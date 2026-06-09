Los Knicks dicen que el circo del Juego 3 no fue el motivo de su primera derrota en más de un mes

El tercer juego de las Finales de la NBA de 2026 fue literalmente diferente a cualquier otro en la historia de la liga.

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Además de que los New York Knicks jugaron la ronda del campeonato por primera vez en este siglo, el presidente Donald Trump asistió al partido del lunes, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en asistir a un enfrentamiento de las Finales de la NBA.

La combinación de inmensa anticipación más la presencia de Trump creó una atmósfera única en el Madison Square Garden. Los fanáticos que pagaron miles de dólares por las entradas esperaron en filas que se extendieron por las calles de la ciudad de Nueva York para acomodar la presencia de seguridad que requiere Trump.

Los propios jugadores debieron someterse a medidas de seguridad adicionales al llegar a la arena, pero los Knicks, que perdieron por primera vez en 46 días, dicen que la pompa y las circunstancias adicionales no influyeron en su actuación.

â€”Es lo que es. Estas son las Finales de la NBA”, dijo el entrenador en jefe de Nueva York, Mike Brown, sobre la intensa atmósfera. “Habrá muchas distracciones y lo único que tienes que hacer es, lo mejor que puedas, bloquearlas y seguir jugando”.

Agregó, con respecto a los fanáticos: “La energía alrededor de la ciudad, la energía alrededor del edificio, está fuera de serie. Te encanta.”

(Brown tuvo mucho más que decir sobre el arbitraje del juego, lamentando el hecho de que los San Antonio Spurs lanzaron tantos tiros libres más en la segunda mitad a través de un monólogo al comenzar su conferencia de prensa posterior al juego).

El gran hombre de los Knicks, Karl-Anthony Towns, se hizo eco de su entrenador y dijo que el estridente público local “superó” sus expectativas.

Cuando se le preguntó acerca de las capas adicionales que conlleva jugar el partido del lunes, Towns dijo que “nada tiene que ver con que entremos en esa cancha y ejecutemos y seamos disciplinados en nuestro plan y enfoque de juego”.

00:39 ¿Cuánto pagaron los fanáticos de los Knicks por las entradas para las Finales de la NBA? 00:0000:00

Si bien los Knicks no lograron ningún resultado, el circo que rodeó el Juego 3 era ineludible para cualquiera que se encontrara en las cercanías del Madison Square Garden.

Algunos miembros de los medios hicieron fila desde las 3:00 p. m. solo para estar en posición cuando se abrieran las puertas a las 4:30 p. m. El área alrededor de la arena era un laberinto de barricadas y muros improvisados, con presencia de seguridad que iba desde la policía de Nueva York hasta el servicio secreto que controlaba el flujo de peatones. Incluso a las personas que dijeron que vivían cerca se les negó el acceso a ciertas calles y se les pidió que buscaran rutas alternativas.

Un empleado de un puesto de comida le dijo a NBC News que algunos de sus compañeros de trabajo necesitaron más de dos horas para entrar al estadio. Antes del partido, apareció en las redes sociales una foto de la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, siendo vigilado por la seguridad antes de que pudiera dirigirse al vestuario.

Ya sea por razones políticas o porque se vieron obligados a esperar en el calor de junio, la mayoría de los fanáticos ciertamente expresaron sus sentimientos sobre la decisión de Trump de asistir, ya que la multitud abucheó ruidosamente al presidente cuando apareció en el Jumbotron durante el himno nacional.

Y esos abucheos no provinieron de un cuenco inferior medio lleno o de un piso superior escasamente poblado.

Para crédito de los fanáticos de los Knicks, no solo terminaron aportando energía a pesar de los obstáculos para hacerlo, sino que lo hicieron con prontitud. Antes del inicio, el estadio estaba prácticamente lleno, con la gran mayoría del público ocupando sus asientos antes de que se pusiera en juego el balón.

Cuando se le preguntó sobre sus emociones momentos antes del partido y su propia anticipación por el primer partido de las Finales de la ciudad en más de un cuarto de siglo, la estrella de los Knicks, Jalen Brunson, dijo: “Estaba encerrado y listo para comenzar”.

Lo mismo podría decirse de los fieles hambrientos de Nueva York, que lograron superar los obstáculos logísticos para proporcionar una multitud increíblemente ruidosa durante gran parte de la noche.

Sin embargo, Towns dijo: “No hicimos nuestro trabajo para darles algo que animar”. [during] el juego.”