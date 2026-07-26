Augustin Holé en condiciones de triunfar en casa, Victor Dubuisson se quedó atrás – Golf Planète

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Autor de una sólida carta en el aire, Augustin Holé se hizo con la Copa Biarritz by ARKEA en vísperas de la última ronda. Para aspirar a lograr el doblete, Victor Dubuisson necesitará un gran domingo.

NC, Biarritz

Aunque es normando, Augustin Holé está íntimamente ligado a Golf de Biarritzclub en el que estuvo muchos años como amateur y donde sigue teniendo licencia. Obviamente, ganar el Copa Biarritz por ARKEA Tendría un sabor más que particular.

La clasificación completa

El jugador de la Equipo de golf C&S se ha dado los medios ya que ocupa el primer lugar del ranking tras su primer 63 (-6). En condiciones de mucho viento, el francés consiguió una sólida tarjeta de 67 (-2) a pesar de tres bogeys.

A” Mañana será un día especial.reconoce el golfista de 29 años. Habrá muchos espectadores y mi familia también estará allí. Inevitablemente sentiré alguna emoción, pero tendré que aceptarla, recuperar la calma y disfrutar plenamente del momento. Busco la victoria y ganar la Copa Biarritz aquí, en casa, tendría un sabor muy especial. Es un torneo que significa mucho para mí y que nunca antes había ganado. Pero aún quedan 18 hoyos por jugar. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO

Victor Dubuisson mantiene una pequeña oportunidad

Está por delante de varios de sus compatriotas. Autor, por su parte, de un muy buen 66 (-3), ThÃ©o Brizard está un cuerpo detrás del líder. A la cabeza tras 18 hoyos, el amateur Romain Buttarazzi limitó el daño con su 71 (+2). Comparte su tercer puesto con el español Jorge Maicascotitular del expediente del curso.

Después de una decepcionante apertura de 68 (-1) en perfectas condiciones, Víctor Dubuisson Este sábado se mostró mucho más brillante con el viento. El nativo de Cannes firmó un 67 (-2) para ascender al puesto 15. Dejará cinco golpes atrás Augustin Holé.

La tabla de clasificación

Â©Nathan Cardet/Golf PlanÃ¨te