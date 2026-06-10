Infantino, presidente de la FIFA, podría haber defendido el Mundial; en cambio, dijo “tranquilo, relájate”

Cuando Infantino se sentó en el Azteca sabía exactamente qué preguntas le surgirían.

¿Cómo podría no hacerlo?

La expulsión de Artan tras un interrogatorio de 11 horas en el aeropuerto internacional de Miami se había producido pocas horas antes, acusado por un funcionario estadounidense de tener vínculos con terroristas en su tierra natal.

“Es lamentable lo que le pasó al árbitro de Somalia”, dijo Infantino. “Pero repito, no controlamos todo.

“Lo intentamos, discutiremos, hablaremos, ya veremos. Tal vez a veces también sea bueno simplemente, ya sabes, relajarnos”.

Esas palabras habrán sido de poco consuelo para Artan, quien aterrizó de regreso en Mogadiscio, la capital somalí, el miércoles después de ver morir su sueño de la Copa del Mundo.

No hubo palabras de apoyo para el funcionario ni se expresaron arrepentimientos. Fue simplemente “desafortunado”.

Cuando se le preguntó sobre otros problemas de visas, que han afectado también a los aficionados y a los delegados de los equipos, Infantino desvió la atención hacia la Copa Mundial Femenina de 2035, que es casi seguro que se adjudicará al Reino Unido.

“¿Le parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no?”, preguntó. -Preguntó Infantino.

Cuando Inglaterra fue sede de la Copa del Mundo en 1966, ocurrió una situación sorprendentemente similar.

El gobierno del Reino Unido temía que la presencia de la comunista Corea del Norte pudiera causar conmociones diplomáticas y consideró negar la entrada.

Después de que una carta de la Asociación de Fútbol advirtiera al gobierno que el país corría el riesgo de perder la Copa del Mundo, se hicieron concesiones para permitirles participar.

Indonesia, que será la anfitriona de la Copa Mundial Sub-20 de 2023, fue despojada de sus derechos de sede después de decir que a Israel no se le permitiría la entrada.

Sin embargo, cuando Estados Unidos toma decisiones similares que afectan a países participantes en la Copa del Mundo, como Irán, la FIFA dice que es impotente.

“Desafortunadamente, nuestro mundo es muy agresivo y la seguridad está por encima de todo”, dijo Infantino. “Hay que respetar las decisiones que se toman, y cuando digo relajarse, no me refiero a relajarse y no hacer nada.

“Necesitamos respetar que no somos los reyes del mundo que pueden gobernar gobiernos y fuerzas policiales.

“Somos una organización deportiva. Intentamos hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos”.