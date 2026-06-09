Pasan: ¿Cómo podría funcionar un tope salarial de MLB? Lecciones…

Cuatro días después de que Major League Baseball propusiera oficialmente un sistema de techo salarial a la Asociación de Jugadores de MLB por primera vez en más de tres décadas de negociaciones laborales, el director ejecutivo interino de la unión, Bruce Meyer, mantuvo una teleconferencia de 40 minutos en la que resumió la posición de los jugadores sobre la reforma que la liga quiere implementar.

“El sistema de techo salarial que proponen no solo es malo por todas las razones que creemos que los sistemas de techo siempre son malos”, dijo Meyer, “sino que efectivamente han logrado armar el peor sistema para los jugadores de todos los deportes principales y no tiene comparación”.

La fuerte retórica es de esperar en cualquier lucha laboral, especialmente cuando la liga está presionando por un cambio fundamental en el funcionamiento del juego. Y las críticas directas de Meyer a la propuesta de la liga – una división del 50/50 de los ingresos relacionados con el béisbol, un límite de $243.5 millones y un mínimo de $171.2 millones con todos los ingresos televisivos compartidos por igual – apuntaron al plan de 125 páginas entregado a la unión.

La posición de la MLBPA permanece firme: Las dos palabras más sucias en el idioma inglés son techo salarial. Aunque el tamaño del piso propuesto por la liga intrigó inicialmente a algunos en el lado de los jugadores, cuanto más aprendían sobre los detalles, menos les gustaban. Los jugadores entienden que la mayoría de los fanáticos quieren un techo salarial. También creen que el sistema que MLB está proponiendo sería activamente peor para ellos y que abordar el equilibrio competitivo no requiere un techo salarial.

Evaluar completamente el sistema propuesto por la liga sigue siendo difícil hasta que MLB presente más información, incluidos detalles firmes sobre el sistema de reservas del juego, sus planes de draft y otras sutilezas. Pero la información lanzada hasta ahora invita a la comparación, lo que es particularmente informativo porque MLB pasó mucho tiempo estudiando los topes salariales de la NFL, la NBA y la NHL y comunicándose con funcionarios de cada liga para comprender mejor esos sistemas.

Para este ejercicio, hemos solicitado la ayuda de tres expertos de ESPN en el tema: el insider de la NFL Dan Graziano, el insider de la oficina frontal de la NBA Bobby Marks y el escritor senior de la NHL Greg Wyshynski, quienes brindan una mirada esclarecedora sobre cómo operan los tres deportes dentro de sus sistemas de tope salarial. Luego de sus análisis, explicaremos las similitudes y diferencias de la propuesta de la MLB con los tres y lo que todo eso significa para las negociaciones laborales del béisbol.