Junta de la ONU exige la cooperación urgente de Irán y acceso a sitios nucleares

Junta de la ONU exige la cooperación urgente de Irán y acceso...

VIENA

– La junta del organismo internacional de energía atómica de la ONU exige a Irán plena cooperación en la verificación nuclear

– **Traducción neutral y sin adiciones:** La resolución aprobada por la junta de la Agencia Internacional de Energía Atómica también señaló que proporcionar información y acceso son “esenciales y urgentes” para la verificación de que no hay “desviación de material nuclear”.

– **Contexto:** Irán ha enfrentado presiones internacionales para cumplir con sus obligaciones nucleares y permitir el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones.

– **Hecho:** La resolución fue presentada por Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, con el objetivo de presionar a Irán para cumplir con sus obligaciones.

– **Hecho:** La resolución señala que Irán no ha remediado su falta de cumplimiento con sus obligaciones de no proliferación en los últimos 12 meses.

– **Fact-Check:** La Agencia Internacional de Energía Atómica ha expresado preocupación por la falta de cooperación de Irán en materia nuclear, especialmente en relación con el enriquecimiento de uranio.