navidad. Claro, los Lakers ya no tienen a James y los Warriors podrían estar luchando por llegar al play-in esta temporada, pero siguen siendo dos de las marcas más importantes del deporte con poder de estrellas en cada lado. El curry sigue siendo taquillero. Luka DonÄiÄ‡ será uno de los principales contendientes al MVP con James dirigiéndose al Este. El juego final normalmente presenta a equipos de la costa oeste debido al comienzo tardío, por lo que esto marcaría ambas casillas. Es difícil imaginar que los Lakers y los Warriors (hasta que Curry se retire) no jueguen el día de Navidad.