La estrella de los Knicks deja caer la audaz afirmación de Tom Thibodeau en su carrera por el título de la NBA

Karl-Anthony Towns elogió a Tom Thibodeau por construir la base y la estructura centrales de los New York Knicks que los llevaron a su carrera por el título de la NBA en 2026.

Karl-Anthony Towns todavía no tiene más que amor y respeto por Tom Thibodeau, a pesar de que el ex entrenador de los New York Knicks no fue quien los llevó al campeonato de este año.

En una entrevista con The New York Times, Karl-Anthony Towns habló sobre Thibodeau y Mike Brown y finalmente elogió al ex entrenador de los Knicks por sentar las bases que allanaron el camino para que Nueva York alcanzara la cima.

“Ambos entrenadores hicieron un trabajo increíble. Uno nos llevó a las Finales de la Conferencia Este, donde simplemente nos quedamos cortos. El otro heredó el mismo equipo que construyó Thibs y, desde lejos, fue capaz de aportar su propio estilo de entrenador y personalidad para ayudarnos a encontrar una manera de ganar un campeonato. Pero eso no es un testimonio de que Thibs no sea el tipo o no sea lo suficientemente bueno”, argumentó Towns.

“Siempre ha sido lo suficientemente bueno y también tiene un campeonato que demostrar. Thibs es un entrenador increíble y una persona increíble. Ver su crecimiento desde que estuve con él en Minnesota hasta mi tiempo con los Knicks ha sido increíble y nos ha acercado aún más. Thibs merece mucho crédito por esto”.

Karl-Anthony Towns elogia a Mike Brown por liderar la carrera por el título de la NBA de los Knicks

El ascenso de los New York Knicks hasta convertirse en uno de los mejores de la NBA comenzó con la llegada de Tom Thibodeau en 2020.

Detrás del liderazgo de Thibodeau, los Knicks finalmente saborearon la relevancia como equipo competitivo. Nueva York llegó a los Playoffs de la NBA en cuatro de cinco temporadas y registró un récord general de 226-174.

Sin embargo, después de guiar a los Knicks a su primera aparición en las Finales de la Conferencia Este en 25 temporadas, fue sorprendentemente despedido luego de su derrota en seis juegos ante los Indiana Pacers el año pasado.

Mike Brown tomó el mando y heredó los Knicks de Thibodeau, y el resto fue simplemente historia.

Después de lograr 53 victorias en la temporada regular, los Knicks liderados por Brown conquistaron y lograron una de las mejores rachas de playoffs de todos los tiempos, ganando su primer título de la NBA desde 1973 con un final dominante de 16-3.

“Construyó sobre la increíble base que Thibs había establecido y le añadió su propio estilo y estilo”, dijo Karl-Anthony Towns sobre Brown. “Creo que hizo un gran trabajo al encontrar las combinaciones correctas que funcionaron. Landry Shamet fue enorme en los playoffs, y agradezco también a Ariel Hukporti por dar un paso al frente durante los grandes momentos en los que lo necesitábamos. Mitchell Robinson, José Alvarado, Mohamed Diawara y muchos otros también tuvieron un gran impacto. Tyler Kolek jugó un baloncesto increíble durante el año cuando [Jalen Brunson] resultó herido.

“Mike hizo un gran trabajo al poner a los jugadores adecuados en las situaciones adecuadas en el momento adecuado. Un saludo a él: jugó una partida de ajedrez increíble.

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