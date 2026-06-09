La FIFA retira la asignación de entradas de Irán para la Copa Mundial.

La FIFA retira la asignación de entradas de Irán para la Copa...

La Federación de Fútbol de Irán dice que la FIFA ha revocado la asignación de boletos originalmente reservada para sus seguidores en los tres partidos de grupo de la Copa del Mundo del país en los Estados Unidos.

Según las normativas de la FIFA, cada una de las 48 naciones participantes recibe una asignación de alrededor del ocho por ciento de la capacidad del estadio para distribuir entre sus propios fanáticos.

Sin embargo, con Irán programado para comenzar su campaña contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, California, la federación dice que ya no puede proporcionar boletos a los seguidores que viajan al torneo.

La FIFA aún no ha comentado públicamente sobre las afirmaciones.

(*) Iranian squad llegó a México durante el fin de semana y utilizará la ciudad fronteriza de Tijuana como su base para la Copa del Mundo, después de abandonar planes anteriores de entrenar en Tucson, Arizona.

El equipo cruzará a los Estados Unidos para enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en California antes de enfrentarse a Egipto en Seattle más adelante en la fase de grupos.

También ha habido informes de que algunos funcionarios del fútbol iraní no han podido obtener visas para ingresar a los Estados Unidos.

Las federaciones nacionales suelen utilizar su asignación de boletos de la FIFA para recompensar a los seguidores que asisten regularmente a los partidos internacionales, tanto en casa como en el extranjero.

Cualquier reducción o cancelación de esa asignación dejaría a muchos fanáticos iraníes sin acceso directo a los boletos a través de los canales oficiales.

Las restricciones de viaje impuestas por los Estados Unidos ya han dificultado que muchos ciudadanos iraníes asistan al torneo, planteando dudas sobre cuántos seguidores finalmente podrán viajar.

No está claro cuántos boletos de la asignación original de Irán ya se habían distribuido, especialmente entre los miembros de la diáspora iraní que viven en el extranjero.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha subrayado anteriormente que los seguidores deben poder asistir a los partidos de la Copa del Mundo en los que participan sus equipos nacionales.

Durante el proceso de licitación para el torneo de 2026, Infantino dijo que el acceso para equipos, oficiales y seguidores era fundamental para albergar la competencia.

Argumentó que cualquier nación clasificada para la Copa del Mundo debería poder llevar a sus fanáticos al torneo, describiendo ese principio como esencial para el evento.

Las preguntas sobre los requisitos de entrada no se han limitado a los seguidores.

Se informó que un árbitro nombrado por la FIFA de Somalia fue supuestamente negado la entrada a los Estados Unidos el fin de semana pasado y desde entonces ha sido retirado del torneo.

(*) El artículo presenta información sobre la controversia en torno a la asignación de boletos para seguidores iraníes en la Copa del Mundo y las dificultades que enfrentan los equipos y funcionarios relacionados con los viajes y las visas.