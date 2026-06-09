¿Qué ganará el atletismo de Auburn con el amistoso de la Copa del Mundo en el estadio Jordan-Hare?

AUBURN – Un tipo de evento único en la vida tocará tierra en Auburn el martes 9 de junio, cuando Pat Dye Field se convertirá en un campo de fútbol, ​​recibiendo a Argentina e Islandia en un amistoso en el Jordan-Hare Stadium antes de la Copa Mundial 2026.

También podría tener un gran impacto económico en el área, y ciertamente así para el departamento de atletismo de la Universidad de Auburn.

Según una copia del “Memorando de Entendimiento” (MOU) entre Auburn Athletics y el promotor Unified Events LLC para el concurso del martes, que se obtuvo a través de una solicitud de registros por parte del Montgomery Advertiser, el departamento de deportes estará en el extremo más grande de una división de ingresos acordada de 60-40.

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He aquí un vistazo a lo que aprendimos del MdE Argentina-Islandia.

¿Qué ganará el atletismo de Auburn al albergar un amistoso de la Copa del Mundo?

Según la Cláusula A, Sección 2 del MOU, Auburn obtendrá el 60% de los “ingresos netos del evento”, que incluyen ingresos por la venta de boletos y comisiones por ventas de concesiones, alquiler de portones traseros, ventas de estacionamiento, alquiler de respaldos de sillas, ventas de productos específicos para eventos, ventas de patrocinio específico de la serie Argentina y ventas de patrocinio local.

¿Qué se requiere del atletismo de Auburn para albergar un amistoso de la Copa del Mundo?

Ocho elementos se enumeraron en el MOU bajo la Sección 6, que se tituló “Responsabilidad del Departamento”, lo que asignaba a Auburn la responsabilidad de proporcionarlos. Estos incluyen:

Todo el personal y el apoyo necesarios para la venta de entradas en la “plataforma oficial de venta de entradas” del departamento, así como las operaciones de ventas y eventos.

Una superficie de juego “prístina” sin costo de alquiler, incluida la disponibilidad del 100% del lugar, es decir, espacios de vestidores, áreas premium, vestíbulos públicos, baños y espacios operativos del equipo incluidos.

Estacionamiento en el campus, que se venderá como parte de la emisión de boletos inicial, con 4.000 espacios enumerados como número aproximado.

Todo el personal y el equipo para producir una experiencia de juego, “en consonancia con las expectativas de una experiencia de día de partido de fútbol de Auburn”.

Gestión de operaciones del lugar, incluido el personal y la seguridad del evento, servicios de alimentos y bebidas, alquiler de sillas y servicios médicos de emergencia.

Habitaciones (124 en total entre Marriott Grand National, Auburn University Hotel y The Laurel Hotel & Spa) para equipos y promotores.

Campos de entrenamiento y vestuarios de los equipos participantes previa solicitud.

¿Cuánto cobrarán Argentina e Islandia por el amistoso del Mundial en el estadio Jordan-Hare?

Argentina recibirá 2,4 millones de dólares garantizados por su participación en el amistoso del martes, mientras que el pago de Islandia será de 325.000 dólares.

Adam Cole es el redactor de temas deportivos de Auburn para el Montgomery Advertiser. Se le puede contactar por correo electrónico a acole@gannett.com o en X, la plataforma antes conocida como Twitter, @colereporter. Para apoyar el trabajo de Adam, por favor suscríbase al anunciante de Montgomery.