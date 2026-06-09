El sistema de cuotas de la UE podría matar a la industria del acero ucraniana, dice el jefe

Las nuevas limitaciones de la UE a las importaciones de acero podrían destruir la industria de Ucrania y asestar un golpe importante al presupuesto del país mientras se defiende de Rusia, según el jefe de su mayor productor de acero.

Yuriy Ryzhenkov, el director general de Metinvest, dijo que el nuevo sistema de cuotas de la UE previsto para el 1 de julio podría “matar a la industria del acero de Ucrania”.

La UE ha introducido medidas proteccionistas ante un exceso global de acero causado por China. La UE redujo a la mitad las cuotas de acero que pueden entrar en el bloque sin aranceles, al tiempo que duplicó el arancel a un prohibitivo 50% en todas las importaciones por encima de la asignación de cada país.

La decisión de la UE ha provocado una competencia entre los socios comerciales para tratar de negociar una parte suficientemente grande de la cuota para sus propias industrias del acero. Esto incluye al Reino Unido, donde la industria ha advertido de una “amenaza existencial” si no recibe suficiente acceso a su mayor mercado de exportación.

Para Ucrania, la amenaza económica de su aliado militar se ve agravada por la guerra, que ha cortado algunos de sus mercados alternativos anteriores y ha obligado a los productores de acero del país a integrarse más estrechamente con Europa. También se han enfrentado a los costos adicionales de los constantes ataques a la infraestructura desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

“Desde nuestro punto de vista, es un enfoque injusto”, dijo Ryzhenkov. “Ucrania no presenta una amenaza significativa para la industria del acero de la UE. Simplemente no es lo suficientemente grande”.

“Acabar con una de las industrias funcionales no parece sabio. No vemos ninguna flexibilidad hacia Ucrania”.

Los productores de acero de Ucrania argumentan que las cuotas también dañarían el esfuerzo de guerra al privar al gobierno de ingresos fiscales equivalentes a cientos de millones de libras. Se cree que Metinvest, propiedad del multimillonario Rinat Akhmetov, es el mayor contribuyente del sector privado en el país.

Las cuotas se sumarían a los gravámenes añadidos a las importaciones a la UE, conocidos como mecanismo de ajuste fronterizo de carbono, para penalizar el acero producido con tecnología de horno alto más sucia.

Ryzkenhov dijo que no era posible para Metinvest invertir los miles de millones de euros que costaría actualizar sus dos plantas a hornos eléctricos más limpios debido a la guerra, aunque había planeado hacerlo antes de la invasión a gran escala de Rusia.

Las dos plantas de acero de Metinvest cerca de las ciudades orientales de Zaporizhzhia y Kamianske están operando a aproximadamente tres cuartas partes y dos tercios de su capacidad, respectivamente.

La empresa está lidiando con daños regulares en los ferrocarriles utilizados para transportar sus productos, así como con un suministro de electricidad inconsistente después de años de Rusia atacando la red eléctrica de Ucrania. Ha instalado sus propios generadores para ayudar a reiniciar las operaciones más rápidamente después de los cortes de energía.

Metinvest ha perdido varios activos importantes debido a los combates. A principios de la guerra, fuerzas rusas y ucranianas libraron una batalla brutal sobre la acería de Mariupol, que fue totalmente destruida. Durante el último año, la empresa también ha tenido que prescindir de su mina de carbón metalúrgico en Pokrovsk, que ahora es un campo de batalla.