Nueva York recibe a San Antonio con ventaja de 2

San Antonio Spurs (62-20, segundo en la Conferencia Oeste) vs. New York Knicks (53-29, tercero en la Conferencia Este)

Nueva York; miércoles, 8:30 p.m. EDT

LÍNEA: Knicks -1.5; más/menos es 216.5

FINALES DE LA NBA: Knicks lideran la serie 2-1

EN RESUMEN: Los New York Knicks reciben a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA con una ventaja de 2-1 en la serie. Los Spurs ganaron el último encuentro 115-111 el martes, liderados por 32 puntos de Victor Wembanyama. Jalen Brunson lideró a los Knicks con 32.

Los Knicks tienen un récord de 30-10 en partidos en casa. Nueva York tiene un récord de 9-4 en juegos decididos por 3 puntos o menos.

Los Spurs tienen un récord de 30-12 en la carretera. San Antonio ocupa el segundo lugar en la Conferencia Oeste con 47.0 rebotes por juego liderados por Wembanyama con un promedio de 11.5.

Los Knicks promedian 14.2 tiros de tres puntos convertidos por juego esta temporada, 1.2 tiros más en promedio que los 13.0 por juego que permiten los Spurs. Los Spurs están lanzando un 48.3% desde el campo, 2.3% más alto que el 46.0% que han lanzado los oponentes de los Knicks esta temporada.

DESTACADOS: Brunson promedia 26 puntos y 6.8 asistencias para los Knicks. Landry Shamet promedia 2.4 tiros de tres puntos convertidos en los últimos 10 juegos.

De’Aaron Fox está anotando 18.6 puntos por juego y promediando 3.8 rebotes para los Spurs. Julian Champagnie promedia 2.8 tiros de tres puntos convertidos en los últimos 10 juegos.

ÚLTIMOS 10 JUEGOS: Knicks: 9-1, promediando 115.6 puntos, 45.6 rebotes, 26.2 asistencias, 8.6 robos y 3.9 tapones por juego mientras disparan un 48.6% desde el campo. Sus oponentes promediaron 102.2 puntos por juego.

Spurs: 5-5, promediando 110.3 puntos, 46.1 rebotes, 24.0 asistencias, 8.3 robos y 5.9 tapones por juego mientras disparan un 43.4% desde el campo. Sus oponentes promediaron 108.4 puntos.

LESIONES: Knicks: Ninguna lista.

Spurs: David Jones García: fuera de la temporada (tobillo).

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La Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.